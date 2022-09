Rada byla rozštěpená a scházel týmový duch, říká lídr Rozvíjíme Hradec

„Na prvním místě musí být funkční vedení města, které musí fungovat jako jeden tým. To je zásadní, byl to jeden z problémů, proč dosavadní vedení tolik nefungovalo,“ říká senátor, krajský zastupitel a lídr kandidátky Rozvíjíme Hradec, zanedlouho padesátiletý advokát.

Nechci vás strašit, ale vzpomněl jste si na poslední komunální volby a případ exnáměstka primátora Jindřicha Vedlicha, který před čtyřmi lety – podobně jako letos vy – ze své strany (TOP 09) vystoupil, založil si novou, ale do zastupitelstva se vůbec nedostal?

Nevzpomněl, protože já jsem přesvědčen o tom, že dosáhneme pěkného výsledku. My cílíme zhruba na 15 procent hlasů, pracujeme na tom a řekl bych, že naše kandidátka je postavená opravdu velmi zajímavě, protože na ní máme například transparentní podnikatele, kandidáty z oblasti kultury i spolkové činnosti, máme tam lékaře, učitele, členy KMS a mnohé další. Mnozí z našich kandidátů mají dlouholeté zkušenosti z práce ve výborech a komisích města a fungování města tedy znají, ale zatím neměli možnost se na vedení města podílet. Vámi uvedený scénář nám tedy myslím nehrozí. Ostatně máme i zpětné vazby, které nám indikují, že bychom měli být jedním z hlavních kandidátů na čelní umístění.

Takže výsledek pod 15 procent by byl neúspěchem?

To bych úplně neřekl. Zkrátka chceme se ucházet o umístění na špičce. Velmi bude záležet na přístupu voličů, kolik z nich označí křížkem naši kandidátku či jednotlivé kandidáty. Spíš se budeme poměřovat s jinými subjekty v tom smyslu, jaký dostaneme prostor při formování nového vedení města. To samozřejmě závisí i na výsledcích ostatních.

Když už zmiňujete ostatní: volby jsou ve znamení vstupu zcela nových stran či hnutí. Je to pro vás pozitivní signál, anebo naopak převažují obavy z rozdrobení hlasů?

Sami jsme měli zájem diskutovat s některými novými subjekty o předvolební spolupráci. Hovořili jsme se Starosty i s Kantory. Od obou zaznělo, že jsou vstřícní při povolební spolupráci, do voleb ale chtěli jít sami. Respektujeme to, následnou spolupráci si skutečně představit dokážeme. Každopádně je pravda, že bychom byli rádi, kdyby demokratické středopravé hlasy byly v zastupitelstvu zastoupeny co nejvíce.

Co vlastně stálo za vaším odchodem z Hradeckého demokratického klubu?

Měl jsem dlouhodobě odlišný pohled na celou řadu rozvojových témat. Kdybych to měl shrnout, kladl jsem z mého pohledu větší důraz na otevřenou komunikaci a na moderní a pečlivější přístup k rozvojovým projektům. Tyto přístupy jsem se v bývalém zastupitelském klubu snažil prosadit, což se mi bohužel nepodařilo. Asi nejviditelnější bylo téma využití Rozárky na kopci Svatého Jana, kde jsem prosazoval koncepční posouzení a transparentní soutěž na architektonické řešení, funkční využití a obchodní podmínky spolupráce se soukromým partnerem, kdežto HDK prosazovalo poskytnutí městských pozemků soukromému investorovi bez koncepčního posouzení lokality a bez soutěže. Odlišných bodů bylo ale mnohem více. Několik měsíců jsem uvažoval o tom, zda vůbec mám pokračovat v komunální politice. Ale protože mi Hradec leží na srdci a rozvoj města a další komunální témata jsou mi blízká, rozhodl jsem se pokračovat. Výsledkem je právě nová hradecká občanská kandidátka.

Za vaším odchodem tedy nebyl střet dvou osobností a boj o pozici lídra mezi vámi a Pavlínou Springerovou (HDK)?

Nikoliv, byl to odlišný pohled zejména na postupy v rozvojových otázkách města. Ostatně je to vidět i v našich programech a zejména v konkrétních hlasováních na zastupitelstvu. I tak jsme s HKD i dalšími stranami připraveni v bodech, na kterých se shodneme, po volbách spolupracovat.

Jste připraven stát se primátorem?

Ano.

Řekněme si upřímně: předvolební vyjednávání o případné koalici se už rozběhla. Jak to zatím vypadá?

Diskutujeme. Na prvním místě musí být funkční vedení města, které musí pracovat jako jeden tým. To je zásadní, byl to jeden z problémů, proč dosavadní vedení tolik nefungovalo. Byly tam různé skupiny a jednotlivci. Byli bychom rádi, kdyby nové vedení bylo postaveno na podobném formátu, jako je na kraji. To je jasná priorita.

Pojďme být co nejkonkrétnější. S kterými subjekty do koalice ano a se kterými nikoli?

Umíme si představit koaliční spolupráci se Starosty, Piráty, Změnou a Zelenými, ODS, HDK, s Koalicí pro Hradec i s Kantory.

Zmínil jste, že ve vedení města jsou různé skupiny a jednotlivci. Nemusíme je jmenovat, přesto se zeptám: Jste připraveni spolupracovat právě s těmi problematickými jednotlivci?

Počkejme na výsledky voleb. Myslím, že může dojít v pořadí kandidátek k velkým změnám. Záleží také na tom, kdo z těch jednotlivců bude mít zájem o konkrétní zapojení do výkonných funkcí na městě.

