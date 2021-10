V Pardubicích se rodí plán, jak by malá sdružení mohla uspět ve volbách

Zdá se, že tradičně obrovský volební lístek, tedy spíše plachta, bude za rok v Pardubicích podstatně přehlednější.



Výsledky komunálních voleb 2018 v Pardubicích ANO 26,65 %

ODS 14,59 %

Piráti 11,22 %

Pardubáci 8,96 %

Koalice pro Pce 7,18 %

Sdružení pro Pce 6,15 %

ČSSD 5,84 %

KSČM 5,15 %

Naše Pardubice 4,93 %

Pardubice pro lidi 4,15 %

Vše totiž nasvědčuje tomu, že na volebním listu bude mnohem méně místních sdružení. Jejich šéfové chystají velkou spolupráci a koalici. A ta by se okamžitě vedle ANO a případného pokračování projektu SPOLU zařadila mezi favority komunálních voleb v krajském městě.

„Dělal jsem si analýzu a zjistil jsem, že v posledních několika komunálních volbách dostala místní sdružení v Pardubicích dohromady zhruba 33 procent hlasů. Víme, že takto jednoduše nelze hlasy sčítat, ale je evidentní, že společně máme daleko větší šanci uspět,“ uvedl starosta šestého městského obvodu Petr Králíček, který je zároveň lídrem uskupení Pardubice pro lidi.

To se sice už dvakrát poměrně těsně nedostalo do zastupitelstva velké radnice, ovšem ve Svítkově a okolí dominuje.

Dalším do party by byli Pardubáci, které vede bývalý náměstek primátorky František Brendl. Ten je momentálně nejhlasitějším opozičníkem v zastupitelstvu a v Pardubicích bere pravidelně kolem deseti procent hlasů.

A byl to také on, kdo už před rokem jako první mluvil o nutnosti spolupracovat. „Koalice SPOLU nám v parlamentních volbách ukázala, že tohle je cesta. Už na projektu zhruba rok pracujeme a nyní jsme dostali další motivaci to dotáhnout. Je to naše povinnost, pokud chceme něco v Pardubicích změnit,“ uvedl Brendl.

Důležitou součástí nové místní koalice bude i Sdružení pro Pardubice, které momentálně vede bývalý krajský radní René Živný. Právě ten by zatím podle neoficiálních informací měl stát v čele celého uskupení.

„Čeká nás ještě hodně práce, ale je evidentní, že naše šance uspět v komunálních volbách by šla spojením nahoru. Nebudu zastírat, že mezi některými členy jsou nějaké hrany, ale ty musíme ve společném zájmu obrousit,“ uvedl Živný.

Důvod pro štěpení je po letech pryč

Paradoxní je, že většina lídrů místních sdružení má stejné podhoubí. Začínali totiž zhusta ve Sdružení pro Pardubice, které se však postupně začalo sypat. To mělo za následek, že ze strany, která tahala přes šéfy Miroslava Petráně, Michala Koláčka a Štěpánku Fraňkovou v Pardubicích dlouhé roky za nitky, se postupně stala stranička, která v posledních volbách brala mizerných 6,15 procenta hlasů.

„Všichni jsme vlastně z jedné stáje, kterou řada z nás postupně opustila. Nyní je přesně ten čas vrátit se pod jednu značku. Pokud chceme dostat z radnice primátora Martina Charváta a jeho hnutí ANO, tak jinou šanci nemáme,“ ukazuje hlavní motivaci Brendl.

I podle Králíčka, který z SPP odešel po konfliktech s někdejší primátorkou Štěpánkou Fraňkovou, už není důvod, aby každý hrál na svém písku. „Paní Fraňková neměla ráda městské obvody a dokonce pořádala referendum za jejich zrušení. Nevím, proč bych měl jako starosta obvodu s ní sedět v jednom sdružení. Proto jsem odešel. Ale ona už je pryč, a tak se situace změnila,“ uvedl Králíček.

Z ohlášené spolupráce nebudou mít určitě radost ve štábech ANO, ODS či Pirátské strany. Právě tyto tři partaje v minulých volbách braly v Pardubicích první tři místa a jejich dominance by se mohla rázem vytratit. Vždyť jen Sdružení pro Pardubice, Pardubáci a Pardubice pro lidi dostali dohromady téměř 20 procent hlasů.