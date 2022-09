Lídr Žijeme Pardubice: Bylo těžké jednat s ODS, když část byla v opozici

„Tento krok nám dával logiku hlavně z toho pohledu, že jsme díky němu byli schopní přitáhnout nové kandidáty. Jako důkaz může posloužit to, že za nás kandiduje třeba bývalá primátorka Štěpánka Fraňková. Také nejsem žádný přeběhlík. Sice mi nabízely jiné strany, ať kandiduji za ně, ale to jsem nechtěl. Jsem stále členem ČSSD, městským předsedou partaje, a tohle byla v mých očích jediná šance, jak stranu udržet na radnici,“ uvedl Rychtecký.

Vaše plakáty se staly na konci srpna terčem vandala, který „vylepšil“ vaše fotky velmi sprostými nadávkami. Podali jste nakonec na pachatele trestní oznámení?

Ano, kolegyně Ludmila Ministrová byla na policii. Ta jí sdělila, že na kamerových záběrech je ten člověk vidět. Více nyní nevím. Snažili jsme se na to reagovat sportovně a trochu jsem si z toho dělal i srandu. Tam, kde plakát nešel vyměnit, jsme fixama dokreslili jakýsi komiks. Také jsme obměnili původní slogan „Čtěte, než to opíšou“ na „Čtěte, než to popíšou“. Nechtěl bych z toho dělat kauzu.

Jakub Rychtecký Žijeme Pardubice Dnešní náměstek primátora za ČSSD se narodil v roce 1984 v Pardubicích. Dokončil magisterské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Poprvé byl zvolen zastupitelem města v roce 2010. V roce 2011 nastoupil na krajský úřad, kde zastával pozice vedoucího komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana a tiskového mluvčího. V roce 2014 se stal náměstkem primátora. Na radnici je odpovědný za sociální politiku, školství, sport a zdravotnictví. Letos založil uskupení Žijeme Pardubice, ale stále je také členem sociální demokracie.

Političtí konkurenti jsou překvapeni z toho, jak máte masivní a viditelnou kampaň. Na kolik vás vyjde?

Strop máme někde kolem 750 tisíc korun. Snažíme se dělat hodně věcí sami na koleně. Máme spoustu šikovných lidí, navíc třeba výroba těch plachet není nijak drahá.

S jakým výsledkem byste byl po volbách spokojen? Zdá se, že celospolečenská naštvanost na drahotu a ceny energií by vám mohla pomoci.

Jsme sportovně založené hnutí, a tak stále platí, že chceme být na medailových pozicích. Kolik na to bude potřeba procent, nejsem nyní schopný vůbec odhadnout. Ovšem máte pravdu, že nám může nahrávat činnost vlády, která v mých očích strašně selhává. A přece jen Pardubice jsou na české poměry už poměrně velké město a v těch celostátní politika při volbách hraje roli a myslím, že ji sehraje i letos. Ale obecně bych řekl, že nás čekají jedny z nejhůře odhadnutelných voleb v historii města.

Jak na vás, jako na nové místní hnutí, reagují lidé při kontaktní kampani?

Zatím vesměs pozitivně. Řekl bych, že mnohem pozitivněji než v roce 2018. Navíc mne těší, že nás lidé i poznávají. Třeba je vidět, že bývalý úspěšný hokejista Otakar Janecký, se kterým jsem společně s Ludmilou Ministrovou dával naši stranu dohromady, je mezi lidmi stále velmi populární.

Nemáte pocit, že letos je kampaň v Pardubicích taková poklidnější, skoro až nudná?

