Koalice v Pardubicích stále není definitivní, na jednání zbývá pár dní

Na papíře nic podepsaného není. Politici stále jednají. Pořád je na stole několik variant toho, jak by mohla vypadat nová rada města Pardubic.

Nicméně z každého rozhovoru s lídrem vítězného ANO a budoucím primátorem Janem Nadrchalem víceméně vyplyne, že už je koalice hotová a že se už nic zásadního měnit nebude.

„Od minulého týdne pracujeme na verzi, že vytvoříme koalici se Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. Víme, že budeme mít jen 20 hlasů ze 39, ale už jsme si na to vlastně zvykli. Variantu doděláváme tak, aby byla co nejvíce funkční,“ řekl v úterý Nadrchal.

Zároveň však jedním dechem dodává, že se bude ještě jednat třeba s koalicí SPOLU. „Trojkoalice, která se v Pardubicích domluvila na spolupráci, nepovažuje jednání s dalšími subjekty za uzavřená,“ doplnil Nadrchal s tím, že momentálně má od lídra SPOLU Jana Mazucha poměrně netradiční návrh.

Podle současného náměstka primátora za ODS by Pardubice měly mít nově pět plně placených náměstků, ale počet radních by se snížil z 11 na 7.

„Momentálně tento návrh analyzujeme. Musím říct, že nás zaskočil, a to už třeba proto, že ODS by v něm měla dva náměstky, ale na jejich kolegy ze SPOLU, tedy lidovce a TOP 09, by v radě už nezbylo nic,“ uvedl Nadrchal s tím, že se mu na první dojem plán nezdá jako životaschopný a chytrý.

„Na obvodech máme pět radních, a na velké radnici by bylo jen sedm? No, nevím,“ dodal lídr ANO, kterého navíc v pondělí odpoledne naštvala tisková zpráva TOP 09.

V ní zastupitel pravicové strany Ondřej Müller uvedl, že SPOLU jde definitivně do opozice, a ještě si o nově vznikající trojblok „utřel boty“. „Těžko bychom také realizovali náš volební program, pokud uvnitř koalice již existuje jiná, navíc dle slibů na plakátech značně populistická většina,“ uvedl mimo jiné Müller.

Sdělení, které TOP 09 rozeslala do médií a dala ho i na Facebook, neudělalo radost ani lídrovi SPOLU Janu Mazuchovi. „Jeho vyjádření vychází z toho, co jsme před týdnem dali na naše stránky, nechme tomu ještě chvilku, pár dní. Ještě to nebudu komentovat,“ komentoval Mazuch „komunikační šum“.

Trojblok v čele s ANO navíc hledá podporu i u jiných stran, protože jeho lídři jsou si vědomi, že většina jednoho hlasu je značně nekomfortní. I proto se v pondělí jeho lídři setkali i se zástupci sdružení Naše Pardubice Filipa Sedláka.

„Řešili jsme hlavně program a byl jsem až šokován, že jsme byli u naprosté většiny bodů ve shodě. Další schůzku máme ve středu, ale musím říct, že jsem byl z průběhu jednání mile překvapen,“ uvedl Sedlák.

Podle Nadrchala je zatím ještě brzy říkat, zda tři hlasy sdružení Naše Pardubice jeho koalici doplní. „Nic jsme si neslíbili, jen jsme jednali o našich prioritách. Uvidíme. Zatím to nemá cenu více komentovat. Ještě se jednou potkáme a rozhodneme se, jak dál,“ dodal Nadrchal s tím, že moc času už nezbývá.

Končící primátor Martin Charvát totiž na pondělní 19. hodinu svolal ustavující jednání. „Čas dochází, proto se hlavně soustředíme na vyladění varianty, že do toho půjdeme ve dvaceti. Ta je totiž stále ta nejpravděpodobnější. Na druhou stranu se stále objevují další a další chytří lidé, kteří nám radí, jak by to mělo být. Tak uvidíme,“ dodal s dávkou ironie Nadrchal, jehož ANO volby vyhrálo a získalo 12 mandátů.