Dozimetr i ohleděnost, vysvětluje si STAN propad ve Zlíně, kde vládl 12 let

Když byla v sobotu v podvečer sečtená asi pětina okrsků, panovala ještě ve zlínském volebním štábu STAN optimistická atmosféra. Projektor promítal na stěnu průběžné výsledky, které v tu chvíli ukazovaly 8,2 procenta, a náměstkyně primátora a lídryně hnutí Kateřina Francová říkala: „Cokoliv nad deset procent bude úspěch.“

Jenže očekávání vystřídala krutá realita. STAN nakonec dostal 7,3 procenta hlasů a z devíti mandátů ve zlínském zastupitelstvu spadne na třetinu.

„Jednoznačně nás poškodila kauza Dozimetr,“ uvažoval dlouholetý náměstek primátora Bedřich Landsfeld. Kandidoval ze sedmého místa, a přestože jej voliči posunuli na čtvrté, po dvanácti letech opouští lavice zastupitelů.

Podle něj je nepochybné, že voliči spojují zlínský STAN s případem údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Její hlavní aktér, podnikatel Michal Redl, je ze Zlína. Kvůli tomu také spoluzakladatel STAN a jeho výrazná regionální tvář Petr Gazdík rezignoval na post ministra školství.

„Kdyby byl odjinud, odnesou to tam,“ poznamenal Landsfeld.

„Výsledek je odrazem celostátní politiky, kauzy Dozimetr a zřejmě i toho, že jsme se výrazně neobhajovali. Věřila jsem, že lidé tady nás znají, vědí, kdo jsme, co děláme, a nebudou nás s kauzou spojovat,“ konstatovala Francová.

Tahle taktika ale evidentně nevyšla. „Razil jsem názor, že se máme více bránit, protože nikdo z nás Redla nezná, nesetkával se s ním a není do kauzy zapletený. To jsme měli razantněji dávat najevo a myslím si, že by nám to pomohlo k lepšímu výsledku,“ zmínil další z náměstků primátora Pavel Stojar.

Vysvětlení pádu hnutí je však víc. „STAN byl na radnici dvanáct let, což je úctyhodný výsledek. Teď zafungovala možná určitá ohleděnost,“ zmínil Stojar.

Lidé rozdali málo preferenčních hlasů

„Tradiční křivka, kdy strany musí po nějakém čase na vrcholu zase dolů, má vliv. To jsme viděli v minulosti u více stran,“ připomněla Francová. „Nesvaloval bych neúspěch jen na kauzu Dozimetr. STAN doplatil na celostátní politiku a masivní mediální vlnu hnutí ANO, která se přelila i do regionů,“ řekl Ivo Mitáček, jenž díky preferenčním hlasům zůstane v zastupitelstvu.

„Že se strana po nějaké době ohledí, je jeden z názorů, ale je také konzervativní část voličů, která chce jistotu na radnici. Letošní volby byly jiné než předchozí, lidé nevolili konkrétní kandidáty, ale celé strany. Preferenčních hlasů rozdali jen málo. Čekal jsem, že vynesou Miroslava Adámka z posledního místa kandidátky, ale nestalo se to,“ zmínil Mitáček.

Právě Adámek, který byl v letech 2010 až 2018 primátorem, patřil mezi nejviditelnější a nejpopulárnější tváře STAN ve městě. Z exekutivních funkcí se však stáhl, je už „jen“ zastupitelem.

„Mohli jsme ho dát na přední místa kandidátky, a myslím si, že by nám to pomohlo. Ale nebylo by to fér vůči voličům. Chce se věnovat lékařské profesi. Nechat se zvolit a potom říct, že si to rozmyslel? To jsme zkrátka udělat nechtěli,“ vysvětlila Francová.