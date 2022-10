Nové vedení Hradce zastupitelé ani nevolili, o koalici se dosud jedná

Dotčená Změna zůstává, koalice se nezhroutila Celý minulý týden visela ve vzduchu otázka, zda se hradecká pětikoalice nerozpadne ještě dříve, než se ji podaří slepit. Pochyby o fungování koalice i o své roli ve společné vládě vyjádřila se dvěma zastupiteli nejmenší formace – Změna a Zelení. Hrozbu se podařilo zažehnat, Z&Z po poradě zůstává. Bude však chtít vysvětlení od občanských demokratů. „Každý z nás si řekl svůj názor a rozhodli jsme se pro zachování modelu pětikoalice. V jednání budeme pokračovat, abychom ten projekt nezabili. Měli jsme obavy, že kdybychom zaujali nějaký kategorický postoj, někdo to může vzít jako záminku k opuštění stávajícího koaličního modelu, jít do spojenectví s hnutím ANO a poté to odprezentovat tím způsobem, že jsme to zavinili my,“ řekl lídr Změny Adam Záruba. Ten se měl v původně představeném plánu stát náměstkem primátora a dostat na starost investice, územní plán, urbanismus, architekturu a památkovou péči. Jenže ODS před týdnem všechny ostatní partnery překvapila prohlášením, že zvažuje variantu široké koalice s hnutím ANO, protože není spokojená s rozdělením gescí. Navrhla sloučit rozvoj a investice, obě by připadly Lukáši Řádkovi (TOP 09) a na Zárubu by možná zbylo životní prostředí. „O směně gescí budeme jednat, je však otázka, zda požadavek ODS byl skutečně zamýšlen tímto způsobem. Po ustavujícím zastupitelstvu si domluvíme další postup jednání. Budeme se snažit ještě jednou vysvětlit, jak to bylo myšleno. Pokud jde pánům z ODS o střihání pásky na fotbalovém stadionu, pak je mohu ujistit, že je o to nikdo nepřipraví. Stejně tak nechceme bourat ani lávku, rozjeté investice se dokončit prostě musí,“ zdůraznil Záruba. Požadavek ODS na sloučení investic s rozvojem i po týdnu vyvolává otázku, zda se už smířila s odchodem Změny a Zelených z bývalé koalice i zda jsou zažehnány osobní animozity z minulosti. Až další jednání mohou tato podezření vyloučit, nebo naopak potvrdit.