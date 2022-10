Hradecká pětikoalice hasí první spor. Změna a Zelení hrozí odchodem

Jisté je v Hradci Králové jen to, že se ruší v pondělí avizovaný podpis koaliční smlouvy. Z ustavujícího zastupitelstva tak vypadává bod volby nového vedení města, což však neznamená ztroskotání snah o slepení většinové pětikoalice.

Na nedělní schůzce se pětikoalice dohodla na jménech primátorky, náměstků a na většině gescí. Obrovský údiv v táboře čtyř potenciálních partnerů občanských demokratů pak způsobilo komuniké ODS, která oznámila, že zvažuje variantu široké koalice s hnutím ANO.

Ve středu večer se vyjednávací týmy sešly na mimořádné schůzce a společně hasily požár, který se po zprávě ODS rozhořel. Podařilo se to jen částečně. Občanští demokraté sice po jednání koalici s vítězným hnutím ANO vyloučili, ale nedorozumění a navrhované změny v gescích náměstků primátora způsobilo pochyby v táboře Změny a Zelených.

Z&Z dokonce zvažuje dobrovolný odchod do opozice. Důvodem je návrh na sloučení gescí rozvoje a investic, které si původně měli rozdělit Lukáš Řádek (TOP 09) a Adam Záruba (Změna). Podle informací MF DNES se jedná o dvou variantách: buď vše zůstane při původně oznámeném rozdělení a rozvoj s investicemi zůstanou navzdory přání ODS oddělené, nebo se sloučí a připadnou Lukáši Řádkovi, který by Adamu Zárubovi přepustil životní prostředí.

Přestože si lze jen velmi obtížně představit, že se náměstci přetahovali o investiční gesci, po nedělní schůzce koalice oznámila, že se mimořádně obtížného pověření ujme Záruba. Dodatečný požadavek ODS na sloučení s rozvojem tak vyvolává otázku, zda se už smířila s odchodem Změny a Zelených z bývalé koalice i zda jsou zažehnané osobní animozity v minulosti velmi vyhrocené.

„Vůbec nejde o osobu Adama Záruby, je to jeden z lidí, se kterým se vždy dalo domluvit, a počítáme s ním i do budoucna. Investice však na něj zbyly, což se nám nelíbilo, protože gesce se neskládaly podle toho, jak jsou důležité a jak na sebe navazují. To byl důvod našich výhrad. Pro Adama Zárubu jsme ostatně nabízeli školství. Každopádně určitě dáváme přednost pětikoalici, žádná jiná varianta není, protože koalice s hnutím ANO zatím nepřichází v úvahu. Jsme přístupní jakémukoli jednání, protože model pětikoalice je pro nás smysluplný,“ snažil se mírnit napětí člen vyjednávacího týmu ODS Oldřich Vlasák.

Nebudeme jen přívěškem!

I přes vstřícná slova někdejšího primátora, byl však konflikt na světě. Hnutí Změna a Zelení si snahu ODS vyložily tak, že skutečnou snahou je zbavit je investic, jakkoli je tato gesce nechtěná.

„Nakonec jsme si řekli, že investice zkusíme dát do pořádku, a také pan Vlasák mi přišel pogratulovat. Další dění a memorandum ODS nás však dostaly do extrémně nekomfortní situace. Je to lidské i politické zklamání. Naše důvěra je částečně ztracena a nyní se tím budeme zabývat. Proti rozdělení gescí nikdo neprotestoval, bylo to zveřejněno, a teď to vypadá, jako bychom měli být v koalici přílepkem, se kterým si každý posunuje podle libosti. Máme špatné zkušenosti z minulé koalice, kde si s námi zkoušeli s odpuštěním vytírat zadek. Proto jsme i odešli. Jestli začíná to samé hned na začátku jednání o nové koalici, potom v ní nemusíme být vůbec. Jde o princip. Eventuální čtyřkoalice má bez nás 19 hlasů, tedy si většinu poskládá i bez nás. Pokud bychom měli být jen kosmetickým přívěškem, se kterým si každý pinká, budeme raději v opozici,“ prohlásil Adam Záruba.

Tato varianta je však nepředstavitelná pro Pavlínu Springerovou (HDK), jež měla být už na pondělním zastupitelstvu jasnou favoritkou na post primátorky. Volba však bude muset být přeložena na mimořádné jednání 37členného sboru.

„Není debata o tom, že by subjekt Změna a Zelení nezůstal v původním půdorysu pětikoalice. Jde jen o to domluvit poslední gesci, respektive jestli Adam Záruba bude souhlasit s nějakou gesční změnou. Musíme najít nějaký kompromis, je to poslední bod k projednání. Čtyřkoalice bez Změny a Zelených by pro mě opravdu nebyla dobrá varianta. Ostatně nezazněl ani žádný vydírací argument typu obejdeme se bez vás. Pro mě je zásadní usilovat o co nejsilnější většinu a kolegové ze Změny a Zelených jsou pro mě zásadní součástí koaličního projektu,“ zdůraznila Springerová.

Také Piráti a Rozvíjíme Hradec stále ujišťují, že pětikoalice je jediná varianta, o které se jedná. „Jsem optimista. Nezbývá nám než vyčkávat, jak se dohodne zbytek gescí. O koaliční smlouvě jsme každopádně připravení hlasovat třeba okamžitě, když nedojde k nějaké výrazné změně,“ řekl Pavel Vrbický (Piráti).

Rovněž Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec), jež by se měla stát náměstkyní primátorky pro kulturu a cestovní ruch, potvrdila: „My bychom byli rádi, kdyby se pětikoalice v žádném případě nerozštěpila, je to pro nás velmi důležité. Bude záležet na Adamu Zárubovi, který byl při jednání vždy velmi vstřícný. Věřím, že to dokáže vyhodnotit. Na nás bude, abychom mu vytvořili co nejlepší podmínky,“

Hnutí ANO ucítilo šanci

Po výroku Pavla Staňka, že by ODS mohla podpořit širokou koalici s hnutím ANO, zpozorněl i vítěz voleb. ANO a ODS mají dohromady 18 mandátů a k nadpoloviční většině by jim chyběl jeden hlas.

„Silné výroky, které způsobila zpráva hradecké ODS, jež vyjádřila určitou nespokojenost se stavem vyjednávání, ukázaly, jak křehká, slabá a nejednotná je takzvaná pětikoalice tvořená devíti subjekty. Potvrzují se tak obavy, že případné vedení města, které by z ní vzešlo, bude nestabilní, slabé a těžkopádné. Je čím dál více zřejmé, že skutečně jediným pojítkem a motivací je urputná snaha sestavit vedení města bez vítěze voleb, bez hnutí ANO,“ uvedl místopředseda zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský.