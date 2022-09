Půlka kolegů nechce jít s ANO, druhá s ODS, říká lídr Společně pro Pardubice

„Nebylo to vůbec příjemné. V té době jsem byl na dovolené a hned mi fotky těch plakátů poslali kamarádi. V první chvíli jsem se fakt zděsil, že to je útok na mne. Když jsem viděl, že to odskákali i ostatní, tak se mi ulevilo. To vám nebudu lhát,“ uvedl bývalý krajský radní René Živný.

Jak jste na zničení majetku v podobě plakátů reagovali?

Původně jsme zvažovali podání trestního oznámení, ale nakonec jsme to neudělali, i když škoda byla větší než deset tisíc korun. Vyhodnotili jsme to tak, že to nemá cenu. Co jsem ale slyšel, tak kolegové z ostatních stran se na policii obrátili, takže se to stejně vyšetřuje.

René Živný Společně pro Pardubice Bývalý krajský radní stojí v čele koalice čtyř regionálních stran – Sdružení pro Pardubice, které sám vede, Pardubáci společně, Pardubice pro lidi a Patrioti Pardubic. Přitom bývalý profesionální sportovec a olympijský reprezentant v bikrosu je navíc od roku 2018 i předsedou strany SNK Evropští demokraté. Poté, co v roce 2020 skončil po osmi letech jako krajský radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku, se stal krajským šéfem FAČR. Ve fotbale se angažuje i jako předseda Tělovýchovné jednoty Sokol Semín.

Zatím mi ale jinak kampaň v Pardubicích přijde mimořádně klidná. Čím to je, že strany po sobě nestřílejí tak jako třeba před krajskými volbami?

Protože Pardubice jsou taková větší vesnice a všichni se tady dobře známe. Nebudu přece plivat na kluky, jako je Honza Nadrchal (lídr ANO), nebo Petra Kvaše (ODS), když se známe roky a chodíme třeba spolu hrát tenis.

Mně spíše přijde, že si to nikdo s nikým nechce moc rozházet, aby pak nevypadl z koaličních jednání. Prostě, aby nevykopal moc velké příkopy.

Tak ještě nejsem tak daleko jako pan hejtman Netolický, který má často koalici složenou ještě před volbami. Na druhou stranu už jsme si se všemi lídry dali slovo na to, že po volbách budeme jednat každý s každým, že nikoho z těch tradičních stran nenecháme stranou. Nepočítám do toho KSČM nebo SPD. S nimi zřejmě do koalice my ani ostatní chtít nebudou. S ostatními se však bavit určitě budeme. Tedy pokud se bude dohoda ctít.

Ovšem vaše koalice může hrát při koaličních jednáních klíčovou roli. Třeba to bude tak, že se budete muset rozhodnout, jestli půjdete s ANO, nebo s koalicí SPOLU, kde je hegemonem ODS.

A to může být velký problém. Zatím, když se o tom uvnitř naší koalice bavíme, tak mi půlka lidí řekne, že jestli půjdu s ANO, tak jdou ode mne. Druhá půlka zase křičí, že oni do koalice s Kvašem určitě nepůjdou (Petr Kvaš – náměstek primátora za ODS, pozn. redakce). Tak si pak vyberte. I proto jsem lídrem já, ne František Brendl z Pardubáků, který je znám svou emotivností. Já udělám vše pro to, abychom se do koalice dostali. Protože být v opozici je k ničemu. Jednou za měsíc si tam zakřičet a jít domů nikam nevede. Ovšem jestli v té opozici stejně budu, tak si řeknu, že jsem byl zase blbej a naivní. To je politika.

Nicméně působíte ve vedení strany SNK–ED a tu jsem bral jako spíše pravicovou.

Určitě jsem svým politickým zaměřením doprava. A jak vidíte třeba u mne na Twitteru, tak nesnáším Babiše. Můj táta mi dokonce řekl, že jestli půjdu do koalice s ANO, tak mi zpřeráží nohy. Jenže kvůli tomu se přece nepřestanu bavit s Honzou Procházkou nebo Jirkou Rejdou (politici z ANO), které znám dobře už roky. Jsou to mí vrstevníci a kamarádi, byť s blbým vůdcem.

