Netáhneme si kostlivce ani nenaplněné sliby, říká lídr hradecké kandidátky STAN

Snad to nebude znít neslušně, ale vaše jméno neznám, přestože politiku sleduji dlouhodobě. Řekl bych, že podobně na tom budou i voliči. Vnímáte to jako výhodu, nebo nevýhodu?

To, že mě v politice nikdo nezná, je fakt, protože jsem se v žádné straně neangažoval. Politiku však sleduji dlouhodobě – konkrétně Hradec mě trápí dlouho – až jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Na naší kandidátce je 37 lidí a řekl bych, že 35 z nich je na tom podobně jako já, dlouhodobě se jim nelíbí, kam se město ubírá. Sestavili jsme to tak s vědomím, že nejsme známí, což může být nevýhoda. Máme však pocit, že v Hradci se točí stále ti samí lidé, a proto si myslíme, že nové tváře by mohly oslovit. Máme tam dva exprimátory, Martina Dvořáka a Jana Doskočila – ti se angažovali. Ale zbytek je absolutně čistý.

A ještě něco: v Hradci očividně nejsou politické zkušenosti klíčem k blahobytu. Strany, které se tu nyní pokoušejí vládnout, jsou tu už dlouho, sice mají zkušenosti, ale nepřijde mi, že by to mělo nějaký přínos.

První volby a hned jste v pozici lídra. O místo jedničky jste usiloval od začátku, nebo je to spíš shoda šťastných okolností?

Vyplynulo to. První myšlenky se ubíraly trochu jiným směrem, ale nakonec jsme se interně dohodli a primárky potvrdily, že to budu právě já. Určitě jsem do toho nešel s tím, že hned budu lídrem, ale já tu výzvu přijímám, byť vše, co se děje kolem voleb, je pro mě úplně nové. Zkušenosti mám snad jen s vystupováním na veřejnosti, a to díky práci certifikovaného školitele.

Volebním esem Starostů může být exprimátor, náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák, který kandiduje až z posledního místa. Díky preferenčním hlasům může proskákat minimálně do zastupitelstva. Radíte se s ním často?

Martin Dvořák je bezpochyby naším mentorem, jeho zkušenosti jsou obrovské a jeho rad využíváme, i když ne vždy jsme se jimi řídili. On to přesto vnímal pozitivně a nikdy jsme se nedostali do sporu. Můj vstup ke Starostům s ním však spojen nebyl. V době, kdy jsem se hlásil do řad STAN, jsem ještě nevěděl, že se přidal i Martin Dvořák. Zjistil jsem to až na prvním neoficiálním setkání hradecké buňky. Musím říct, že mi to udělalo velkou radost. Myslím si, že si je vědom toho, že preferenční hlasy by jej mohly přivést zpět do zastupitelstva, ale sám říkal, že by nemohl být ve vedení. Jeho prioritou je práce náměstka ministra zahraničních věcí.

Existuje nějaká konkrétní věc, po které jste si řekl, že kandidaturu v hradeckých komunálních volbách zkusíte?

Můj vstup do politiky není spojen přímo s Hradcem. Hlavní důvody jsou tři. Za prvé nemám rád, když se říká, že politika je jedna velká špína. Ano, nebudeme si nic nalhávat, jistá míra korupce tam je, ale člověk, který ten fakt automaticky přijímá, to jen přiživuje, protože s tím nehodlá nijak bojovat. Druhou motivací je mé rozčílení nad panem Zemanem na Hradě. Jeho přístup mi nesedí. Jistě, můžeme mít jiný politický názor, ale pokud mu někdo tleská za to, že si jiného namazal na chleba, mě štve. Jeho druhé vítězství nad panem Drahošem mě zasáhlo a půl dne jsem nemluvil. Třetím důvodem je vláda Andreje Babiše. To vše byly střípky, které mě motivovaly zkusit to.

Počkejte, to vám situace v Hradci nevadila?

Samozřejmě, že ano. Stále stejné sliby dokola ve stylu opravíme, postavíme, vyměníme, zařídíme, ale ve skutečnosti se nic neděje. Staví se stadion, jsem za to rád, byť to bude stát velké peníze a chvíli to bude bolet. To však nestačí. Vše tady strašně dlouho trvá.

Bylo od začátku jasné, že STAN půjde do voleb v Hradci Králové samostatně bez koaličního partnera?

Sami jsme aktivně nikoho dalšího nesháněli, ale byli jsme oslovováni různými subjekty. Chvíli jsme to zvažovali, ale po úspěchu v loňských volbách jsme usoudili, že nejlepší strategií bude jít sami.

Byli pro vás Starostové jasnou volbou? Vždyť se tu objevilo více nových stran...

O jiných subjektech jsem v té době ještě nevěděl. Můj bývalý kolega pro Starosty pracuje. Ptal jsem se jej, jestli bych mohl nějak přispět, a zrovna jsem se trefil, protože STAN před loňskými sněmovními volbami tvořil hradeckou buňku. Líbí se mi, že je vše nové a my to můžeme tvořit, a hlavně, že si s sebou netáhneme žádné politické kostlivce ani nenaplněné sliby. Když už se to stane, politik by měl lidem vysvětlit, proč to tak bylo.

