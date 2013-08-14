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Vladimír Dryml

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  11:34aktualizováno  15. září 2026 12:36

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Senátor a ředitel soukromé Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí Vladimír Dryml. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zastupitel města Vrchlabí v roce 2012 po 14 letech vystoupil z ČSSD a vstoupil do Strany práv občanů Zemanovci. Byl ředitelem Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí. Je viceprezidentem Svazu pacientů. Do senátních voleb 2026 na Hradecku jde za ČSSD jako nestraník.

Mezi roky 1987 až 1989 byl členem KSČ. V řadách ČSSD působil od roku 1998 až do roku 2012, kdy vstoupil do SPOZ. ČSSD opustil se slovy, že je prolezlá korupcí a vede ji "kindermanagement".

Otevřeně podporoval Miloše Zemana v době prezidentské kampaně v lednu 2013, hlasy pro něj chtěl v Senátu začít sbírat už v době, kdy byl oficiálně ještě sociálním demokratem. Senátorem byl v letech 2008 až 2014, kdy zvítězil v Hradci Králové. Do zastupitelstva města Vrchlabí se dostal v roce 2010.

Ve volbách do Senátu v roce 2016 se pokoušel o návrat do horní komory jako nestraník za hnutí Úsvit - Národní Koalice v obvodu č. 37 – Jičín, neuspěl v prvním kole voleb.  Neuspěl ani v senátních volbách 2020 v obvodu Hradec Králové. 

V krajských volbách 2016 byl třetí na kandidátce koalice Úsvit s Blokem proti islamizaci.

V září 2013 byl ze SPOZ vyloučen, od roku 2014 je členem ČSSD – České suverenity sociální demokracie (tehdy pod názvem Česká Suverenita), profiluje se jako expert na zdravotnictví.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kterou dokončil v roce 1977. Absolovoval obchodní a manažerské kurzy koncernu Volkswagen a zdravotnického managementu Vysoké školy ekonomické. Jako lékař pracoval na chirurgických odděleních několika nemocnic, nejdéle deset let ve vojenské nemocnici v Českých Budějovicích. Po roce 1989 se účastnil odborných stáží ve Spolkové republice Německo a v Jihoafrické republice.

S ČSSD měl Dryml problémy už dlouho před svých odchodem ze strany a vstupem do SPOZ. V roce 2008 se snažil o zdiskreditování své stranické rivalky Hany Orgoníkové, na niž se pokoušel najmout detektivy. 23. února 2009 ho proto krajští zastupitelé vyloučili z klubu a později byl také odvolán z místa vicehejtmana Královéhradeckého kraje. V reakci Dryml během několika dnů zveřejnil kompromitující údaje o ČSSD.

Ředitelem Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí byl napřed mezi lety 1998 až 2003, do funkce se opět vrátil v roce 2007 po svém dvouletém působení na ministerstvu zdravotnictví, kde pracoval jako náměstek tehdejšího ministra Davida Ratha pro zdravotní pojišťovny a kontrolu. Za Ratha se Dryml později zaručil poté, co byl exministr zdravotnictví obviněn z korupce a poslán do vazby. Nemocnici vedl do roku 2016.

V Kongresovém centru se uskutečnila schůze nespokojených (ex)Zemanovců a jejich příznivců kolem Miroslava Šloufa. Na snímku Vladimír Dryml.
Vladimír Dryml (Úsvit)
Senátor Vladimír Dryml (vlevo) oznámil 2. srpna 2012, že odchází z ČSSD a bude kandidovat za Stranu práv občanů - Zemanovci. Vpravo je čestný předseda strany Miloš Zeman (s pooperačními brýlemi po operaci šedého zákalu).
Senátor a ředitel soukromé Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí Vladimír Dryml.
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