Vančurovo hnutí Zlín 21 skončilo druhé, v koalici ale zřejmě nebude

„Celostátně se nám asi podařilo získat nejvíce hlasů z nezávislých kandidátů v republice,“ všiml si advokát Jaroslav Juráš, spoluzakladatel hnutí a čtyřka na kandidátce.

„Ale nejásáme, to je také pravda. Je to způsobené hlavně tím, že v naší kandidátce jsou lidé, kteří jsou ve svém podnikání a práci nejlepší na úrovni republiky, nikoliv jen ve Zlíně nebo na Moravě. Kladou si vyšší cíle a jen obtížně se spokojí s druhým místem,“ vysvětlil Juráš.

Očekávání hnutí totiž byla větší a směřovala k zisku přes 20 procent a především možnému vstupu do vládnoucí koalice. Zatím to však vypadá, že ANO složí vedení města bez účasti Vančury a spol.

„Příští koalici nepovažujeme v této chvíli za uzavřenou, byť máme různé zprávy. Budeme jednat s ANO i dalšími stranami, nechceme to uzavírat. Koalice se dá udělat i bez ANO, ovšem to by musely chtít další subjekty,“ řekl Vančura.

„Ideálně by se měla respektovat vůle voličů, to by bylo nejférovější. Dostali jsme silný a významný mandát a vidíme, že na řešení problémů, které nás ve společnosti čekají, bude každá dobrá ruka a hlava potřeba,“ doplnil.

Kandidátka Zlín 21 složená z podnikatelů, manažerů, právníků, specialistů, vysokoškolských pedagogů nebo vedoucích pracovníků bude mít v novém zastupitelstvu sedm křesel. Tedy stejně jako dosud. „Přál bych si, abychom měli osm mandátů a mohli ukázat na straně koalice sílu našich lidí. Ale výsledek beru také jako satisfakci za naši čtyřletou práci,“ podotkl zastupitel Tomáš Dudák.

Hnutí má za sebou čtyři roky v nevděčné roli opozice, ze které rozhodování na radnici prakticky nemohlo ovlivnit. Za zbytečné je ale nepovažují. „Myslím si, že se naše působení odrazilo v práci města, na přípravě materiálů a v jeho přemýšlení nad problémy. Výrazně jsme pomohli s fotbalovým i hokejovým stadionem, zúčastňovali jsme se jednání komisí, upozorňovali racionálně na problémy. Chtěli jsme ukázat, že se to dá dělat i jinak, a to se asi podařilo,“ uvedl Juráš.

„Pro mě to nebyla zbytečná práce. Tlačil jsem vedení města k tomu, aby mělo dlouhodobou strategickou vizi, a to se zlepšilo. Z mého pohledu je do budoucna důležité, aby město spolupracovalo s univerzitou,“ sdělil zastupitel a bývalý rektor Petr Sáha.

Před volbami Vančura naznačil, že by potenciálem lidí na kandidátce nechtěl příliš plýtvat. Nyní říká, že Zlín 21 byl dosud umírněnou opozicí, a pokud by v ní zůstal, vyjadřoval by se více adresněji.

„Myslíme si, že jsme byli až moc konstruktivní a nevyhraňovali se způsobem, kterým jsme měli. Budeme se bavit o tom, jak s tím naložit,“ naznačil Juráš. „Už nechceme přebírat spoluzodpovědnost za řízení města. Teď říkáme: dobře, když za to máte zodpovědnost, tak to musíte odpracovat a vymyslet sami, nikoliv s námi,“ dodal.