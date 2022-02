Uskupení Společně pro Pardubice chce uspět ve volbách, lídrem je Živný

„Vypadá to na hodně těsnou spolupráci,“ žertoval na tiskové konferenci lídr Sdružení pro Pardubice René Živný.

Zčásti kvůli jeho zřetelné postavě a zčásti kvůli malým stolečkům totiž museli čtyři lídři lokálních stran sedět pořádně blízko sebe.

Ovšem zdálo se, že jim to vůbec nevadí. „Všechny nás spojuje i to, že jsme po minulých volbách nešli jen po korytech, ale přešli do opozice, a tím si zachovali vlastní tvář. Nejde nám o násilné ovládání města za každou cenu, ale o jeho dobré vedení,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl, který bude dvojkou nově vzniklé koalice.

Čtyřku pak doplnil první muž sdružení Pardubice pro lidi Petr Králíček a lídr Patriotů Pardubic Jiří Lejhanec.

„Jsme jediné lokální, ryze pardubické a silné uskupení, které není nijak zatíženo politickými šarádami odehrávajícími se v Poslanecké sněmovně. Jako jediné lokální, pardubické uskupení máme zkušenosti se řízením města a již dvanáct let v řadě řídíme tři obvodní radnice,“ uvedl Králíček.

O vzniku nové koalice MF DNES informovala jako první už na podzim, ale teprve nyní politici vše stvrdili svými podpisy.

„Často nám lidé říkají, že se opičíme po koalici SPOLU, ale tak to není. Tento projekt chystáme už zhruba rok a půl,“ uvedl René Živný, podle kterého by strana měla ve volbách získat minimálně 15 procent hlasů.

To by z koalice dělalo těleso, které bude klíčové při povolebních vyjednáváních. A v tom by mohl být problém, protože třeba současný opoziční lídr Brendl si mezi politiky z radniční koalice svými ostrými výroky přátele příliš nedělá. „Právě proto jsem lídrem já,“ pobavil všechny v sále Živný, který chce koalici dostat do vedení radnice.

Jasno začíná být i v dalších partajích kromě hnutí ANO

Uskupení Společně pro Pardubice postaví kandidáty nejen do městského zastupitelstva, ale také do všech osmi městských obvodů.

„Kandidátky budou sestaveny z významných osobností a známých jmen zmíněných čtyř spolků a nezávislých kandidátů. Jednotliví lídři budou představeni společně s koaličním programem a grafickým vizuálem volební kampaně během jarních měsíců,“ řekl Králíček, který sám je dlouholetým starostou šestého městského obvodu.

Živný se tak přiřadil na seznam politiků, kteří se v říjnu utkají o primátorský řetěz.Lídrem ODS rozhodla bude náměstek primátora Jan Mazuch. Ovšem zároveň modrá strana zatím neřekla, zda bude kandidovat sama, nebo v rámci koalice SPOLU.

„Rozhodnutí by mělo padnout do 9. března. Uvidíme, zatím stále probíhají jednání,“ uvedl Mazuch.

Není pochyb o tom, že hlavním favoritem voleb však bude hnutí ANO, které si dělá zálusk už na třetí volební období v řadě v roli lídra radniční koalice a tím pádem také držitele postu primátora.

Původně se zdálo, že podruhé bude chtít obhajovat mandát primátor Martin Charvát, ale ten podle zákulisních informací zvažuje kandidaturu do Senátu.

To by znamenalo, že by v říjnu vyzval v přímém souboji stávající dlouholetou senátorku za Pardubice Miluši Horskou. Pokud by to tak bylo, jedničkou hnutí Andreje Babiše by byl v Pardubicích zřejmě Charvátův náměstek z radnice Jan Nadrchal, ale rozhodnuto není.

„Dost se mu to snažíme vymluvit s tím, že by proti senátorce Horské neměl úplně vysoké šance. Ale on to bere jako výzvu. Podle mne je větší výzva získat jako první v historii tři funkční období primátora za sebou. Uvidíme, jak se Martin Charvát rozhodne,“ uvedl zdroj dobře seznámený se situací v ANO, který si však v této věci nepřeje být jmenován v tisku.

Pirátskou stranu povede do voleb zastupitelka Ivana Böhmová, ČSSD náměstek primátora Jakub Rychtecký a lidovce radní Vít Ulrych. U všech zmíněných však zatím není jisté v jakých formacích se nakonec lidem nabídnou. Naopak hnutí STAN už oznámilo, že půjde do voleb v Pardubicích samo za sebe.

„Jsme přesvědčeni, že naše značka je už dost silná a lidé vědí, co od ní mohou čekat. Samozřejmě jsme ale jednali i s dalšími subjekty a jsme připraveni na případnou povolební spolupráci. Lídra představíme později i s našimi prioritami do voleb,“ uvedl poslanec a pardubický zastupitel za STAN Jiří Hájek.