Jiří Čunek je druhý. Na volitelném místě bych dostal hlasů víc, míní

„Tentokrát ANO bodovalo i v dalších městech, což nebývalo obvyklé,“ podotkl Bartoň. „Máme ambice mít starostu, výsledek nicméně není tak jednoznačný a je možné, aby nás ostatní strany obešly. To si velmi dobře uvědomuji,“ dodal.

Předjímat složení koalice nechtěl, k jednání vyzve postupně všechny strany podle výsledku voleb. „Na komunální úrovni je to především o lidech, ne stranách. A my nemáme bytostný problém s nikým,“ dodal.

Druzí v pořadí skončili lidovci se ziskem 16,94 procenta hlasů. Největší důvěru dali voliči Jiřímu Čunkovi (2020 preferenčních hlasů).

„Je to vítězství Andreje Babiše. Média pokřivila zákon o komunálních volbách, ve kterých si mají voliči vybrat kdo je bude zastupovat v obcích. Přesto bylo plno nesmyslných debat o celostátní politice,“ reagoval Čunek. Lidé podle něj volili proti vládě.

Zároveň podotkl, že mohl straně přinést větší užitek, pokud by byl na volitelném a ne posledním místě kandidátky. „Postavili mě tam kolegové a já jsem to neřešil. Možná to byla něčí strategie, moje ale ne,“ dodal.

Současný starosta Jiří Růžička skončil v rámci strany třetí v pořadí a má jisté místo v zastupitelstvu. O tom, jak budou probíhat povolební vyjednávání, spekulovat nechtěl.

„Iniciuje je vítěz, musíme počkat,“ řekl. Čunkovo místo na listině prý vzešlo z mnohých jednání stranických orgánů.