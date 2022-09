Nechci být překvapený, že složí koalici proti nám, říká primátor Zlína

„Myslím si, že je pro nás zajímavé mít většinu v radě, tedy šest míst. Je to ale i o spolupráci bez politizování. Chceme, aby to fungovalo a aby někdo nebyl od začátku naštvaný, protože chtěl mít o jedno místo v radě více,“ naznačil Korec.

Je nejvíce pravděpodobná koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Piráti?

Budeme stavět na bázi současné kolice, která se osvědčila. Víme, co máme od jejich lidí čekat. Dveře ale nechceme zavírat nikomu. Co nejvíce lidí by se mělo snažit Zlín posunout vpřed. Na druhou stanu v jednom vtipu o policii se říkalo, že mají auto širší než delší, protože všichni chtějí sedět vepředu, takže to vždycky tak úplně nejde.

Do kdy byste chtěli mít koalici dohodnutou?

Byli bychom rádi, kdybychom měli většinu relativně brzy. Nechtěl bych být překvapený, že nás někdo obejde a poskládá koalici proti nám. Znám takové případy, například před čtyřmi lety v Brně. V řádu dní určitě koalici mít budeme a věřím tomu, že bude s námi.

Překvapilo vás něco na výsledcích voleb?

Jsem strašně rád, že letošní volební účast byla druhá nejvyšší v historii Zlína, což bylo v roce 2010, kdy byla 46, 9 procenta. Jinak bývala kolem 38 procent a méně. Chtěl bych pochválit občany za to, že šli k volbám.

A váš výsledek?

Jsem naprosto spokojený. Byl jsem nohama na zemi, čekal jsem výsledek mezi 20 a 25 procenty. Vždycky jsem říkal, že Zlín je specifický, na druhou stranu jsme si s kolegy říkali: kdy jindy, když ne teď. Práce na radnici jsme nemohli udělat více, byli jsme zvědaví, jestli to lidé ocení. Nemusíme si taky nalhávat, že nám pomohla i naše značka, její celostátní hodnota je také vysoko.

Co říkáte na ostatní strany?

Předpokládal jsem, že Zlín sobě se do zastupitelstva nedostane. Rozhýbejme Zlín jsem měl trochu s otazníkem. Počítal jsem ale spíše s tím, že si Zlín rozebere sedm relativně silných subjektů. V případě STAN jsem říkal, že může dostat 8 až 18 procent. Kromě kauzy Dozimetr jim uškodilo i to, že jsou ve vládě a dostávají se do problémů, které dříve nezažili. Tipoval jsem, že druhý bude Zlín 21 nebo ODS a zbytek je relativně podle očekávání.

Plánujete, co budete v dalších čtyřech letech udělat? Rozjedete velké projekty jako přestavbu náměstí Míru či Velkého kina?

Máme ambici dotáhnout projekty, které jsme si nachystali, a zároveň posunout ty, které jsou na delší dobu, jako je třeba pravobřežní komunikace v Prštném. Musíme si ale taky přiznat, že doba nebude jednoduchá skrze zvýšení cen energií. Takže uvidíme, kolik financí městu zůstane na investice. Pokud se nezmění rozpočtové určení daní tak, aby Zlín byl na úrovni Brna, Plzně, Ostravy, budeme nuceni s projekty bouchat na dveře vlády.

Co by mohla změna rozpočtového určení daní pro zlínský magistrát přinést?

Když se nám to podaří, máme každý rok 500 až 700 milionů korun navíc. To jsme pak úplně někde jinde a jsme schopni sami udělat velké projekty, jako je Velké kino nebo náměstí Míru. Nejzásadnější je náměstí Míru, protože je to veřejný prostor v centru města, je tam parkování a zeleň. Máme nachystané také Velké kino, které je posledních šest let zavřené. Měl jsem u předchozí vlády předjednanou dotaci na ministerstvu kultury, teď to oživíme. Čekají nás také dopravní stavby, od pravobřežní komunikace po obchvat Zálešné či záchytná parkoviště.