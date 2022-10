Pětikoalice v Hradci už má jasno, povládne primátorka s pěti náměstky

V pondělí 24. října se v hotelu U Královny Elišky sejdou špičky pěti subjektů, které by v 11 hodin měly podepsat koaliční smlouvu. Na ustavujícím zastupitelstvu, které v Adalbertinu začne v 16 hodin, pak budou nejdůležitějšími body volby nového vedení města.

Už s týdenním předstihem je téměř jasné, koho si většinová koalice, jež má 21 z 37 hlasů, zvolí. Primátorkou se stane Pavlína Springerová (HDK), náměstky budou Miroslav Hloušek (ODS), Lukáš Řádek (TOP 09), Pavel Vrbický (Piráti), Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec) a Adam Záruba (Změna pro Hradec).

Pětikoalice se už dříve dohodla na 11členné radě města. Tři místa obsadí formace HDK s TOP 09 a ODS, po dvou radních budou mít Piráti a Rozvíjíme Hradec a Změna pro Hradec a Zelení obsadí jedno místo. Všichni radní by měli být neuvolnění, tedy nikoli na plný úvazek.

Na nedělní schůzce si noví náměstci primátorky rozdělili gesce s jedinou výjimkou: zbývá jednání mezi Piráty a ODS o oblast majetku, obě strany však dohodu považují za téměř jistou.

Primátorka si přibrala školství

„Voliči rozdali karty a my jsme z výsledku udělali to nejlepší, co jsme mohli. Jsem ráda, že při jednáních jsme se jednoznačně všichni shodli na tom, že město chceme vést na základě erudice, vzájemné dohody a týmového ducha. Pro mě je to velmi pozitivní zpráva. Při rozdělování gescí jsme se rozhodovali hlavně podle toho, aby dotyčný k té které oblasti měl vztah,“ říká Pavlína Springerová.

Nové vedení Hradce primátorka Pavlína Springerová (HDK): školství, krizové řízení, bezpečnost, mezinárodní vztahy a agenda Komise místních samospráv. první náměstek Miroslav Hloušek (ODS): ekonomika, rozpočet a městské organizace náměstci Lukáš Řádek (TOP 09): rozvoj, životní prostředí, dotace a energetika Pavel Vrbický (Piráti): sociální oblast, bytová politika, IT a digitalizace Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec): kultura a cestovní ruch Adam Záruba (Změna a Zelení): investice, územní plán, urbanismus a architektura a památková péče zbývá: doprava, majetek a sport

Ta si k mezinárodním vztahům a agendě spolupráce s komisemi místních samospráv přibrala i gesci, která je považována za zvlášť choulostivou: školství.

Po odvolání bývalého náměstka Martina Hanouska (Změna a Zelení) převzal školství primátor Alexandr Hrabálek (ODS) a stav přiměl ke kandidatuře nový subjekt Hradečtí kantoři a nestraníci.

„Má expertiza se nejvíc přibližuje právě oblasti školství, takže ta volba byla zřejmá. Školství je pro nás obrovskou prioritou, budu se tomu věnovat velmi pečlivě. Je důležité si nyní s řediteli sednout a vysvětlit si jejich nespokojenost. Jejich argumenty musíme začít řešit,“ doplňuje Springerová.

Gesce Bláhy pro Řádka a Zárubu

Další velmi diskutovanou oblast rozvoje a investic dosud vede Jiří Bláha (ODS). Nově si tyto dvě gesce kromě jiných mezi sebe rozdělí Lukáš Řádek (rozvoj, životní prostředí, dotace a energetika) a Adam Záruba (investice, územní plán, urbanismus a architektura a památková péče).

