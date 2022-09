Politiku se stále učím, ale jsme připraveni, říká lídr hradeckých Pirátů

Jak to bylo s tou bolestivou porážkou ve sněmovních volbách? Promítla se nějakým způsobem i do hradecké komunální politiky?

Nepromítla, ale možná nás to stmelilo a naše vztahy jsou snad ještě lepší než dřív. Každý jsme si to prožívali po svém a za sebe mohu říct, že to bolelo. Už je to ale za námi.

Měli jste od začátku jasno, že pro volby v Hradci Králové nebudete hledat koaliční spojence a půjdete sami?

Ano, o spojenci jsme vůbec nepřemýšleli.

Řekněte mi hned na úvod: Budete spokojeni, pokud se vám podaří zopakovat volební výsledek z roku 2018?

Řekněme, že je to takové minimum. Určitě by bylo dobré to potvrdit, ale spíš bychom chtěli být ještě lepší. V komunální politice jsme něco udělali a promítnout by se to mohlo.

Chápu, že z opozice lze jen velmi obtížně prosadit něco významného. Přesto, na jaký váš návrh jste nejvíc hrdý?

Rozhodně je to oblast bydlení. To téma jsme minimálně dostali do povědomí ostatních zastupitelů a určitě se bude skloňovat i v nastávající kampani. Možná bych neskromně řekl, že jsem nositelem té myšlenky, protože se o to zajímám celé čtyři roky. Také jsme rozhýbali správu městských bytů. Podařilo se nám dobře komunikovat s ostatními opozičními stranami a mohu říct, že jsme byli konstruktivní opozicí. Úžasné období měl náš zastupitel Kamil Kubica, který nastoupil později, ale postaral se o svolání mimořádného zastupitelstva a o oddálení stavby kontroverzní obchodní zóny Nová Zelená. Že má Hradečák, když si půjčí sdílené kolo, 15 minut zdarma, to je také jeho práce. Jan Zeman zase opakovaně sehnal peníze přímo do rozpočtu škol. Pavel Vacek se stará o Benešovku a rve se za ni ohromným způsobem. Náměstek hejtmana Pavel Bulíček nám dává cenné informace o rozpočtu a investičních akcích, hlavně o metodice, jak to dělají na kraji a jak bychom to mohli dělat i na radnici. Pokud do toho budeme po volbách moci mluvit, určitě se to promítne i na městě.

A naopak: Je nějaký ryze pirátský neúspěch, na který byste nejraději zapomněli?

Přestože to není naše vina, jeden příklad uvedu. Napadá mne strategie adaptace města na klimatickou změnu. Tu jsme coby novopečení zastupitelé navrhli na podzim před čtyřmi lety a dostalo se podpory tomu, že ji město přijme. Pamatuji se, jak se polovina zastupitelů tvářila nechápavě a někteří se tomu i smáli. Dnes je to v úplně jiné rovině. Až vloni před Vánoci se strategii díky Norským fondům podařilo získat, ale stejně jako hodně jiných kvalitních projektů prostě leží v šuplíku a dokud nebude nové vedení města a náměstek pro životní prostředí, nestane se vůbec nic. Zkrátka spousta slov a žádné činy. Strategie existuje, ale nepodařilo se ji dostat do života.

Když už jste se vrátil o čtyři roky zpět – v roce 2018 jste zřejmě dopředu tušili, že vás čeká opoziční práce...

Před čtyřmi lety jsme se koalici sice vyjednat snažili, ale dopadlo to, jak dopadlo. A mám i jednu historku. Tehdy jsme jednali s ODS, precizně jsme se snažili, promítali jsme jim grafy a naše představy, jak by to celé mohlo fungovat. Oni pak vstali, odešli a hodinu nato podepsali koaliční smlouvu s ANO. Možná jsme k tomu přispěli (smích).

Dozrál letos čas na vládnoucí hradeckou koalici se zastoupením Pirátů?

O tom rozhodnou voliči a není to klišé. Je tu 15 subjektů a netušíme, jak s tím zamíchají hlasy. Rozhodně vidíme, že staří zkušení šíbři, kteří se v politice pohybují už hodně dlouho, mají znovu nabroušeno a znovu se chystají. Zároveň přicházejí nové subjekty a my nevíme, co od některých můžeme čekat.

Přesto se už určitě scházíte a jednáte...

Ano, už nyní jednáme s různými stranami, kde cítíme koaliční potenciál. Postavili jsme se k tomu zodpovědně. Udělali jsme seznam třecích ploch a bodů, u kterých cítíme, že by se o nich mělo mluvit, abychom se poté nepřekvapovali v koalici. Každý, kdo má zájem s námi mluvit, tento materiál dostane. Zatím z toho mám opravdu pozitivní pocit, protože jednání jsou v atmosféře velkého porozumění, zkrátka to vidíme stejně. Nebudu tvrdit, s kým si rozumíme nejvíce, ale budu té skupině říkat mladá liberální parta. Zatím to vidíme hodně podobně, vzájemně se doplňujeme a rozšiřujeme si obzory.

Pletu se, když budu tvrdit, že o jednání s komunisty, SPD a s hnutím ANO ani neuvažujete?

To se vážně nepletete (smích).

Ale co ODS, která čelí možná největší kritice za uplynulé volební období? Umíte si představit spolupráci za situace, že se do zastupitelstva dostanou určití kandidáti občanské demokracie, proti kterým se dlouhodobě vymezujete?

