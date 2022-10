Pardubický trojblok je stvrzený. SPOLU čeká, co na něj zbude

V neděli lídr Babišovy strany Jan Nadrchal podepsal memorandum o spolupráci s lídrem Žijeme Pardubice Jakubem Rychteckým a jedničkou Společně pro Pardubice Reném Živným.

„ANO a Žijeme Pardubice, jež již dříve podepsaly dohodu o koordinovaném postupu, se dohodly s třetím subjektem, a to Společně pro Pardubice na tom, že v příštích dnech budou společně koordinovat další kroky v rámci povolebních vyjednávání s cílem uzavření koaliční dohody pro následující čtyři roky,“ stojí ve společném prohlášení tří subjektů.

Co to reálně znamená? Zmíněné tři strany mají dohromady 20 hlasů v zastupitelstvu, což je zároveň nejtěsnější většina. Sice se na jednu stranu jejich lídři dušují, že chtějí širší koalici a to ideálně se SPOLU, ale zároveň mohou s pravicovou koalicí jednat z pozice síly. Momentálně tak nabízejí jedno místo náměstka a dva radní k tomu. Přitom ODS, lidovci a TOP 09 původně chtěli dva náměstky a tři radní.

„Všichni partneři této dohody jsou na základě programové shody připraveni společně jednat s dalšími subjekty o vytvoření silné a početně vyvážené Rady města Pardubic, kterou město v této turbulentní době potřebuje,“ dodali v prohlášení Nadrchal, Živný a Rychtecký.

Zdá se tedy, že ANO obsadí post primátora Janem Nadrchalem a náměstkyní bude Jiřina Klčová. K tomu si hnutí vezme další dva radní. Žijeme Pardubice získá post náměstka pro Jakuba Rychteckého a další radní bude zřejmě exprimátorka Štěpánka Fraňková. Společně pro Pardubice počítá s postem náměstka pro René Živného a druhým radním by měl být František Brendl. „S tím do jednání jdeme od začátku, to je náš ideální scénář,“ řekl Živný.

Na SPOLU tak zbývá jeden náměstek a dva řadoví radní. A to je čistě juniorní postavení v rámci radniční koalice, před kterým už před týdnem varoval zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas, ten na kandidátce SPOLU bral nejvíce hlasů.

„Být juniorním partnerem v koalici dlouhodobě nic dobrého žádné straně nepřinese. Tak už jsme viděli na vládní úrovni, jak dopadli partneři ANO, a i volební výsledek SPOLU v Pardubicích je vlastně v součtu horší než byl v roce 2018. Takže jsme na účasti v radniční koalici nevydělali,“ řekl Haas, který podle všeho bude v zastupitelskému klubu SPOLU prosazovat odchod do opozice a ostré torpédování koalice.

To by však mohlo otevřít dveře Pirátům, kteří by koalici mohli početně doplnit na 24 hlasů. „Takový scénář by mně vůbec nevadil. Programově tam shody najdeme,“ uvedl František Brendl se Společně pro Pardubice.