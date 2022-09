Jsem paní Columbová, ale změním se, říká lídryně lidovců v Hradci Králové

Růžena Divecká obdobně jako jiní lídři pojmenovává největší problém dosluhující koalice: „Nebyl to tým táhnoucí za jeden provaz, ale spíš sada individuálních zájmů. Obávám se, že koalice byla už od začátku odsouzena k zániku, protože to bylo nesourodé uskupení. ODS má absolutně jiné zaměření než ANO, obdobně jiné zaměření má Změna a Zelení a průniky společných zájmů prostě nebyly.“

Čtyři roky jste byla zástupkyní města v představenstvu Hradeckých služeb a v roce 2018 jste kandidovala jako trojka Koalice pro Hradec. Máte s politikou jiné zkušenosti?

Kandidovala jsem i před osmi lety, i když je pravda, že to bylo níž. Koalici pro Hradec jsem ještě reprezentovala ve výboru pro životní prostředí a když Anna Maclová dělala náměstkyni primátora, dokonce jsem byla předsedkyní komise pro životní prostředí. Nějakým způsobem se angažuji, ale spíš zezadu. Nepotřebuji běhat po ulicích a přesvědčovat lidi.

A uvědomujete si, že přesně to vás nyní čeká?

Situace se tak zkrátka vyvinula. My jsem všichni tak nějak automaticky předpokládali, že bude lídrem Aneta (Anna Maclová, pozn. red.), jenže ona vyhodnotila, že už se nemůže na sto procent věnovat oběma záležitostem. Následně jsme hledali tak dlouho, až jsme se shodli na mně (smích).

Takže o lídrovství jste se sama nepřihlásila a spíš to na vás spadlo?

Lidé mi to většinou nevěří, ale já nejsem ambiciózní a ctižádostivá. Jen chci, aby věci fungovaly tak, jak mají. Nemám touhu po moci a když něco organizuji, všichni říkají, že jsem až moc demokratická. Uvědomuji si však, že při vládnutí městu příliš demokracie nesvědčí. Svou povahu nepřetlačím, ale mám dost životních zkušeností a snad i rozhledu, abych pozici v komunální politice mohla zvládnout.

Růžena Divecká Když na jaře Anna Maclová před komunální politikou upřednostnila funkci šéfky diecézní charity, hledala Koalice pro Hradec, kdo ji do hradeckých voleb povede. Svou jedničku nakonec našla a může to pro ni být terno, protože nová lídryně Růžena Divecká se někdejší náměstkyni primátora Maclové podobá. Nechlubí se, nepolitikaří a stmeluje. Vedoucí oddělení vodních toků a členka dozorčí rady Povodí Labe s politikou velké zkušenosti nemá, o to větší dynamiku by však do zastupitelstva nebo do rady města mohla přinést. Koalice pro Hradec by pod vedením Divecké chtěla minimálně zopakovat zisk tří zastupitelských mandátů z roku 2018. Uskupení by se tak po volbách při tvorbě nového vedení města mohla stát velmi žádaným partnerem. Ostatně není tajemstvím, že silné strany si již nyní připravují terén a lidovce si předbíhají. Divecká by se v zastupitelstvu coby vodohospodářka ráda zaměřila na oblast životního prostředí, konkrétně na odtokové poměry, na odpady nebo na péči o zeleň.

Navzdory své povaze se tedy neobáváte tvrdého střetu s politickou realitou, s intrikami či s porcováním vlivu nebo tlaku různých lobbistických skupin?

Počítám s tím a jsem na to připravená a snad to psychicky zvládnu. Určitě to ale není něco, co bych vyhledávala.

Co říkáte poslednímu volebnímu období v Hradci Králové, tedy rozpadu koalice, přehlídce animozit na zastupitelstvu a vlastně dvouletému čekání na volby?

