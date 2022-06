Snižme platy starostů, vyzývá v kampani lídr Žijeme Pardubice Rychtecký

Minulý týden se tři měsíce před komunálními volbami stala starostkou prvního pardubického obvodu Iva Dolečková z hnutí ANO.

„Myslím, že už to mohli dojet s místostarostou v čele, ale je to jejich věc,“ řekl k tomu lídr ANO pro komunální volby v Pardubicích, náměstek primátora Jan Nadrchal.

Jelikož pardubické centrum, které obvod pokrývá, má přes 20 tisíc lidí, starostka si měsíčně přijde na více než 85 tisíc korun. I kdyby skončila hned po volbách, vydělá si tak více než čtvrt milionu.

„Vnímám to jako zbytečný krok. Měli nechat funkci neobsazenou, něco by aspoň ušetřili. Za tak krátký čas těžko něco stihne,“ uvedla radní města Ludmila Ministrová, která je zároveň dvojkou kandidátky Žijeme Pardubice.

Lídr uskupení Jakub Rychtecký z ČSSD jde do voleb dokonce s tématem, aby starostové obvodů nebyli pro své funkce uvolněni. V praxi by to znamenalo, že by práci starosty museli dělat po zaměstnání a také by brali podstatně méně, v průměru jen kolem 30 tisíc korun hrubého.

„Všichni tak nějak tušíme, že práce starosty na obvodě není ‚full time job‘. Navíc si myslím, že by i občané ocenili, že zastihnou starostu v úřadu třeba po 17. hodině,“ doplnil Rychtecký.

Plán nebude lehké prosadit

Nebude však lehké takový plán po volbách prosadit. Už v minulosti primátoři Jaroslav Deml a Štěpánka Fraňková zkoušeli omezit rozsah obvodů, ale vždy narazili. To samé zřejmě čeká i Rychteckého.

„Řekl bych to takhle: Tam, kde na obvodech uspějí, tak ať si to tam udělají. Pokud mají tak schopné politiky, kteří dokážou vést obvod třeba s 20 tisíci obyvateli po práci, tak s chutí do toho,“ nešetřil sarkasmem dlouholetý starosta Dubiny a čelný politik pardubické ODS Vítězslav Štěpánek.

Podle něj hodně záleží na tom, jak dobře a s jakým nasazení se práce starosty dělá. „Buď tu práci chci dělat pořádně na plný výkon, nebo chci jen nějaký vedlejšák a přivýdělek,“ dodal Štěpánek.

Za uskupení Rychteckého kandiduje i zmíněná exprimátorka Fraňková, která chtěla obvody zrušit pomocí referenda. To nyní však již není na pořadu dne. „Nechceme obvody rušit, ani nekritizujeme práci jejich starostů. Jen si myslíme, že peníze na jejich docela vysoké platy by šlo využít lépe,“ řekl Rychtecký, který má i vizi, jak s ušetřenými miliony naložit.

„Uspořili bychom obvodům 15 milionů korun za čtyřleté období, což nejsou malé peníze. Za to se dá v obvodech udělat spousta práce, například vysadit přibližně 3 750 stromů, opravit 20 tisíc metrů čtverečních chodníku nebo vybudovat 30 workoutových hřišť,“ dodal Rychtecký s tím, že o využití peněz by rozhodovali lidé z obvodů.

„Jedná se o participativní rozpočet, který funguje nejen ve světě, ale i v kraji – například v Litomyšli, Svitavách, Chrudimi či České Třebové. Tak proč by nemohl fungovat v krajském městě? Proto bychom rádi dali lidem na úrovni obvodů možnost říci, jaké zlepšováky a projekty chtějí realizovat,“ řekl kandidát na starostu Dukly a mluvčí kraje Dominik Barták s tím, že všichni lídři do obvodů za Žijeme Pardubice se zavazují v případě úspěchu plný plat starosty obvodu neinkasovat.

Klíčové však bude, jestli politici ze Žijeme Pardubice najdou po volbách někoho, kdo jejich plán podpoří. „Na první dobrou se mi to zdá jako dobrý nápad. Ovšem po volbách to samozřejmě bude záviset na těch lidech na obvodech. Za nás mohu říct, že jeden z našich kandidátů na starostu chce pracovat jako neuvolněný,“ dodal Nadrchal.