Jsme připraveni v Hradci vyhrát, říká politoložka v čele HDK a TOP 09

„Řídit město chceme začít úplně jiným způsobem. Mojí představou je mít skutečně silnou koalici, kompetentní náměstky, spolupracující radu, a především týmové vedení. Současná, někdy až komická neschopnost vedení, nekomunikace i nekompetentnost se zkrátka nesmí opakovat. Pokud by se to opakovalo, město se řítí do obrovské propasti,“ říká prorektorka pro strategii a rozvoj hradecké univerzity Pavlína Springerová.

Zastavme se nejprve u vašeho volebního motta: Pavlína Springerová – tato žena změní Hradec. Jak to uděláte?

Ať už nastoupí po současném vedení kdokoli, bude to mít složité. V podstatě nejsou připravené žádné projekty k realizaci, investiční prostředky jsou vysáté. Bude tedy potřeba cílit nejen na omezené rozpočtové možnosti, ale především na obrovské možnosti, které nabízí Modernizační fond nebo Národní plán obnovy (NPO), ve kterých je 500 miliard korun k rozdělení mimo jiné i pro samosprávy. Jenže když jsem se na zastupitelstvu ptala na to, jak je město připraveno na čerpání těchto dotací, odpovědi byly bohužel mlhavé.

Jsou to podle vás dopady té dvouleté anarchie po rozpadu koalice, anebo dokonce čtyři roky stávající vlády?

Ano, jsou. Budou chybět celé čtyři roky. Téměř polovinu období tady není ani kompletní vedení města. Není tu náměstek pro školství a sociální věci, další gesce nikdo neřeší a dluh, který tu vzniká, se poměrně dramaticky kumuluje. To budeme cítit i v dalších letech.

Všiml jsem si, že vyzýváte voliče ke strategií nevolit malé strany či ad hoc vytvořené projekty, které pravděpodobně nepřekonají pětiprocentní hranici, protože demokratické hlasy podle vašeho názoru nesmí propadnout. Nepřijde vám to neetické?

Podle mě je to naprosto racionální úvaha. Vezměme si, že kandiduje 15 politických subjektů a už v minulých volbách propadlo skoro 20 procent demokratických hlasů. Každý volič by měl postupovat racionálně a měl by uvažovat, jak má být město vedeno. Zda chce, aby mělo silnou koaliční vládu a schopné osobnosti v čele.

Pavlína Springerová Když půl roku před komunálními volbami došlo na představování čela kandidátky Hradeckého demokratického klubu (HDK) s TOP 09, exministryně pro lidská práva a šéfka spřátelené Liberálně ekologické strany Džamila Stehlíková řekla větu, která zavazuje možná až příliš: „Máme tým snů. Je to záruka, že zvítězíme.“ Pavlína Springerová po tomto zvolání nehnula brvou. Roli velké favoritky na primátorský řetěz v Hradci Králové přijímá, a to přesto, že vznikla nová, podobně smýšlející uskupení, a je tedy jistota drolení středopravicových hlasů. Její specializací je sžíravá kritika dosluhující koalice ODS + ANO. Právě Springerová se stala jakousi ideovou vůdkyní většinové hradecké opozice.

Pokládáte za malé strany nebo ad hoc projekty například nová uskupení, jako jsou Hradečtí kantoři, nebo iniciativu Rozvíjíme Hradec?

Ano. Vznik některých subjektů je reakcí na neschopnost současné vlády, jiní potřebují uspokojit své osobní ambice. Každopádně ta obecná nespokojenost, které rozumím, vedla k tomu, že si vytvořili uskupení.

Takže z jejich vzniku příliš velkou radost nemáte?

Odpověď je složitější. My jsme připraveni volby vyhrát, myslím si, že náš program i kampaň jsou kvalitní a přetaví se ve voličské hlasy. Na druhou stranu jsme si samozřejmě vědomi toho, že potřebujeme kvalitní koaliční partnery. A proto si nepřejeme, aby nastala situace, kdy tři čtyři menší subjekty uvíznou těsně pod pětiprocentní hranicí.

Vy jste byla celé čtyři roky jedním z nejhlasitějších kritiků koalice. Je podle vás možné alespoň někde na co navazovat?

