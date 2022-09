Lídr zlínské ODS Goláň kritizoval Babiše, teď vyjednává koalici s ANO

„On káže vodu a pije víno. Jeho daňové podvody jsou obrovské, on tvrdí, že ‚všeci kradnú‘, ale já si myslím, že krade on.“ Takové a podobně ostré věty pronášel Goláň v médiích na adresu předsedy ANO Andreje Babiše.

„Toto je komunální politika, která má zcela jiná témata, celostátní politiku při jednáních vůbec neprobíráme. Neřešíme to, že je Andrej Babiš předsedou vítězné strany ve Zlíně,“ reagoval Goláň. „Naše pohledy na to, co se Zlínem dělat, se potkávají ve většině bodů. Nechceme proti sobě bojovat kvůli celostátním tématům, chceme Zlínu pomoct,“ doplnil.

Výsledky pro vaši obec

ANO ve Zlíně jasně vyhrálo volby s téměř 32 procenty hlasů. ODS skončila třetí s necelými 16 procenty a po sečtení hlasů vytvořila trojblok s KDU-ČSL a Piráty. Společně s ANO pak složili základ budoucí koalice a jednají s dalšími stranami. K vládnutí nad Zlínem mají už teď pohodlnou většinu 27 zastupitelů.

Goláň pro spolupráci s Babišovým hnutím argumentuje i tím, že ve Zlíně jsou ODS i ANO poslední čtyři roky v koalici. Spolupracují také ve vedení Zlínského kraje. „Tady to bylo spíše o personálních otázkách než o politických, nemáme mezi sebou žádné kontroverzní vztahy,“ zmínil Goláň.

Ani primátor Jiří Korec z ANO nevidí důvod, proč s ODS ve vedení města nadále nespolupracovat. Navzdory tomu, že se Goláň ostře vymezoval vůči předsedovi hnutí Babišovi.

„Zaznamenal jsem něco na sociálních sítích i na internetu, málo v tiskovinách. Ale pro nás je prvořadé řešit komunální úroveň a rozvoj města. Jestli jsou spory v nejvyšších patrech politiky, tak se mají vyřešit tam,“ reagoval Korec. „Jakékoli přenášení politických bojů na naši úroveň je naprosto kontraproduktivní, prvořadá by měla být logika a věcný přístup,“ je přesvědčený.

Povolební spolupráce je logická

Proti spolupráci ve Zlíně nic nenamítá ani poslanec, starosta Uherského Hradiště a krajský předseda ODS Stanislav Blaha. Ten navíc z pozice jedničky občanských demokratů ve svém městě jedná o vytvoření koalice i s ANO. „Budeme jednat se všemi subjekty s výjimkou jednoho (Hlas pro Hradiště – pozn. red.). Pracujeme i s variantou koalice s ANO,“ potvrdil Blaha.

Těší ho, že ODS ve Zlíně posílila, a měla by podle něho dobrý výsledek proměnit v důstojnou pozici ve vedení města.

„Nevidím rozpor v tom, že si ANO ve Zlíně dokáže představit spolupráci s ODS,“ míní Blaha. „Je to vždy o budování lokálních vztahů, o průniku programů a o dalším směřování města. Pokud v těchto věcech panuje shoda, tak taková povolební spolupráce není nelogická.“

Ostatně ke společnému působení ANO a ODS v koalici se schyluje i v dalších městech kraje, v řadě z nich totiž Babišovo hnutí dominovalo. Takže pokud se chtějí občanští demokraté podílet na řízení města, nezbývá jim nic jiného - pouze dohoda s ANO, případně ještě s dalšími stranami.

„S celostátní politikou ANO nesouhlasíme, ale v komunálních volbách je ve městech ANO tak silné, že pokud od něho dostaneme nabídku na spolupráci, budeme se jí zabývat,“ přiznal lídr ODS ve Valašském Meziříčí Petr Nachtmann.

Protivníky na celostátní úrovni komunál spojí

„Někdy se promítají pražská schémata níže. Ale čím je to níže, tím víc mohou být od něho odlišná. Je to přirozené, protože komunální volby jsou z velké části o lidech,“ poznamenal starosta Valašského Meziříčí a lídr ANO Robert Stržínek. Podle něho je ve hře několik variant sestavení koalice včetně působení ANO a ODS.

A podobné dění můžeme sledovat i v dalších městech, například v Kroměříži vítězné Babišovo hnutí uzavřelo memorandum o vzniku koalice s několika dalšími stranami, mezi nimiž nechybí ODS.

„My jsme protivníci na celostátní úrovni, komunál je ale jiný. Známe se tady, chceme změnu, rozvoj města, to musí celostátní půtky stranou,“ vysvětluje poslanec za ANO Radek Vondráček, kterého preferenční hlasy posunuly na první místo komunální kandidátky v Kroměříži.

Ve Vsetíně po dlouhotrvající nadvládě tamních lidovců také zvítězilo ANO a v úvahu přichází i to, že vytvoří koalici s ODS, jež byla dosud v opozici. „S ODS nemáme problém. Uvidíme, jaké budou jejich požadavky,“ uvedla jednička ANO a místostarosta Vsetína Pavel Bartoň.