„Na investičním odboru se mluvilo hlavně o personálních problémech, to bude jeden z prvních kroků. Musíme pokud možno bez průšvihů dotáhnout rozjeté projekty, například lávka je v takové fázi, že už s tím nic neuděláme. Připravené jsou další investice, budeme se bavit o tom, které jsou klíčové. Byl bych rád, kdybychom o stavbách začali uvažovat jiným způsobem, aby se zdůrazňovaly energetické úspory, pasivní budovy, kvalitní zeleň nebo architektonická kvalita. Doufám, že bude více architektonických soutěží, protože některé projekty, které tu v nedávné minulosti vznikly, nejsou moc dobrou vizitkou města,“ upozorňuje Záruba.

Pravděpodobné vedení si naporcování gescí pochvaluje. Dělení se prý podařilo nikoli podle mocenského vlivu, ale podle odbornosti jednotlivých kandidátů.

„Přesně o to jsme bojovali. Já se opravdu budu věnovat oblastem, kterým rozumím, a projektům, o které jsem dlouhodobě usiloval,“ říká Pavel Vrbický (Piráti). Bude mít na starosti sociální oblast, bytovou politiku a IT a digitalizaci.

„Všichni účastníci jednáni projevili velkou snahu se domluvit, to považuji za skvělé. Dělení gescí je vždy o kompromisech a do politiky to patří. Určitě to mohlo vypadat trochu jinak, ale podařilo se to, a až praxe ukáže, jestli bude rozdělení funkční. Já jsem však optimista a věřím ve funkční model, aby to nebylo drbání pravou rukou za levým uchem,“ říká první náměstek primátorky Miroslav Hloušek (ODS), který se má věnovat ekonomice, rozpočtu a městským organizacím.

Napravování pošpiněných vztahů

Zástupci pětikoalice se poprvé sešli večer po sečtení většiny hlasů ve volebním štábu HDK. Ujistili se, že nikdo z nich nechce spoluvládnout s vítězným hnutím ANO, což o dva dny později po oblastní radě potvrdili i občanští demokraté. Na doladění detailů byly nakonec zapotřebí čtyři schůzky v pirátském centru Krapice.

Po nedělním jednání už pětikoalice oznámila konkrétní jména nového vedení, na předchozí čtvrteční schůzce se ještě mluvilo o programových prioritách a znění koaliční smlouvy.

„Měla by mít přílohu, kde bude základní osnova priorit našeho města pro budoucí čtyři roky,“ uvádí Springerová.

„Všichni projevili velkou snahu se domluvit,“ oceňuje Hloušek atmosféru schůzek, na kterých se koalice lepila.

Její obrysy mohly ohrozit nejen programové střety či neshody v obsazení rady města, ale i ryze osobní animozity a spory z uplynulého čtyřletého období. Platí to hlavně o pošpiněných vztazích Změny a Zelených s ODS, které vyústily v předloňské vypovězení koaliční smlouvy.

„Jednání byla chvílemi poměrně náročná. Přetrvávaly tam určité problémy v některých vztazích a mezi některými aktéry. Ale v neděli se to podařilo dořešit a vše spěje k uzavření koaliční smlouvy,“ dodává Adam Záruba.

Ustavující zastupitelstvo, na kterém se zvolí nové vedení města a všichni zastupitelé složí slavnostní slib, bylo původně svoláno na dnešní odpoledne. Termín nakonec město posunulo až na pondělí 24. října.

„Z organizátorů se nikdo nezeptal, jak jsme s jednáním o koalici daleko,“ uvádí Vrbický.

Nejen složení vedení města, ale i obsah koaliční dohody, jež má být podepsána v den prvního zastupitelstva, ještě musí tento týden prozkoumat a odsouhlasit vedení jednotlivých subjektů pětikoalice.

„Rezervu potřebujeme, aby si všichni ve svých stranách a uskupeních projednali gesce. Všichni máme vnitrostranické procesy a právě tento týden máme na to, abychom si schválili, co jsme si domluvili. Chtěli jsme mít časovou rezervu, určitě nebylo možné udělat ustavující zastupitelstvo v původním termínu, to se zkrátka nedalo stihnout,“ zdůrazňuje Springerová.