Jsou to rozestavěné věci jako fotbalový stadion, dokončení rekonstrukce ZUŠ Střezina nebo lávka. To vše jsou projekty, které musí mít kontinuitu.

Myslel jsem spíš ideovou návaznost.

Řídit město chceme začít úplně jiným způsobem. Mojí představou je mít skutečně silnou koalici, kompetentní náměstky, spolupracující radu, a především týmové vedení. Současná, někdy až komická neschopnost vedení, nekomunikace i nekompetentnost se zkrátka nesmí opakovat. Pokud by se to opakovalo, město se řítí do obrovské propasti.

Má podle vás magistrát alespoň dobrý úřednický tým, anebo se krize přenesla i do nižších pater?

Určitě je tam spousta velmi kvalitních úředníků, na druhou stranu asi všichni rozumí tomu, že při absenci vedení dochází k určitému rozvolnění motivace. Myslím si, že řada úředníků výrazně trpěla tím, že jednoduše nevěděla, jaké je zadání, co se od nich očekává. Podle mě celkem logicky ztráceli motivaci pro svou práci, což je velký problém. Zdůrazňuji tedy, že největším problémem není neschopnost úředníků, oni jen potřebují dobré a schopné vedení.

Po vystoupení Změny a Zelených z koalice se podniklo několik nesmělých pokusů k sestavení fungující vlády. Máte čisté svědomí? Udělal HDK vše pro zvrat?

V té chvíli jsme udělali opravdu maximum. Byla to ODS, která odmítla plán, který byl na stole. My jsme řekli: pojďme udělat široké a demokratické koaliční vedení města. Budou tam všichni kromě nedemokratů a populistů, a byla to právě ODS, která to smetla ze stolu. To je důkaz našeho čistého svědomí.

Kdo tedy podle vás zavinil, že se v podstatě dva roky pouze čekalo na volby?

Je to v podstatě o rozhodnutí všech tří subjektů, které se spojily po volbách v roce 2018. Nakonec Zelení odešli a zůstala jen ODS a ANO. Člověk nemusí být politolog, aby viděl, že menšinová vláda na komunální úrovni není funkční. Pro každé hlasování v zastupitelstvu potřebujete většinu 19 hlasů, a pokud ji nemáte, začne se vedení v projektech neschopně plácat. Asi vidíte, že v posledních měsících musí město vytvářet různé ad hoc skupiny a ad hoc jednání, protože oni nejsou schopní si to odsouhlasit už ani v radě, kde se hádají, a vše se přenáší na zastupitelstvo. Zastupitelstva se pak stávají přehlídkou zmaru vedení města.

Když jste v březnu představovali čelo kandidátky, zazněla věta, cituji: „Máme tým snů, je to záruka, že zvítězíme.“ Byla byste hodně zklamaná, kdybyste volby nevyhráli a vy se nestala primátorkou?

Vím, že politika je součástí života a zásadně nás ovlivňuje. Na druhou stranu v životě jsem prožila spoustu složitých situací, a tak věci neberu fatálně, ani politiku. Nejen já, ale i lidé z našeho týmu, my všichni máme dobrou civilní práci, a pokud by vítězství nevyšlo a my nebyli ve vedení města, já pokračuju na univerzitě, která je mojí srdeční záležitostí. Každopádně vítězství je velmi lákavá věc, protože chceme být prospěšní, chceme hájit veřejný zájem našeho města, ale vítězství pro nás nikdy nebude o naplňování osobních ambicí.

Dokážete procentuálně vyjádřit, jaký výsledek byste považovala za úspěch?

Cílíme na 20 procent. To je meta, které chceme dosáhnout, nicméně bude velmi záležet na ziscích ostatních stran, může dojít k velkému drolení hlasů.

Tak tedy pojďme k případné koalici. Dopředu jste vyloučila komunisty, SPD a ANO. Umíte si představit spolupráci s ODS za situace, že se do zastupitelstva dostanou určití kandidáti občanské demokracie, proti kterým se dlouhodobě vymezujete?

ODS je pro mě strana, která v Hradci Králové naprosto promrhala své celostátní renomé, které v posledních letech pracně znovu vybudovala. Je to pro mě obrovské zklamání. Nejsou schopní fungovat jako tým, jako strana táhnoucí za jeden provaz. Pro mě je to těžko čitelná strana, nevím, kdo ji tady v Hradci reprezentuje. Za určitých podmínek si dovedeme představit koalici s ODS, na druhou stranu si nedovedeme představit, že ti, kteří ve vedení města zklamali, by se na novém vedení jakkoli podíleli. Zkrátka neobstáli a svědčí o tom i samotná kandidátka ODS. To, že si ODS dá primátora na pětku, náměstka na sedmičku, jen dokazuje, že oni vlastně nepotřebují opoziční síly ke kritice, protože těmi kandidátkami si vysvědčení vystavili sami.

Přiznejte: sondujete již případnou koaliční půdu u stran, které jste nevyloučila?

Naprosto transparentně říkám, že se bavíme s různými subjekty. Nehledáme snad ani tak styčné plochy, protože ty problémy jsou tak obrovské, že je všichni vidíme a pojmenováváme velmi podobně. Bavíme se, protože se po volbách nechceme překvapovat a snažíme se nalézt případné třenice, které by povolební vyjednávání komplikovaly. Zatím je to dobrá diskuse.

Před čtyřmi lety se proti HDK dost výrazně vymezovala Změna a Zelení. Ty ostré hrany se již obrousily?

Spíš je to otázka pro ně. To oni nás považovali za zlo pro Hradec Králové. Domnívám se však, že přišli na to, že to zlo je někde jinde. Z mého pohledu společná opoziční práce vedla k obroušení hran. Existují mezi námi rozdíly, ale já naprosto odmítám politické věci personalizovat a nenávidět lidi kvůli jinému názoru.

Musím uznat, že váš volební program není obecný jako u leckterých jiných stran a jdete až do nečekaných detailů. Nemáte obavy, že vám to voliči spočítají, když ty zásadní body nesplníte?

Především děkuji, že jste náš program četl. Když jsme připravovali kampaň, řekli jsme si, že program zkusíme udělat co nejpodrobněji. Je to i vodítko pro naši práci. Jsme si vědomi toho, že nedokážeme splnit sto procent z programu, ostatně je to zároveň podklad pro jednání o koaliční smlouvě. Tam se hledají průniky, které se propíší do koaliční smlouvy, a právě pro ni máme – podle nás – velmi kvalitní materiál. Snažili jsme se pojmenovat největší problémy, ale zároveň najít i určité špeky, které mohou zaujmout například i hradecké pejskaře.

Zastavme se u bodu, který věnujete hradecké MHD. Zatímco současné vedení města by rádo stabilizovalo výši prokazatelné ztráty, která ročně stoupá o desítky milionů, a mluví se o škrtání linek a dalších úsporných krocích, vy chcete naopak MHD rozšiřovat, posilovat a zlevňovat. O úsporách nic nepíšete...

V každém větším městě by MHD spolu s cyklistickou dopravou měla být volbou číslo jedna. Chceme lidi motivovat k tomu, aby nepoužívali individuální automobilovou dopravu, aby se tu žilo lépe. Cestou k tomuto cíli není škrtání. Ke směřování moderního města patří poskytování co nejkomfortnější a nejatraktivnější MHD. Proto navrhujeme například dopravu zdarma pro doprovod dětí do šesti let nebo možnost celoroční lítačky za sto korun pro seniory již od 65 let. Chceme, aby město dýchalo a bylo zelenější.

Takže jste připraveni na to, že prokazatelná ztráta bude stoupat dál do závratných výšek?

Kvůli energiím bude stoupat i tak. Je potřeba s tím počítat do rozpočtu, zároveň se musíme bavit o tom, zda dopravní podnik nemůže vygenerovat více financí na svých službách a vedlejší hospodářské činnosti.

Máte v programu osobně bod, který pokládáte za naprosto zásadní?

Ano. Za obrovskou ostudu města považuju stav Velkého náměstí a v jeho srdci umístěné parkoviště. Tento problém naštěstí dokážeme vyřešit, přicházíme s novátorskou možností, tedy vrátit do hry Žižkova kasárna. Rádi bychom ministerstvu obrany nabídli směnu kasáren za kasárenské objekty na letišti. Dokonce i mezinárodní úmluvy říkají, že kasárna do center měst nepatří. Zároveň máme i neoficiální informace, které říkají, že ministerstvo by na takovou směnu mohlo slyšet.