No... Slyšíte tu pauzu? (smích) Nechceme do toho zatahovat personální požadavky, protože je věc ODS, koho si postaví. Zároveň rozhodnou voliči. Je pravda, že i v ODS jsou lidi, se kterými si rozumíme, a dokážeme si s nimi představit spolupráci, ale zároveň jsou tam i tací, se kterými si absolutně nerozumíme – a to by bylo hodně těžké. ODS je dobrá demokratická strana, vážíme si jí, ale má svůj pohled na to, jak má město fungovat a vyvíjet se, náš pohled je dost jiný, v některých směrech dokonce opačný. Byla by to cesta kompromisu a museli bychom se dokázat dohodnout. Za čtyři roky jsme vyspěli natolik, že bychom se asi dohodnout dokázali, ale pro všechny zúčastněné by to jednání zřejmě bylo těžké.

Pavel Vrbický Stejně jako v roce 2018 vede Piráty v Hradci Králové Pavel Vrbický, jenž v interních primárkách získal o pět hlasů víc než protikandidát Kamil Kubica. O cílové metě, na kterou by Piráti v Hradci rádi dosáhli, zatím hovoří dost neurčitě. Přesto zisk přes deset procent a obhajoba pěti zastupitelských mandátů se jeví docela reálně. Jenže skutečným cílem by měla být vláda. A Pavel Vrbický si to uvědomuje. „Za čtyři roky v zastupitelstvu jsme dobře poznali fungování radnice. Jsme připraveni za Hradec spolupřevzít zodpovědnost,“ říká lídr. Na politika nezvykle upřímně přiznává, že v roce 2018 v podstatě „neměl páru“, do čeho jde. „Tehdy jsem toho netušil hodně a strašně moc jsem se za ty čtyři roky naučil a učím se dál. Musím se smát sám sobě, s jakou občanskou naivitou jsem do toho před čtyřmi lety šel. Politika není tak špatná, jak se často říká, ale je to samostatný obor. Já pracuji v komerční oblasti a říkal jsem si, že vše musí jít krásně a hladce, že to stačí naplánovat a pak se to prostě děje. Jenže ono to tak není. V politice má vše úplně jiný čas, jiný život i komunikaci. Ten obor se člověk musí naučit,“ přiznává jednička Pirátů.

Po vystoupení Změny a Zelených z koalice se objevilo několik nesmělých pokusů k sestavení fungující vlády. Máte čisté svědomí? Udělali Piráti vše pro zvrat?

Naprosto. Vzalo mi to půl roku roku života a stálo mne to i hodně peněz. Nebyly to však nesmělé pokusy, bylo to půl roku dlouhé souvislé vyjednávání, například čtyři večery v týdnu. Pořád se to však nehýbalo z místa. Bylo to zřejmě nejtemnější období celého zastupitelstva, vyloženě na něj chci zapomenout, protože jsem to neprožíval dobře. My jsme vlastně nevěděli, kdo za ODS vyjednává, měnily se týmy a nemohli jsme se v tom vyznat. Řeknu vám svůj subjektivní pohled: chtěli jsme, aby nová koalice byla silná a neopakovalo se, aby měla jen 19 hlasů, což je moc málo, všichni jsme to v současném období viděli. Prosazovali jsme 21 hlasů, což znamenalo účast Změny a Zelených. To však odmítala ODS, která zároveň tlačila na to, že musí mít primátora a většinu náměstků. Prostě usilovali o mocenskou pozici. Bylo to složité výchozí postavení pro jednání a důvěru, když partner hned od začátku říkal, že vám bude šéfovat. Přitom měli stejný mandát zastupitelů jako my. Bylo to nedůstojné.

Udělala podle vás ODS jistou sebereflexi, když postavila nového lídra a ti zkušení kandidují z nižších pozic?

Nazval bych to kosmetickou záležitostí a jsem dost skeptický. Řekl bych, že se tam bude dost skákat a přeskakovat.

Který bod ve vašem programu považujete za nepřekročitelný a budete jej prosazovat třeba i do koaliční smlouvy?

Jednoznačně dostupné bydlení. Potřebujeme opravovat a rozvíjet ubytovací kapacity. V sociální oblasti je to dům pro matku a dítě na Pouchově, kde je spousta samoživitelek s dětmi a nemají šanci se posunout dál. Město také může výrazně zlepšit práci se seniory, kterým v době krize můžeme výrazně pomoct informacemi v procesu získávání různých příspěvků. V sociálním programu je to celý balík. Chci vypíchnout i dopravu, cyklostezky a MHD. Čeká nás i velmi intenzivní komunikace o centru Nová Zelená, kde se musíme bavit s developery. Město musí vytvořit jasný, čitelný a transparentní manuál pro developery, tedy soubor pravidel a požadavků. Dnes se to děje chaoticky a řekl bych až nespravedlivě, když po každém developerovi chceme něco jiného. Chceme, aby nová vláda nad městem měla jasný plán. Třeba aby těch slibů bylo méně, ale aby je splnila.

S jakými pocity sledujete vznik nových stran a uskupení? S obavami kvůli tříštění hlasů, anebo to považujete za signál, že změna je nevyhnutelná, protože všichni už toho mají dost?

Rozhodně se toho nebojím a spíš se na to dívám s optimismem. Změna je život, já jsem vášnivý zahrádkář a vím, že staré větve musí pryč. My jsme před čtyřmi lety nastoupili leckdy také s naivními představami a museli na sobě zapracovat, byť jsme naše dlouhodobé cíle nezměnili. Na mnoha kandidátkách jsou schopní a inteligentní lidé, takže proč ne. Vždyť jsme všichni Hradečáci, je nás 90 tisíc. Jen trochu větší obec.