Jednání o velké koalici v Pardubicích se bortí, lídři Spolu z jednání odešli

Podle všeho totiž bude ve městě vládnout ta nejužší možná koalice 20 hlasů, kterou poskládá vítězné hnutí ANO s místními sdruženími Žijeme Pardubice Jakuba Rychteckého a Společně pro Pardubice Reného Živného.

Tato nikým vytoužená varianta se dostala velmi do hry po středečním krachu klíčového jednání.

„Trojkoalice hnutí ANO, Žijeme Pardubice, Společně pro Pardubice respektují vůli SPOLU, které ukončilo a opustilo jednání,“ uvedli ve stručném prohlášení zástupci trojbloku.

Ovšem realita byla podstatně šťavnatější. Debata byla totiž dost vyhrocená, a to kvůli tomu, že žádná ze stran nechce ustoupit v personálních otázkách. Trojblok nabízí SPOLU jednoho náměstka primátora a dva neuvolněné radní. Zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 pak trvají na modelu dvou náměstků a dalších dvou radních.

Jednání pokračovala na sociálních sítích

„Jiná nabídka než ta dehonestující od vás nepadla. Přece jste nemohli myslet vážně, že by ji hrdý klub devíti zastupitelů SPOLU byl ochoten přijmout,“ napsal na Twitter radní za KDU-ČSL Vít Ulrych, který neúspěšné setkání „dohrával“ na sociální síti s primátorem Martinem Charvátem z ANO.

„Jediná nabídka, o které jste se chtěli bavit, byla ta vaše, a o ničem jiném. Ostatní jste kategoricky odmítali a následně jste odešli z jednání,“ odpověděl neúspěšný kandidát do Senátu, který v novém vedení města obsadí post řadového radního a po víkendu se zapojil do složitých koaličních jednání.

Přestřelka dvou stávajících členů rady města jen ukazuje, že spory se dostávají do osobní roviny a těžko bude možné příkopy zahladit.

„Stále si přejeme širokou koalici se SPOLU. Víme, že město nečeká snadné období. Ale pokud lidé z pravicové koalice jen trvají na svém, a nic nenabízí, tak se domluvit nedokážeme, to je zřejmé,“ uvedl volební lídr ANO a budoucí primátor města Jan Nadrchal.

Vtip je v tom, že rada města podle zákona o obcích může mít maximálně 11 členů. A jelikož ANO obsadilo čtyři z nich a další čtyři rozdělilo mezi Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice, tak už není kde brát.

Teoreticky je možné přidat posty plně placených politiků. Nyní plat kolem sto tisíc měsíčně bere primátor a jeho čtyři náměstci. „Do toho se nikomu nechce. Chtějí nás dostat do situace, aby to vypadalo, že placené místo přibylo kvůli nám,“ uvedl Vít Ulrych.

Přitom hned po volbách se zdálo, že se ANO a SPOLU rychle domluví na pokračování stávající spolupráce. Jenže pravicová koalice přišla na první jednání s návrhem na pět radních pro sebe a lidi z Babišovy strany to naštvalo.

Navíc se k nim rychle přimkl René Živný ze Společně pro Pardubice a za vstřícnost dostal místo náměstka pro sebe a křeslo radního pro Františka Brendla. „Je až neuvěřitelné, co se děje, aby pan Živný získal práci,“ zní pod zárukou anonymity z tábora pardubické ODS na hlavu politika, který před dvěma roky překvapivě ztratil post krajského radního.

A fakt je ten, že i Živný připouští tlak na svou osobu z míst, odkud jej nečekal. „Ale přál bych vám být u vyjednávání. Nic není černobílé. Nejde to vysvětlit v jednom tweetu. Co lidí z pravice, kteří se tvářili jako kamarádi, na vás osobně útočí. Je mi z toho smutno... A klidně si mě kamenujte,“ napsal na Twitter Živný stěžovateli, který mu připomněl předvolební rozhovor v MF DNES, ve kterém tvrdil, že by mu „otec za spolupráci s ANO zpřerážel nohy.“

Obě znesvářené strany si nedomluvily další schůzku a zdá se tedy, že vše směřuje k poměrně početně i zkušenostmi členů slabé koalici, kterou hodlají z opozice tvrdě ostřelovat zástupci Pirátů, SPD, SPOLU v čele s poslancem Karlem Haasem a lídrem sdružení Naše Pardubice Filipem Sedlákem. „Na jednání zastupitelstva se už těším,“ řekl Sedlák.