Ve Zlíně utvoří koalici ANO, ODS, lidovci a Piráti. Primátorem zůstane Korec

Ve Zlíně se na spolupráci domluvilo vítězné hnutí ANO s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů. Novinářům to řekl primátor Jiří Korec, který byl lídrem ANO. Primátorem by měl zůstat. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají čtyři subjekty 27 mandátů. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do týdne.