Do jaké míry podle vás komunální volby ovlivní nyní dost vyhrocená atmosféra v Česku kolem cen energií?

Tak ještě před měsícem bych vám řekl, že minimálně. Už si to ale nemyslím. Co jsme začali kontaktní kampaň, tak se mi názor radikálně změnil. Lidé se bojí a někteří fakt hodně. I lidé ze střední třídy mají velké obavy, jak to celé dopadne. A tady si myslím, že celostátní politika může mít na komunální volby velký vliv. I když sám vládu premiéra Petra Fialy podporuji, tak musím uznat, že toho dělá málo a že výsledky nejsou vidět. A nebo dělá třeba hodně, ale nedokáže to lidem vysvětlit. To by nám paradoxně mohlo pomoci. Přece jen regionální strany jsou mimo ten hlavní proud emocí.

Několikrát jste řekl, že smýšlíte pravicově, ale když vidím váš volební plakát, tak ten vypadá spíše populisticky. Stojí na něm, že nezdražíte MHD, vodné, parkování ani popelnice. Nabízí se otázka, kde vezmete peníze na chod města, které už nyní splácí miliardový úvěr?

Já se považuji za střední třídu. A i ta se začíná už bát o svou budoucnost. My jim vlastně říkáme, že v této těžké době jim ještě nenaložíme i my na radnici. Netvrdím, že nebudeme zdražovat nikdy. Je možné, že za rok bude po válce, situace se uklidní a my se budeme moci starat i o městský rozpočet, ale teď na to není vhodná doba. Nemůžeme občany města více zatížit, tak je ten slib myšlený. Jinak máte pravdu v tom, že nejsme banka, která si ty peníze prostě natiskne. Budeme muset šetřit a hledat priority. Holt se nějaký chodník neopraví nyní, ale až třeba za tři roky.

Hodně se mluví o úsporách. Kde vidíte možnosti?

Určitě nebudeme vypínat pouliční osvětlení. Jako jednu z priorit máme bezpečnost, a tak nemohu nechat město v noci ve tmě. Navíc Služby města mají proud zafixovaný ještě na dva roky, takže tady problém úplně nemáme. Vyhazovat úředníky také moc nejde, spíše bych se podíval na jejich pracovní vytížení. Za mne prostě musíme vydržet následující asi dost špatný rok a pak se uvidí.

Nicméně město splácí velký úvěr, už nyní radní naříkají na to, kolik budou platit za proud a teplo ve školách, školkách nebo úřadech. Kde na to vzít?

Pokud by bylo vážně zle, tak bychom si museli vzít další úvěr. Město na tom podle odborníků není z pohledu zadlužení nijak zásadně špatně, a ještě má prostor.

Jak vůbec hodnotíte poslední čtyři roky, kdy v Pardubicích vládlo hlavně ANO s ODS? Jste totiž ve zvláštní pozici. Osobně jste na radnici vůbec nebyl. Dvojka vaší kandidátky Brendl byl nejhlasitějším opozičním kritikem, ale naopak šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán byl v radě města.

No a vidíte. Právě do Tomáše se hodně šilo kvůli tomu, že je ve střetu zájmů, ale já naopak tvrdím, že kvůli tomu, že byl v podniku i ve vedení radnice, tak se skvěle vyčerpaly evropské dotace, ze kterých pardubická MHD získala, co šlo. Navíc Tomáš Pelikán byl schopen s čerpáním radit i ostatním.

Jaký výsledek by vám ve volbách udělal radost?

Tak ještě nedávno jsem si říkal, že musíme udělat někde kolem 20 procent. Kdyby to tak nebylo, tak by asi nemělo smysl se spojovat s dalšími třemi stranami. Ale doba se změnila a nyní bych bral s pokorou 15.