Festival Beats for Love ohlásil další hvězdu, do Ostravy přijede Eric Prydz

Jak uvedli organizátoři stále populárnějšího festivalu, sedmačtyřicetiletý Eric Prydz ze Švédska, kterého jeho fanoušci mohou znát například i pod uměleckými jmény Pryda či Cirez D, je jednou z nejvýraznějších osobností housové a vůbec celé elektronické scény.

„Na festivalu v České republice vystoupí Eric Prydz vůbec poprvé za svou kariéru a jsme nadšeni, že jsme jej zvládli zabookovat právě na desáté výročí našeho festivalu. Už jen ze smluvních podmínek naší spolupráce vyplývá, že jeho show bude doopravdy nezapomenutelná. Jednání a snahy o něj probíhaly roky a konečně nám to vyšlo,“ těší ředitele festivalu Kamila Rudolfa.

Dodal, že Prydzův megahit Call on Me ho v roce 2004 katapultoval na přední příčky mnoha mainstreamových hitparád, a získal tak místo v historii house music. Obdobný ohlas zaznamenala i jeho skladba Pjanoo a za Proper Education získal nominaci na Grammy.

„Díky své tvorbě dosáhl uznání i v rámci undergroundové komunity elektronické taneční hudby a jeho další skladba Opus patří dodnes k nejhranějším skladbám nejen na klubových, ale i open air akcích,“ připojil Kamil Rudolf.

Prydz vystoupí na festivalu konaném od 3. do 6. července hned druhý den, samozřejmě na hlavní scéně. Zájem o vstupenky je podle pořadatelů už nyní extrémní.

„Doporučujeme všem fanouškům, aby si své lístky na festival i do přidružených kempů koupili co nejdříve. Doslova nám mizí pod rukama, a to jak klasické, tak i VIP varianty,“ potvrdil marketingový ředitel festivalu Matyáš Ožana.

Podrobný program stejně jako přehled dalších interpretů najdou zájemci na webu festivalu.