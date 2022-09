Vítězné ANO ve vedení Zlína velké změny nechystá, koalice může být bez STAN

Oproti posledním komunálním volbám, kde ANO bralo necelých 19 procent si ANO se ziskem 31,97 procenta významně polepšilo. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 14 mandátů.

„Jsem naprosto spokojený, byl jsem nohama na zemi, čekal jsem výsledek mezi 20 a 25 procenty. Vždycky jsem říkal, že Zlín je specifický, na druhou stranu jsme si s kolegy říkali: kdy jindy, když ne teď,“ netajil spokojenost současný primátor Jiří Korec.

Ten chce ve funkci pokračovat i v dalším volebním období. A díky rozložení sil po volbách by v tom neměl být problém. Korec dopředu avizoval, že je ochoten jednat se všemi stranami v zastupitelstvu, spolupráci si nedovede představit pouze s SPD. To bude mít se ziskem 9,35 procent v zastupitelstvu čtyři mandáty.

„Necháváme to otevřené, snažil jsem se vždycky vycházet se všemi, vždycky říkám, že máme dělat věci tak, aby se lidé ve Zlíně cítili dobře, ne abychom si hráli na politické vlaječky. Do rozvoje Zlína bych dával co nejméně politiky,“ řekl Korec.

Za vítězným ANO už v sobotu večer dorazili zástupci stran ODS, KDU-ČSL a Pirátů, kteří po volbách vytvořili trojblok a budou chtít jednat společně. Lídry těchto stran dominance ANO překvapila.

„Sázel jsem na komunální témata, ale odrazila se tady celostátní politika,“ zhodnotil Tomáš Goláň, který do voleb vedl ODS. Ta byla se ziskem necelých 16 procent hlasů ve volbách třetí. „Pracoval jsem na tom, abychom byli druzí, ale teď jsem samozřejmě nadšený, že máme více mandátů, než předtím. To je úžasný výsledek,“ dodal.

Nová koalice? Piráti nechtějí STAN

Lídr lidovecké kandidátky Vojtěch Volf nezastíral, že čekal vyšší zisk, než konečných 7,57 procent. „Nevidím v tom naši chybu, ale spíš to, že šlo asi i o referendum o vládě. A voliči, kteří věřili vládní koalici, tak se rozhodli dát hlas spíše kovářovi, než kovaříčkovi a dali hlas ODS,“ konstatoval.

Podobný názor má i jednička Pirátů Jiří Robenek. Jeho strana získala 6,46 procent. „Pomýšleli jsme na zisk deseti procent, k čemuž jsme se ani nepřiblížili, takže u nás vládne pocit určitého zklamání,“ zmínil.

Úplná spokojenost nevládla ani v hnutí Zlín 21, které se ziskem necelých 17 procent skončilo druhé. „Byl jsem přesvědčený, že nás voliči více podpoří, věřil jsem, že získáme přes dvacet procent. Možná je to tím, že lidé spoléhají spíše na to, že ANO je lépe ochrání,“ poukázal lídr Čestmír Vančura.

Zklamáním byly výsledky i pro STAN (7,33 procent). Podle některých členů se do nich promítla aféra spojená s kontroverzním zlínským podnikatelem Michalem Redlem. „Jednoznačně nás poškodila kauza Dozimetr,“ řekl náměstek primátora Bedřich Landsfeld, který se do nového zastupitelstva nedostal.

Hnutí STAN nyní hrozí, že po dvanácti letech se na vedení Zlína podílet nebude. „Uvidíme, jaké bude složení, jsme připravení jednat, musíme ale i počítat s variantou, že budeme v opozici,“ zmínila lídryně STANu Kateřina Francová.

ANO vítězilo i v dalších městech v kraji

Korec se k angažmá Starostů a nezávislých v koalici vyjádřil nejednoznačně. „Variant je více, dveře nechceme zavírat nikomu, mělo by se co nejvíce lidí posunout vpřed. Na druhou stanu v jednom vtipu o policii se říkalo, že mají auto širší než delší, protože všichni chtějí sedět vepředu,“ pověděl.

Proti STAN se vymezují například Piráti. „Pokud budeme přizváni vítězi z ANO k jednání o nové koalici, je pro nás nepřijatelná varianta, aby v ní byl i STAN,“ nechal se slyšet Robenek.

Dominance hnutí ANO se potvrdila i v ostatních větších městech v kraji. V Kroměříži jasně porazilo kandidátku nezávislých současného starosty Jaroslava Němce.

Lidovci ve Vsetíně nevyhráli poprvé od roku 2010

Ve Vsetíně uspělo ANO před lidovci, kteří ve své tradiční baště nevyhráli poprvé od roku 2010. Nepomohla jim k tomu ani účast senátora a bývalého zlínského hejtmana Jiřího Čunka, který získal z kandidátů KDU-ČSL nejvíce preferenčních hlasů, přestože byl na posledním místě kandidátky.

Jediným okresním městem, kde nebylo ANO první, je Uherské Hradiště. Tam těsně zvítězila kandidátka ODS a TOP 09 Společně pro Hradiště v čele se starostou města Stanislavem Blahou.