Já mám pocit, že všichni čekají, co se stane. Nikdo podle mne není moc schopen odhadnout, jak volby dopadnou, a tak se raději drží zpátky. Je správné, když se v kampani hraje fair play, což se bohužel vždy neděje. Už jsem viděl pár fotografií, na kterých třeba ke své propagaci naši soupeři zneužívají městské akce. To vnímám jako podpásovku, na druhou stranu kampaň by měla být o nějakých nosných momentech a třeba i vysvědčení pro nás jako radniční koalici. A v tomto případě mám svědomí čisté. I to, že opozice nepřináší vlastní nějaké převratné návrhy, ukazuje na to, že jsme to špatně nedělali. Neměli jsme žádné velké skandály, rozjeli jsme nebo dokončili řadu velkých projektů.

Možná nikdo nic moc nenavrhuje, protože má strach, že stejně na to nebude, když město bude platit stamiliony za energie a k tomu bude splácet miliardový úvěr, který šel třeba na opravu Letního stadionu.

To máte sice pravdu, ale podle posudku renomované firmy zadlužení Pardubic není vůbec kritické a odborníci ho hodnotí známkou jedna minus. A třeba ve zhodnocování vlastního majetku jsou Pardubice hodnoceny jako excelentní. Neměl bych strach z toho, že peníze na investice nebudou. Potřebujeme primátora s vizí a odvážného. Nemůžeme být jenom údržbáři. Čeká nás turbulentní doba a k ní musíme přistoupit s nějakou razancí. Musí tady vzniknout tým pracovitých lidí a ne chlebíčkářů, kteří jsou jen rádi, že získali placenou funkci.

V radě města sedíte hned s několika dalšími lídry. SPOLU vede náměstek primátora Jan Mazuch z ODS, ANO další náměstek Jan Nadrchal. Jak se spolupracuje s lidmi, které potřebujete příští týden porazit?

Myslím, že máme mezi sebou normální profesionální vztah, který není zatížen nějakými osobními antipatiemi. Přesto jednu výtku k fungování vedení města mám. Mrzelo mne na kolezích z ODS, že s námi ve všem souhlasili na radě, v komisích či výborech, ale den před zastupitelstvem svolali tiskovou konferenci a často bylo všechno jinak. Důvod toho byl zřejmý. Část ODS byla v koalici a třeba poslední lídr strany Karel Haas ne. To by se podle mne už nemělo opakovat, bylo to hodně kontraproduktivní.

Zdá se, že právě SPOLU a ANO si to v Pardubicích rozdají o vítězství a vy můžete být v pozici toho, kdo si vybere, s kým vytvoří koalici. Kdo vám je blíž?

Tak nyní otázka nestojí. Musíme počkat, jak rozhodnou voliči, a pak se bude jednat. Ovšem také není úplně chytré nyní prozrazovat svou povolební taktiku. Určitě to nemáme nastavené tak, že musíme být za každou cenu v radě. Nicméně bych byl rád, kdyby Pardubice měly po volbách silnou radniční vládu, protože nás čeká dost těžká doba.

Myslíte si, že se může opakovat situace z roku 2018, kdy spolu šli do koalice dva největší rivalové ANO a ODS?

Nemyslím si, že v tomto volebním období se stalo něco, co by to spojení do budoucna určitě vyloučilo.

Vy jste měl v gesci školství a třeba Piráti kritizují přípravu stavby nové základní školy v bývalých kasárnách T. G. M. Podle nich byla chyba převzít projekt z Jesenice, který je značně náročný na zastavěnou plochu a město tak přišlo o šanci prodat více lukrativních pozemků.

S tím absolutně nemůžu souhlasit a musím se smát. Piráti měli svého člověka v komisi pro školství a moc dobře věděli, že školu potřebujeme, a také stavbu podporovali. Za celou strategii rozvoje školství nás navíc chválili. A v ní také stálo, že škola bude v kasárnách. A dnes se Piráti tváří, že by snad v případě úspěchu ve volbách celý projekt zastavili. Tím by samozřejmě dostali do problémů stovky rodičů, kteří by pro své dítě těžko hledali místo ve škole. Beru to z jejich strany jako lacinou kritiku, protože projekt je nastaven tak, aby nám kapacita začala sloužit přesně v té chvíli, kdy ta místa budeme potřebovat.