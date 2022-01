Mazuch a Živný. Pardubice mají další dva zájemce o post primátora

O novém pardubickém primátorovi a o složení devětatřicetičlenného zastupitelstva se bude rozhodovat až za deset měsíců. Ovšem v politických kuloárech je nejvíce živo právě nyní. Strany se totiž domlouvají na spolupráci s ostatními partajemi a také hledají kandidáty na nositele primátorského řetězu.

A ve startovních blocích už je docela dost aspirantů na prestižní post. Velmi rychle měli jasno třeba v hnutí ANO, a to celkem logicky. Primátor Martin Charvát už končí druhé funkční období a není jediný důvod, aby nezkusil stát se prvním primátorem Pardubic, který bude na radnici 12 let v řadě.

„Rezignoval jsem na post předsedy oblastního sdružení, na kterém mne nahradil Jiří Rejda. Všechnu svou energii totiž chci vložit do přípravy na komunální volby 2022. Už jsem složil tým, o který se chci opírat, máme za sebou první strategické schůzky,“ uvedl už v červenci Martin Charvát z hnutí ANO.

Jasno je i o jeho hlavním soupeři. V čele ODS se totiž na 99 procent objeví Charvátův náměstek Jan Mazuch. Hlasovat sice budou členové ODS až na začátku února, ale vzhledem k tomu, že jiný uchazeč o post lídra v modré straně zatím není, tak nebude co řešit.

„Za mne jsem trochu smutný. Jeden kandidát je vždy problematický v tom, že chybí soutěž a možnost výběru. Také je pro mne otázkou, zda má Honza ty pravé vlastnosti pro pozici lídra,“ uvedl člen pardubické ODS, který nechce být v této věci jmenován.

Haas z ODS o primátora usilovat nebude

Podle něj je navíc jisté, že oblíbený minulý lídr ODS Karel Haas sice na kandidátce bude, ale o primátorský řetěz usilovat nebude. „Ať dáme Karla na kandidátce kamkoliv, tak nakonec skočí na první místo. Ovšem dopředu oznámí, že chce být jen řadovým zastupitelem. Je čerstvě poslancem, práce v Praze ho baví, nebude to nyní měnit,“ dodal zdroj.

Hotové primárky pak mají u Pirátů. Do jejich čela se postaví stávající zastupitelka Ivana Böhmová. „Máme to odhlasované, je to hotová věc,“ řekl šéf zastupitelského klubu Vojtěch Jirsa.

Možná se počítalo s tím, že post by měl dostat právě on, ale Jirsa se nominace vzdal. „Moje práce mi neumožňuje případné obsazení uvolněné funkce,“ dodal Jirsa.

Z větších stran by pak mělo být celkem jasno i u rodící se koalice všech partají, které mají v názvu Pardubice. V následujících dnech by se totiž měla oficiálně podepsat dohoda mezi Sdružením pro Pardubice, Pardubáky, Patrioty Pardubic a sdružením Pardubice pro lidi.

A podle výsledků několika posledních voleb v Pardubicích by se klidně mohlo jednat o jednoho z favoritů bitvy o magistrát. „Dělal jsem si analýzu a zjistil jsem, že v posledních několika komunálních volbách dostala místní sdružení v Pardubicích dohromady zhruba 33 procent hlasů. Víme, že takto jednoduše nelze hlasy sčítat, ale je evidentní, že společně máme daleko větší šanci uspět,“ uvedl starosta šestého městského obvodu Petr Králíček, který je zároveň lídrem uskupení Pardubice pro lidi.

Komunální politici jsou ve svých úvahách tak daleko, že už znají i jméno lídra společné kandidátky. Měl by se jím stát bývalý krajský radní a šéf Sdružení pro Pardubice René Živný. „Dá se říct, že jsme na všem podstatném dohodnuti. Oficiálně vše oznámíme během několika málo týdnů,“ uvedl Živný, který je také šéfem krajské buňky Fotbalové asociace České republiky.

Další menší strany mají sice jasno o svých lídrech, ale zatím neví, pod jakým názvem a s kým budou kandidovat. Jasné jenom je, že ČSSD povede náměstek primátora Jakub Rychtecký a KDU-ČSL zase radní Vít Ulrych. „Měli bychom zájem o koalici pod hlavičkou SPOLU, která uspěla v parlamentních volbách, ale zatím se nezdá, že by hlavně ODS o to měla zájem. Pokud to nedopadne, tak oslovíme jiné partnery. Ve hře je i to, že budeme kandidovat sami za sebe,“ uvedl Ulrych.