Nepochybuji o tom, že dosluhující menšinovou koalici nepovažujete za úspěšnou. Kde se podle vás stala chyba?

Městu zejména chyběla vize a směr. Dále to byla nesourodost celé formace. Chyběla týmovost. Jistě, řídit město není jednoduché, nemohu tedy být a priori kritický ke všemu. Vzhledem k obsazení jednotlivých gescí a k tomu, že nebyli navoleni noví radní, je třeba říct, že vedení města bylo velmi oslabené. Bylo to tak rozštěpené, že to fungovat ani nemohlo.

Co vše byste ve vedení města rád zlepšil?

Důležité je to, aby vedení města pracovalo jako tým. Věřím, že představitelé mnoha kandidujících stran se spolu umí dohodnout, takže jsem optimista. Uvažovat bychom měli také o nastavení struktury náměstků a radních, o opětovném zavedení vedoucích odborů a o efektivním předávání informací. Máme Výbor pro územní plánování a rozvoj města, který podle mě neslouží tak, jak by měl, protože je tvořen pouze politicky a to je špatně. Po volbách by se mělo zmonitorovat a srovnat, jak to funguje například v Liberci nebo Brně. Měli bychom přinést nezávislý pohled, a tedy i kvalitu na systémová řešení v otázkách rozvoje města. Měli bychom konzultovat názory nezávislých odborníků, abychom měli nadhled a do rozhodování pouze nepromítali různé politické zájmy.

A co úřednický tým? Je podle vás kvalitní, anebo podlehl určité letargii třeba kvůli chybějícím náměstkům?

Na úrovni primátora a náměstků je nutné, aby ti lidé byli zdatní a právě u magistrátních úředníků měli respekt a autoritu. To chybělo, což mělo dopad na výkon. Na městě je celá řada velmi schopných lidí, jen potřebují motivaci, vědět, že jejich práce má smysl, a přijmout za vlastní koncepci rozvoje města, kterou budou dál podporovat a rozvíjet. To na městě zatím chybí.

V zastupitelstvu, které se proměnilo v jakýsi kabaret, působíte jako člověk, kterého nic nevyvede z rovnováhy. Myslím, že leckdy musíte dost trpět...

To je pravda. Jsem právník, který přes dvacet let sjednává smlouvy, vyjednává a dokáže si udržet určitý odstup i udržet emoce. Snažím se kombinovat kritický pohled s věcností a proaktivním postupem, jak problémy řešit. Když ale zastupitelstvo trvá osm hodin a není příliš efektivní, je to složité. Občas jsem si kladl otázku, jestli to má smysl. Moc bych si přál, aby se to změnilo a zastupitelstvo mělo důstojnější a rovněž rychlejší a efektivnější průběh.

Jak můžete být na radnici městu prospěšný jako senátor za Královéhradecko?

Senátor se kromě legislativní práce věnuje i regionu. Navíc sbíráte kontakty a máte otevřené dveře na kraji, v Praze i na evropské úrovni, máte obrovský prostor. Jen ho pro město využít! Je problém, že město toho potenciálu dosud nevyužívalo. Řešil jsem například podporu pro projekt Mephared 2, tedy společnou budovu Lékařské a Farmaceutické fakulty UK u Fakultní nemocnice. Zorganizoval jsem podporu dalších senátorů, aby byly pro tento projekt poskytnuty finanční prostředky. Otevřel jsem jednání s ministerstvem obrany o územním plánu ve vztahu k malšovické střelnici. S Úřadem pro civilní letectví jsem řešil otázku letiště a nešťastné situace, která komplikovala postup při přijetí nového územního plánu.

Ve vašem programu stojí, že zájmy města budete důsledně prosazovat na centrální úrovni v Praze. To se zatím podle vás příliš neděje?

Myslím, že ne, protože nevidíme reálné výsledky. Když se podíváte, kolik finančních prostředků šlo do Brna, Olomouce nebo i Dolních Břežan... U nás se to nedaří. Nechci hodnotit, jestli se tomu někdo věnoval nebo nikoli, já jen nevidím výsledky. To se musí změnit! Musíme tlačit na to, aby například severní tangenta byla dokončena co možná nejdříve. Dál musíte tlačit projekt Mephared 2 přibližně asi za tři miliardy Kč, který nejen obrovsky posune lokalitu u křižovatky Mileta, ale i celou oblast hradecké medicíny a zdravotnictví. Anebo vysokorychlostní železnici a trasu přes Hradec a Wroclaw. Asi se shodneme, že trasa na Drážďany má vyšší prioritu, ale když hovoříte s vedením SŽDC, zjistíte, že pokud naše trať bude připravena dříve, může co se týče výstavby přeskočit ostatní plánované trasy. A my to můžeme urychlit, třeba i díky tomu, že trať povede podél dálnice, a bude tedy mnohem jednodušší ji připravit.

Jak se podle vás město v době překotného růstu cen energií může postavit za obyvatele?

Městský rozpočet samozřejmě není nafukovací, avšak město jednat může. Zejména musí své občany efektivně informovat o nově přijatých opatřeních a o různých příspěvcích, které zmírňují následky krize. Město nesmí prodat tepelné hospodářství a pro Hradečáky musí zajistit stabilní ceny tepla. Musí v maximální míře získávat peníze z dotací, a to zejména na sociální projekty, a zajistit výstavbu co nejdostupnějších bytů. A musí tlačit na své zástupce v parlamentu a v dalších centrálních orgánech v Praze, aby byla přijata opatření snižující dopady energetické krize.