DJové Tiësto, Hardwell či Deadmau5 na festivalu. Vstupenky na Beats for Love zdarma

Tým chystající Beats for Love se držel motta „vidět všechno a lépe“. Známá Love stage nabídne fanouškům kvalitnější zážitek díky větším rozměrům scény, a navíc i dvojnásobnému počtu LED panelů oproti minulým ročníkům. Návštěvníkům nabídne také vizualizace v supermoderním formátu 8K. „Hlavní scéna je 62 metrů široká a 30 metrů vysoká, větší stage na daném prostoru postavíme jen těžko. A i díky novým LED panelům ukážeme fanouškům komplexní a vyváženou podívanou,“ říká ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Programu 9. ročníku i na plakátech vévodí sedm headlinerů, jmenovitě jsou to Hardwell, Deadmau5, Nervo, Blasterjaxx, Imanbek a Tiësto. To ale zdaleka není vše - letošní Beats for Love potěší díky účasti víc než 480 umělců fanoušky takřka všech žánrů taneční hudby. „Počet zahraničních hudebníků se zvýšil zhruba o čtvrtinu. Kromě našich tradičních žánrů - EDM, techna nebo DNB nabídneme koncerty řady hiphopových hvězd v čele s Looptroop Rockers, kteří jsou členy švédské hudební síně slávy. V Dolních Vítkovicích vystoupí i tuzemské reggae legendy Cocoman, Dr. Kary nebo Messanjah. Jsem rád, že jsme dostáli slibům o nejsilnějším line-upu v naší historii. Oproti loňsku jsme chtěli ještě zvýšit už tak vysoko nastavenou laťku,“ zve do Ostravy ředitel Kamil Rudolf, který připomíná loňská slova hvězdného Armina van Buurena: „Viděl jsem spousty skvělých festivalů po celém světě, ale tohle je opravdu speciální.“

Rudolf se svým týmem pracoval i na vylepšení podmínek na dalších scénách, kterých bude nově celkem 18. Díky spolupráci s firmou ČEZ vyroste za hlavní scénou obří stan hostící techno stage a výrazný upgrade čeká i Future stage převážně pro fanoušky EDM, Trance a Progressive. Ta se z cirkusového šapitó také stěhuje do výrazně větších zastřešených prostor velkokapacitního stanu. A vznikla i nová odpočinková Chill zóna poblíž Vysoké pece č. 4. Poctivou práci pořadatelů ocení i VIP návštěvníci.