Já však jednoho kostlivce Starostů zmíním. Znal jste ještě před čtvrt rokem jméno Petr Hlubuček?

Ne. Toho člověka jsem neznal, byť teď ho zná celá republika. Ta věc nás zasáhla opravdu hodně. Nejdříve jsme byli naštvaní a frustrovaní, protože do toho všichni dáváme spoustu volného času. Samozřejmě jsme pochopili, že tato kauza přinese skepsi mezi naše voliče. Ale pak jsme si řekli, že sice se za to můžeme omluvit, což mimochodem i děláme, ale musíme se dívat dopředu. Musíme dokázat, že jsme to právě my, kteří to tu mohou posunout dál.

Myslíte, že vás korupční kauza pražského exnáměstka primátora obere o významný počet hlasů i v Hradci Králové?

Počítám s tím. Jsem připraven na to, že se to v našich preferencích odrazí.

Přečetl jsem si, že vaším cílem je dvouciferný procentuální výsledek. Není to vzhledem k nedávnému dění ve straně bláhový sen?

Toho čísla se přesto držím dál. Věřím, že jsme schopní Hradečáky přesvědčit tím, že jsme noví. Pana Hlubučka nikdo z nás nezná a Praha je daleko. Tím to nezlehčuji, ale budu věřit, že jsme schopní oslovit dostatek voličů.

Prosím jen stručně: Co chcete v Hradci změnit či udělat jinak?

Číslem jedna je komunikace s lidmi. Chceme otevřít radnici, aby lidé věděli, co se tu děje, a nemuseli nic složitě hledat. Vezměte si například Benešovu třídu a souhlasy majitelů bytů. Třeba jim křivdím, ale myslím si, že primátor nebo náměstci měli mezi ty lidi přijít, mluvit s nimi z očí do očí a vysvětlit jim, co chtějí udělat. Zkrátka přijmout obyvatele jako partnera a nikoli jako soupeře. Druhou věcí je plánovat projekty od začátku do konce. Abych se podíval, co nám to přinese za pět i za deset let.

Dál chceme pracovat na tom, aby tu bylo více dostupného bydlení. Například Česká spořitelna rozjela projekt, kterým podporuje výstavbu družstevních bytů. Město dá pozemky, spořitelna postaví domy a město vybere, komu je za výhodný nájem pronajme. A my teď víme, že spořitelna už za Hradcem přišla, ale protože město na to vůbec nebylo připravené, vše leží u ledu.

Co byste nefunkční hradecké koalici vytkl nejvíc?

Začal bych spíš chválou zaměstnanců, kteří musí pracovat s tím, co mají. Vedení však chybí nejen ta komunikace, ale také lepší tah na bránu.

Hradec v podivném bezvládí ustrnul od podzimu 2020. Nebudou ty dva roky podle vás někde chybět?

Budou. Vlastně chybí už teď. Jde například o tu výstavbu domů podporovanou spořitelnou. Kdyby město bylo připraveno, projekt by už běžel.

Podle nových lídrů, dalších jmen na kandidátkách i zcela nových subjektů se zdá, že hradecká scéna prochází velkou obměnou. Považujete to za slibný signál změny? Anebo je to zbytečné tříštění sil?

Ano, na radnici díky tomu může vzniknout zajímavý – slovo, jež použiji, nemám rád, ale přesto – slepenec stran. Avšak pokud mezi sebou ty strany budou komunikovat, nevidím v tom velký problém. Naproti tomu čím více subjektů, tím více kompromisů. Nové strany jsou důkazem nespokojenosti s předváděním předchozích vlád.

Zaregistroval jste již nějaká vyjednávání o potenciální koalici?

Se dvěma subjekty jsme se už potkali. Mluvili jsme s paní Springerovou z HDK i s Piráty. Viděli jsme se také s panem Holáskem z nového uskupení Rozvíjíme Hradec. Koalice se obvykle dohadují ještě před volbami, abychom poté neztráceli čas. Pokud už dopředu víte, s kým máte co nejvíce styčných bodů, je výhodné do koalice jít. Taková koalice bude fungovat o to lépe, že předem víme, že se nebudeme hádat o malých věcech a debatovat budeme především o těch hlavních. Od jedné strany jsme dostali seznam styčných bodů, které oni považují za naprostý top, ale například otázka bydlení je priorita pro všechny, zmiňuje to ANO i ODS. Mimochodem naším cílem je, aby se lidé nestěhovali z Hradce, ale do Hradce.

Všiml jsem si, že stejně jako jiní neuvažujete o případném povolebním vyjednávání s KSČM, s SPD ani s ANO. Zbývající silní hráči jsou tedy přijatelní?

Snad jsem na nikoho nezapomněl, ale všichni ostatní jsou hratelní. Zdůrazňuji však, že zmiňované tři strany pro nás absolutně nepřicházejí v úvahu.

Co myslíte: Neprospělo by vám nejdříve čtyři roky se otrkávat v opozici, nabrat zkušenosti a až pak se hrnout do vlády?

Z pragmatického hlediska by bylo správné získat zkušenosti. Ale pokud nám voliči dají mandát a pokud se v dalších vyjednáváních ukáže, že si nás v koalici přejí i jiné subjekty, určitě bychom se toho nebáli. Máme potenciál na to, abychom mohli mluvit i do vedení města.