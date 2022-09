V Hradci se loučí koalice, která se rozpadla a předvedla politický kabaret

Vládu ODS, ANO a Změny pro Hradec se Zelenými pošramotily osobní spory, které vygradovaly v rozpad koalice a kromě toho také v rozložení místního hnutí ANO 2011, jež pro vnitřní neshody zcela zrušilo svou hradeckou buňku a s ní automaticky vyhodilo ze strany všechny členy. Následky byly patrné přinejmenším při jednáních zastupitelstva.

2 Multifunkční stadion

Nejvýraznějším odkazem současné hradecké rady se jistě stane multifunkční stadion, který roste na místě pod někdejšími „lízátky“. Zakázka připravená předchozím vedením a napodruhé vypsaná den po ustavujícím zasedání zastupitelstva v roce 2018 prošla čtyřmi pokusy o výběr zhotovitele, přičemž s každým kolem rostla její cena.

Nakonec se zastupitelé v roce 2020 rozhodli pro metodu design and build, kdy firma stadion naprojektuje i postaví. Zasvé vzaly původní plány na stadion za 400 milionů korun. Konečná nebude ani vysoutěžená cena 568 milionů korun bez daně.

Nedávným dodatkem vzrostla o 59 milionů, přičemž v ceně ještě nejsou některé související práce nebo třeba vybavení multifunkčních sportovišť. Za příplatek se však aréna dočká vícero sedadel nebo zbourání staré tribuny, kde nyní sídlí fotbalový klub. Šibeniční je však termín. Stadion se má slavnostně otevřít v pátek 30. června 2023. Jenže město zatím neví, kdo bude multifunkční arénu provozovat. Vybrat zhotovitele se za čtyři roky příprav nestihlo a tento problém tak bude dárkem pro nové vedení.

2 Lávka přes Labe

Nebýt extrémní ceny, stala by se lávka přes Labe, jejíž stavba u kongresového centra Aldis právě vrcholí, jednou z mnoha rutinních investic města. Původně odhadovaný projekt za necelých 40 milionů korun se však v opakovaných soutěžích násobně prodražil. Aktuálně má přijít na 169 milionů korun včetně daně. Na vině je unikátní konstrukce, která je podle odborníků jediná v Česku.

„O lávku mají zájem z ČVUT, chtějí sem jezdit na exkurze a mají zájem provádět dlouhodobou diagnostiku,“ upozorňuje na unikátní projekt náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Radnice získala na lávku 102,7 milionu korun z evropských dotací. Pokud by ji nestavěla, musela by platit smluvní pokutu bance ČSOB.

4 Benešova třída

Skutečným průšvihem současného vedení je Benešova třída. Opravu největšího hradeckého sídliště měly v programu ANO i ODS. Za čtyři roky se však podařilo posbírat jen souhlasy spolumajitelů sousedních domů. Aktuálně projekt čeká na zahájení územního řízení. To by podle Bláhy mohlo skončit do konce příštího roku.

„V tuto chvíli nelze odhadnout, kdy by se Benešovka reálně mohla opravovat,“ přiznává náměstek.

Benešovka přitom není ani v dlouhodobém výhledu rozpočtu. Pokud vše půjde dobře, lze soutěž na zhotovitele očekávat za tři roky. Radnice v letošním roce alespoň vyčlenila 10 milionů korun na drobnější opravy. Stavět by se měla také nová lávka u Kozlovky.

Jako přes kopírák to vypadá také s opravami Velkého náměstí, kde město po tlaku obyvatel aspoň nechalo vyasfaltovat parkovací plochu. Dokumentace pro územní rozhodnutí už šest let leží na stavebním úřadě v Hořicích. Stejně nevalně skončila také plánovaná oprava severních teras.

3 (Ne)fungování koalice

Výrazné šrámy na fungování městské koalice zanechalo opakované dohadování s nejmenším partnerem - Změnou pro Hradec a Zelenými. Do osobních sporů s ostatními členy rady se dostal zejména bývalý náměstek pro životní prostředí a školství Martin Hanousek (Zelení).

Několikaměsíční krize vyvrcholila v listopadu 2020 odchodem Změny a Zelených z koalice. Následovala odvolávací smršť, při níž se hrálo o osud celé rady. Nakonec zastupitelé odvolali jen náměstka Hanouska, náměstkyni pro majetek Věru Pourovou a zastupitele pro územní plán Jiřího Langera (oba ANO).

Zatímco Pourovou nahradil dosavadní předseda klubu ANO Pavel Marek, Hanouskovo křeslo zůstalo neobsazené a jeho gesci si vzal na starost primátor Alexandr Hrabálek (ODS), sociální oblast pak radní Andrea Turková (ANO). Ve funkci zastupitele pro územní plán stanul překvapivě Adam Záruba (Změna), který i po rozpadu koalice radním zůstal.

Ve hře bylo utvoření nové radniční koalice, ale jednání nakonec dopadla opačně - výpovědí koaliční smlouvy mezi ODS a ANO na jaře 2021. Rok a půl do voleb se tak město muselo spoléhat na nahodilé dohody.

3 Kabaret a nadávky na zastupitelstvu

Problémy koalice se záhy přenesly i do jednání městského zastupitelstva. Menšinové vládnutí dalo karty do ruky opozici, která vůči vedení města nešetřila kritikou. Kvůli chybějícím dohodám nebyly výjimkou situace, kdy si zastupitelé brali čas na dohadovací řízení mezi kluby.

Opakovaly se také potíže z předchozího období, v němž si opozice stěžovala na pozdní dodání podkladů. Jednání se často protahovala do pozdních večerních hodin a atmosféra občas připomínala divadelní kabaret plný zmatků a občas i nadávek. To když primátor počastoval svého náměstka přirovnáním k mužskému přirození.

2 Více peněz pro kulturu

Obtížnou situaci zažil Hradec Králové v končícím volebním období také v kulturní oblasti. Může za to hlavně pandemie koronaviru, ale také snahy radnice o úspory. Zatímco v programovém prohlášení strany slibovaly navýšení rozpočtu pro prestižní cyklus akcí Calendarium Regina, stal se pravý opak. Z někdejších 15 milionů korun město už v roce 2019 vyškrtlo tři miliony a na příští rok plánuje jen 10 milionů.

Úspory loni a předloni částečně zmírnila pandemie, letos se však projevily naplno. Po covidové přestávce se do města nevrátily Slavnosti královny Elišky ani letecká přehlídka CIAF.

„Není to rozhodnutí města, ale pořadatelů. My jsme naopak na kulturu dali o 22 milionů korun více, než bylo v roce 2018,“ upozorňuje primátor Alexandr Hrabálek (ODS) na to, že kromě Reginy město přispívá i na jiné programy.

4 Klimatická změna

S neobsazeným křeslem náměstka pro životní prostředí vzala za své také Adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové, která měla radnici pomoci s opatřeními, jak vyzrát na klimatickou změnu. Jenže výsledek skončil v šuplíku. Navržená opatření se nerealizují. ODS i ANO přitom v programovém prohlášení slibovaly více zeleně ve městě.

„Narážíme na to, že kapacity technických služeb v péči o zeleň jsou vyčerpány. Nechceme sázet stromy, o které by se pak nikdo nemohl starat,“ vysvětluje náměstek pro majetek a městské organizace Pavel Marek (ANO).