STAN půjde do voleb v Pardubicích sám, možná i ODS. Koalice ale vznikají

Poslední parlamentní volby změnily českou politickou mapu. Úspěch dvou koalic SPOLU a PirStanu politiky i na regionální úrovni motivoval k tomu, aby se začali spojovat s dalšími stranami. Nyní to tak v zákulisí partají vypadá jako na trhu. Vyjednává se, hledají se průniky i kompromisy při skládání kandidátek.

Ovšem paradoxní je, že obě zmíněná uskupení, která nečekaně dobře bodovala v říjnových parlamentních volbách, v Pardubicích nejspíše nevzniknou. Jisté to už je u spolupráce mezi hnutím STAN a Piráty.

„Co se týče komunálních voleb, tak STAN bude v Pardubicích kandidovat sám za sebe. Jsme přesvědčeni, že naše značka je už dost silná a lidé vědí, co od ní mohou čekat. Samozřejmě jsme ale jednali i s dalšími subjekty a jsme připraveni na případnou povolební spolupráci. Lídra představíme později i s našimi prioritami do voleb,“ uvedl poslanec a pardubický zastupitel za STAN Jiří Hájek.

A velmi nejasno je i kolem případného pokračování koalice SPOLU, kterou tvoří ODS společně s lidovci a TOP 09. V modré straně se zatím do zopakování spolupráce totiž příliš nehrnou. „Momentálně to skutečně vypadá tak, že bychom kandidovali sami. Ale definitivní rozhodnutí padne až 2. února na naší konferenci, zatím jednáme,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch, který má být zároveň lídrem ODS pro říjnové komunální volby.

Současný postoj ODS zaskočil její partnery z parlamentních voleb. Ovšem nejen je. „Pokud by koalice SPOLU kandidovala i v Pardubicích a lídrem by byl Karel Haas, vznikla by nesmírně silná sestava,“ uvedl šéf Pardubáků František Brendl, který chtěl s Haasem už po minulých volbách sestavit v Pardubicích tzv. Duhovou koalici.

Tato slova pronesl těsně po sečtení parlamentních voleb. Nakonec však zřejmě nebude platit ani jedno ani druhé. SPOLU není jisté a Karel Haas bude kandidovat jen na řadového zastupitele. „Kluci z ODS jsou po úspěchu ramenatí a věří si, že to zvládnou sami. Uvidíme, co na to voliči,“ komentoval krok ODS Brendl, který se sám může pochlubit poměrně silnou složenou koalicí.

Lídr Živný

Jeho Pardubáci, kteří už minule kandidovali s Patrioty Pardubic, k sobě přizvali Sdružení pro Pardubice a Pardubice pro lidi svítkovského starosty Petra Králíčka. Lídrem celého uskupení bude určitě šéf Sdružení pro Pardubice René Živný. „Já budu dvojka, pan Králíček trojka a čtyřku obsadí Patrioti. Během pár dní upořádáme tiskovou konferenci a vše oficiálně oznámíme,“ dodal Brendl.

Partnery ovšem musí hledat zmínění lidovci a TOP 09, pokud jim ODS dá skutečně košem. A zatím je více jasno u „topky“. Ta se totiž hodlá spojit trochu nečekaně s Piráty. „Zatím to není podepsané, takže vám informaci nemohu potvrdit, ale ani vyvrátit,“ řekl k tomu šéf zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa. Jasné naopak je, že takovou koalici by do voleb vedla zastupitelka Ivana Böhmová.

Lidovci, za které vyjednává hlavně radní Vít Ulrych, zatím nemají úplně jasno. „Pokračovat v koalici SPOLU by dávalo smysl,“ uvedl svou prioritu Ulrych. Ve hře je však třeba i jeho spolupráce s ČSSD, kterou táhne náměstek primátora Jakub Rychtecký. Ten už před časem připustil, že by mohl využít hlavičky strany 3PK, pod kterou úspěšně kandidoval v krajských volbách hejtman Martin Netolický.

„Zatím není nic hotového. S hejtmanem mám na mnoho věcí stejný názor,“ uvedl nedávno Rychtecký, který Netolického poznal na krajském úřadě, kde pracoval v tiskovém odboru. Navíc mají k sobě oba mladí politici blízko i svými postoji, což se ukázalo třeba v případě jejich kritiky vládního angažmá ČSSD v kabinetu Andreje Babiše.