Je to důsledek dohod uzavřených před čtyřmi lety. Nechci sahat do svědomí panu Hanouskovi, ale to, co rok a půl před volbami udělal, byla spíš politická demonstrativní akce. Pravda ale je, že to nebyl tým táhnoucí za jeden provaz, ale spíš sada individuálních zájmů. Obávám se, že koalice byla už od začátku odsouzená k zániku, protože to bylo nesourodé uskupení. ODS má absolutně jiné zaměření než ANO, obdobně jiné zaměření má Změna a Zelení a průniky společných zájmů tam prostě nebyly. Před čtyřmi lety byla možnost poskládat koalici z více subjektů, které měly více společných priorit. No, nepovedlo se. Doufám, že se tentokrát poučíme a povolební vyjednávání vytvoří poněkud sourodější uskupení.

Dovolil bych si vás opravit. Podle mě nejde o povolební, ale spíš předvolební vyjednávání...

Ano, již k nim dochází. Vím o dvou subjektech, které by s námi počítaly v koalici, ale záleží na volebních výsledcích.

Z toho mi vychází, že vás kontaktovali HDK a Piráti.

(smích)

Tak naopak: s kým do případné koalice rozhodně nepůjdete?

Před čtyřmi lety mohla Anna Maclová pokračovat jako náměstkyně, ale spojenectví s ANO pro nás bylo absolutně nepřijatelné. Principy a způsob, jakým toto uskupení funguje, nejsou důvěryhodné. Pro mě je to celé postavené na důvěře a hnutí ANO pro mě není důvěryhodný subjekt. Popravdě mě až překvapuje, kolik lidí je lhostejných anebo problémy Andreje Babiše marginalizuje.

A co druhý koaliční spoluviník současného stavu, tedy ODS.

Je to hodně ambivalentní. Na centrální úrovni je to náš koaliční partner a na průnicích zájmů a principů se shodneme. Na komunální úrovni jde spíš o personální obsazení, které je pořád stejné. Spolupracovat s někým, u koho si musím dávat pozor, aby někde nevykoukl osobní zájem, je obtížné.

Existuje nějaká poslední kapka, po které jste si řekla A dost, jdu do voleb?

Nepotřebovala jsem jeden impuls, abych si řekla dost, jdu to srovnat. Když mě požádali, jestli bych mohla pomoci, řekla jsem si, že jedno odpoledne za měsíc můžu obětovat. Pak z toho bylo asi 15. místo na kandidátce, tedy nevolitelné. Víte, já jsem taková paní Columbová. V našem paneláku všichni znají manžela a některé sousedky umřely, aniž by identifikovaly, kdo je manželka pana Diveckého. A teď se profláknu! Ale děti jsou velké, každý by měl mít svůj koníček, a tak jsem si řekla, že bych mohla zkusit přemoci svoji vrozenou plachost a jít s kůží na trh.

Naděje na jistou změnu tu je, vždyť na scénu přicházejí nejen noví lidé, ale i celkem ambiciózní strany a hnutí. Avšak nemáte pocit, že leckdy jde o poněkud nečitelné subjekty, které jen rozdrobí politickou mapu?

Jsou tam i uskupení, která jsou absolutně bez šance. A tříští se. Na tom si před čtyřmi lety slušně řečeno nabil ústa pan Vedlich (bývalý náměstek primátora, který opustil TOP 09 a kandidoval za uskupení Slušná politika v Hradci - pozn. red.). My jsme původně uvažovali, že bychom mohli jít do koalice společně s HDK a topkou, pak jsme však zjistili, že už je pozdě.

Ve vašem volebním programu mě zaujal bod, ve kterém se zavazujete, že změníte více než sto let starý systém průjezdu automobilové dopravy historickým středem města. Máte na mysli ještě tvrdší opatření, které má přinést rekonstrukce Velkého náměstí?

