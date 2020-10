Jandák, Fejk či Železný jsou ze hry. Křeslo v Senátu neobhájil Dienstbier

ČSSD Odchází Dienstbier, nepostoupil Ludvík

Po devíti letech křeslo neobhájil sociální demokrat Jiří Dienstbier, který byl senátorem od roku 2011. Tehdy vyhrál v doplňovacích volbách po smrti svého otce. Mandát obhájil v roce 2014. Letos skončil až na šestém místě. Dienstbier byl přes dva roky také ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti.



V Praze 5 skončil s necelými 13,5 procenty hlasů třetí další sociální demokrat Miloslav Ludvík, který je ředitelem motolské nemocnice. Ludvík také rok vedl ministerstvo zdravotnictví, neúspěšně se snažil také o post pražského primátora.



ANO Jandák až čtvrtý

Do senátu se nedostane ani bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák, který do voleb na Jindřichohradecku šel s ambicí vyhrát. Získal přes 12 procent hlasů a skončil čtvrtý. Jako herec je známý díky mnoha filmovým, televizním i divadelním rolím. Je členem Rady Českého rozhlasu.



KSČM Nešťastný den pro Kováčika

Nešťastné byly letošní senátorské volby i pro Pavla Kováčika. Ten nejen nepostoupil do druhého kola, ale dopoledne během druhého volebního dne spadl na chatě ze střechy a s vážným zraněním skončil v pražské Nemocnici Na Bulovce. Ve volbách skončil čtvrtý se 7,5 procenty hlasů.



SPD Nepostupuje Petr Žantovský

Ani ne šest procent hlasů dostal v senátních volbách člen Rady ČTK Petr Žantovský, který kandidoval za SPD. Ve svém obvodě skončil sedmý. Názory předsedy strany jsou mu blízké, jak řekl v Rozstřelu iDNES.cz a je také konzervativní v přístupu k rodině. „Rodina je muž, žena a dítě nebo děti. Všechno ostatní toleruji. Nemyslím si ale, že je 71 pohlaví,“ řekl v Rozstřelu.



Trikolóra Propadák Železného

S návratem do politiky neuspěl bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný. Ten byl senátorem už jednou v letech 2002 až 2004, byl také europoslancem. V Senátu chtěl zúročit svoje zkušenosti. Kandidoval za hnutí Trikolóra založené Václavem Klausem mladším. Ve volbách skončil poslední, když nezískal na svou stranu ani tři procenta voličů.



Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, který kandidoval za Trikolóru, sice skončil třetí, ale nezískal ani šest procent hlasů. V Praze 9 se do druhého kola boje o post senátora jednoznačně dostal současný senátor David Smoljak a ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík.



Ostatní Dál nejde Fejk či Dryml

Do horní komory Parlament nepůjde Petr Fejk, bývalý ředitel pražské zoologické zahrady, kterou vedl 12 let. Působil i jako firemní ombudsman kvality Českých drah nebo vedl Českou národní budovu v New Yorku. V senátních volbách získal necelých devět procent hlasů a skončil čtvrtý.

Vladimír Dryml už jednou senátorem byl, a to v letech 2008 až 2014. Po vystoupení z ČSSD vstoupil do Strany práv občanů Zemanovci, předsedal i senátnímu klubu složeného z členů SPOZ, KSČM a hnutí Severočeši.cz. V letošních volbách skončil poslední s 1,18 procenty hlasů. Dryml je spojený také s údajným sháněním kompromitačních materiálů z roku 2009. Tehdy krajští zastupitelé vyloučili Drymla z klubu.