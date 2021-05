Další velký festival vzdal letošní rok, Beats for Love bude minimalistický

Pořadatelé Beats for Love, který se od roku 2013 koná stejně jako Colours of Ostrava v bývalém hutním areálu Dolní Vítkovice, čekali do poslední možné chvíle.

„Přicházeli jsme s vlastními návrhy, za jakých bezpečnostních podmínek by festivaly mohly realizovat. A i když nám je to velice líto, je teď už jasné, že akci formátu Beats for Love nebudeme moci v červenci 2021 uspořádat,“ konstatoval ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Uvedl, že přesunutý ročník se uskuteční v termínu od 1. do 4. července 2022.

Ani tak nečeká organizátory volný rok. „Především vyjednáváme o nových podmínkách s managementy headlinerů a dalších světových hvězd, rezervujeme nové termínů pro dodavatele, přesunujeme všechny produkční i technické záležitosti a doprovodný program,“ vyjmenoval Kamil Rudolf nejnaléhavější úkoly.

Přesto se letos částečně festival uskuteční, ačkoliv podle Rudolfa vyloženě v minimalistické podobě, a to hned ve třech letních termínech, které ještě budou oznámeny.

„Mini Beatsy budou několikanásobně menší než klasický festival, konkrétní počet návštěvníků se bude odvíjet od aktuálně povoleného počtu lidí pro shromažďování. Letošní akce se programově zaměří nejen na účastníky z Česka a Slovenska, ale představí v Ostravě i několik známých zahraničních jmen,“ slíbil ředitel festivalu.

Rudolf upozornil, že by pořadatelům velmi pomohlo, kdyby fanoušci nevraceli vstupenky, což podpořil i zmínkou, že v žádném z předprodejů pro rok 2022 nebudou levnější než ty, které už fanoušci zakoupili.

„Solidárnost návštěvníků našeho festivalu nás podržela už v minulém roce a zachrání nás i letos,“ řekl Rudolf a předeslal, že příští ročník podle něj bude čtyřdenně programově, organizačně i produkčně nabitý.

Beats for Love je zaměřený na elektronickou taneční hudbu, v minulosti na festivalu vystoupili například Fatboy Slim (Velká Británie), Don Diablo (Nizozemí), Roger Sanchez (USA) nebo Dirtyphonics (Francie). Návštěvnost akce stoupala až přes čtyřicet tisíc lidí na jeden ročník, poslední roky byly vyprodané.