Velké náměstí je jen třešinka, máme na mysli celý první silniční okruh. Uvědomuji si, že je to kontroverzní, ale my bychom byli skutečně rádi, aby do centra jezdilo minimum automobilů. Na Velké náměstí by pak směla jen dopravní obslužnost, bez parkování. Stále jsou však lidé, kterým přijde normální, že to není náměstí, ale velké parkoviště. Přitom centrum by mohlo žít mnohem lépe a bez velikánských dopravních manévrů. Chtělo by to zvážit, které veřejné zájmy převažují: zda aby náměstí bylo náměstím, anebo aby každý měl svůj auťák pod oknem. A vymýšlet podzemní parkoviště? To je zvěrstvo. Na papíře to vypadá krásně, ale já bych se moc bála toho, co to udělá se statikou domů.

Dál jsem se dočetl, že zajistíte otevření dalších turistických zajímavostí města. Které máte na mysli?

Řekli jsme si, že Hradec neumí prodat to, co už má. Pro mě je tristní, že jsme s velkou slávou zrekonstruovali kostelík svatého Mikuláše, ale pro veřejnost je přitom otevřen jednou za 14 dnů na odpoledne. Máme turistický potenciál, který však vůbec neumíme prodat. Dalším příkladem jsou dvorky okolo Velkého náměstí. Vždyť by se z toho dala udělat krásná tradice, stejně jako se ujala Hradecká nábřeží. Dalším zajímavým a chátrajícím objektem je Pajkrova flošna. Už je dokonce vymyšleno budoucí užití jako studentského klubu, jenže to naráží na finance. Musel by se najít potenciální investor.

Jste vodohospodářka a pracujete ve společnosti Povodí Labe. Zajímá mne proto, jaký je váš pohled na nedávnou iniciativu města splavnit Labe z Hradce Králové až do Josefova pro turistické loďky?

Splavnění do Jaroměře bylo v plánech už před sto lety. Ale zastavěnost území byla zcela jiná. Ano, je tam potenciál, ale za cenu obrovských nákladů. Nápad je to nereálný jen z hlediska předměřického jezu. Projektanti si ani nedali tu práci, aby si zjistili výškové poměry. Překonání jezu by bylo technicky možné, ale finančně neskutečně neefektivní vůči přínosům. Na vybudování plavební komory mohou být evropské dotace, ty ale nepokryjí provozní náklady, které by byly neuvěřitelně vysoké. Jistě, zajímavost by to byla a pokud by se našel architekt, který by vymyslel úžasné řešení zdvihadla lodí jako ve Skotsku, byla to to velká atrakce. Něco jako visutý most na Dolní Moravě, který vede odnikud nikam, ale chodí tam davy lidí platících za to, aby se prošli z jednoho kopce na druhý, na který původně ani jít nechtěli. Uznávám ale, byl by to krásný lunapark.

Dál se hovoří také o revitalizaci Piletického potoka, která má být prvním krokem k vybudování obytné Severní zóny s asi tisícovkou bytů.

Jestliže to míníme jako protipovodňové opatření, potom suchá nádrž Bukovina, nikoli revitalizace potoka za dopravním podnikem. Anebo si přiznejme, že budujeme povodňový park. Je potřeba vyřešit i údržbu takového parku. Povodí Labe nemá jako předmět své činnosti údržbu městských parků. A pokud se to udržovat nebude, vyrobíme jen velkou skládku. Nemůžeme se dívat na to, jak to bude krásné jako nové, ale jak to bude vypadat za deset let a co budou stát provozní náklady. Město prostě pokulhává v zadávání jakýchkoli staveb včetně stadionu, protože nezohledňuje provozní náklady. Architekt dostane volné ruce a navrhne něco krásného. Ale aby to bylo současně krásné, praktické a provozně málo náročné? Je jen otázkou štěstí, zda se to podaří, nebo ne.

Budete spokojena se zopakováním tříčlenného mandátu v zastupitelstvu a se ziskem kolem sedmi procent, anebo míříte výš?

Jsem realista a myslím, že kdybychom to zopakovali, bude to výsledek, se kterým bychom měli být spokojeni.