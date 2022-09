ANO míří do vedení měst ve Zlínském kraji, někde ale mohou hnutí obejít

Jím vedené Společně pro Hradiště sice vyhrálo, ale ANO a Hradišťáci získali stejný počet křesel, tedy šest. A stačí jim najít jednoho partnera, aby měli většinu.

„Výsledek se, bohužel, neprojevil v počtu mandátů, takže pro nás je to vítězství těsné. Teď nás čeká tedy druhé kolo voleb, kterým je povolební vyjednávání,“ podotkl Stanislav Blaha.

„Možné jsou různé kombinace, ale nechceme tlačit na rychlé řešení. Voliči dali silný vzkaz, že si přejí koalici trochu jinou,“ řekl Michal Dvouletý, lídr hnutí Hradišťáci. ANO se nebrání spolupráci s žádnou stranou.

Měnit se může i obsazení pozice v čele Vsetína, kde bylo letos první ANO. „Máme ambice mít starostu, výsledek nicméně není jednoznačný a je možné, že by nás ostatní strany obešly,“ zmínil lídr hnutí a místostarosta Pavel Bartoň.

Ve hře je pokračování stávající koalice s lidovci a STAN. Za KDU-ČSL se do zastupitelstva dostal díky preferenčním hlasům z posledního místa kandidátky senátor Jiří Čunek.

Ve Valašském Meziříčí se po osmi letech schyluje ke konci stávající koalice ANO, KDU-ČSL. Lidovci se totiž před volbami přidali k opoziční alianci, která kritizovala investiční politiku města a chtěla radnici bez ANO. Jenže Babišovo hnutí teď drží 12 z 25 křesel a variantou je pro něj například spolupráce s SPD.

„Máme před sebou maraton jednání a potenciál na získání nového partnera

Volby ve Zlíně ANO 31,97 % (14) Zlín 21 16,99 % (7) ODS 15,74 % (7) SPD 9,36 % (4) KDU-ČSL s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů 7,57 % (3) STAN 7,33 % (3) Piráti 6,47 % (3) Rozhýbejme Zlín 2,43 % (0) Zlín sobě 2,14 % (0) Zastupitelé: ANO: JiříKorec, Pavel Brada, Miriam Chmelová Holbová, Michal Čížek, Václav Kovář, Jana Bazelová, Tomáš Krajíček, David Vychytil, Lucie Pluhařová, Martin Mlčák, Zdeněk Lacina, Dana Kovaříková, Roman Kaňovský, Bronislav Janda Zlín 21: Čestmír Vančura, Petr Sáha, Kateřina Pešatová, Jaroslav Juráš, Tomáš Dudák, Lukáš Trčka, Martin Pášma ODS: Tomáš Goláň, Miroslav Chalánek, Martina Hladíková, Pavel Konečný, Hynek Steska, Milan Foukal, Lubomír Traub SPD: Pavel Sekula, Stanislav Skála, Monika Špalková, Břetislav Prchal KDU-ČSL: Vojtěch Volf, Michaela Blahová, Aleš Dufek STAN: Kateřina Francová, Pavel Simkovič, Ivo Mitáček Piráti: Jiří Robenek, Zuzana Fišerová, Jiří Jaroš

vidíme na více místech,“ poznamenal starosta Robert Stržínek (ANO).

Naopak v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm sice ANO vyhrálo, ale jen těsně. Možné tak jsou dvě koalice: ANO, KDU-ČSL, ODS či Nezávislí Rožnováci, KDU-ČSL, ODS, obě varianty mají většinu 12:9. A druhou zmíněnou navíc spojuje kritika města a politiků ANO za předraženou stavbu nového kulturního centra. Starostou by se tak mohl stát Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

„Budeme jednat postupně se všemi stranami, ani spolupráce s ANO není vyloučena,“ připustil Kučera.

Babišovci zvítězili také v Uherském Brodě, jenže stačit jim to nemusí. „Povolební jednání spějí k tomu, aby si současná koalice KDU-ČSL, ODS a Nezávislí za rozvoj města znovu udržela v zastupitelstvu většinu v podobě 14:13 mandátů,“ konstatoval starosta a lidovecký lídr Ferdinand Kubáník.

Mimořádně roztříštěné bude zastupitelstvo Kroměříže, kam se dostalo deset stran či hnutí. Hned osm z nich má po dvou členech.

„Situace je rozdrobená a koalice bude muset být velmi široká,“ naznačil lídr vítězného ANO Tomáš Opatrný, který by se mohl stát starostou. Variantou je i dohoda řady stran „proti ANO“, do jejíhož čela by se mohl postavit stávající starosta Jaroslav Němec. Jeho Nezávislí skončili druzí.

V Otrokovicích ANO suverénně obhájilo vítězství a stačí mu najít jednoho (staro)nového partnera. „Budeme jednat se všemi, rádi bychom širší koalici,“ sdělila otrokovická starostka a lídryně ANO Hana Večerková.