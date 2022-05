Do voleb v Hradci jdou tři nová uskupení. Partaje sází na neokoukané tváře

Už jen tento výčet dává zářijovým komunálním volbám v Hradci Králové příslib razantní změny ve vedení radnice, po které z povinnosti volá opozice a z nutnosti většina obyvatel města.

S výjimkou Koalice pro Hradec už všichni ostatní velcí hráči představili přinejmenším jedničky svých kandidátek, a tedy nejžhavější adepty na funkce primátora i do rady města.

Změna se dá očekávat. Až na jedničku Změny a Zelených Adama Zárubu, který je však v devítičlenném sboru jakýmsi trojským koněm opozice, nikdo další ze známých lídrů v radě města nezasedal. Hned čtyři z devíti nikdy nebyli ani zastupiteli.

A protože většina lídrů svých uskupení, která mají největší naděje na mandáty, jsou známa, jejich nasazení s redakcí MF DNES hodnotí Jan Květina, politolog a historik z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové.

ANO nasadí neopotřebovanou lídryni

Pravděpodobně největší údiv vyvolala nominace ANO. Hnutí, které v prosinci kvůli vážným vnitřním neshodám rozpustilo a zase obnovilo místní organizaci, si do čela zvolilo Janu Šandovou.

Seznam známých lídrů voleb v Hradci Králové: ANO: Jana Šandová ODS: Miroslav Hloušek HDK + TOP 09: Pavlína Springerová Piráti: Pavel Vrbický Změna Zelení: Adam Záruba STAN: Luboš Hoker KSČM: Táňa Šormová Rozvíjíme Hradec: Jan Holásek Kantoři a nestraníci: Jan Faltýnek

Vítěz hradeckých voleb z roku 2018 vsadil na sedmatřicetiletou dobrovolnou hasičku a včelařku, jež má politické zkušenosti jen z krajského zastupitelstva, kde pracuje ve výborech pro kulturu a sociální oblast.

Kouřovou clonou se ukázaly být informace, že lídryní by mohla být exministryně Klára Dostálová, případně ředitel centra Sion Denis Doksanský, náměstek primátora Pavel Marek anebo poslanec Jiří Mašek.

„V hnutí ANO se spekulovalo o nasazení možných silných kádrů z celostátní politiky. Finální podoba kandidátky odrážející sázku na relativně nové neokoukané tváře je však logická,“ hodnotí Jan Květina volbu Jany Šandové.

„Zvlášť vezmeme-li v potaz, jakou vnitřní krizí si hradecká buňka ANO v uplynulých měsících prošla. Jestliže kromě nevydařené koalice s ODS byly jednou z příčin krize i výrazné osobní animozity uvnitř regionální buňky, je zřejmé, že při výběru lídra i sestavování kandidátky musel být brán ohled na výběr takových osobností, které nejsou zatíženy fiaskem končícího volebního období, a zároveň působí konsensuálně uvnitř hnutí,“ hodnotí Jan Květina.

Starostové poprvé sami

S obrovským zápalem šel do loňských sněmovních voleb exprimátor a bývalý velvyslanec v Kuvajtu a Kataru Martin Dvořák. Už tehdy počítal, že se zapojí do komunálních voleb v Hradci Králové, jeho plány a ambice STAN však zkřížilo jmenování náměstkem ministra zahraničí.

Hnutí jde do voleb samostatně, před čtyřmi lety kandidovalo se Svobodnými a Východočechy a do hradeckého zastupitelstva se nedostalo. Starostové tedy ve své hradecké volební premiéře ukázali na devětatřicetiletého logistika Luboše Hokera, jenž coby lídr povede dravý a mladý tým.

„Podoba kandidátky STAN zapadá do celkové strategie hnutí, které po skandálech na celostátní rovině potřebuje posílit image nadšených, ale zodpovědných občanů spíše mladšího věku dostávajících se do politiky zdola a usilujících o aktivní přístup k veřejným záležitostem,“ upozorňuje Květina.

ODS sází na image strážníka

Ředitel městských strážníků Miroslav Hloušek coby lídr ODS se může zdát stejně překvapivým tahem jako nasazení Šandové a Hokera. Jenže občanští demokraté si nejspíš dobře uvědomují, že policisté, hasiči či zdravotníci ve volbách umí zaujmout.

Stejně tak může jít o „efekt pokání“, tedy odstavení primátora Alexandra Hrabálka a náměstka Jiřího Bláhy až na páté a sedmé místo kandidátky.

„Pro oba to je politicky i mediálně nepříjemná záležitost, kterou pochopitelně mohou v osobní rovině považovat za jakýsi náznak blížícího se hození přes palubu. Ohlédneme-li se však opět za končícím volebním obdobím, signály tu byly již delší dobu. Krach koalice a vyjednávací martyrium, jež de facto nevedlo k žádnému systémovému řešení, způsobily, že prestiž lokální ODS utrpěla těžké rány a image strany získala neblahou nálepku žáby na prameni, jež nezvládá řízení města ani komunikaci k veřejnosti,“ říká politolog.

„ODS je tak před volbami v nepříjemné pozici, neboť v důsledku dosavadního směřování je obtížné stavět kampaň na propagaci výsledků stávajícího období: vždyť i realizace projektů typu stadionu, na který město čeká desítky let a za jiných okolností by jejich využití mohlo být ve volbách politickým triumfem, získává aktuálně pachuť veřejné kritiky,“ poukazuje Květina na potíže spojené se stavbou multifunkční arény, jež město s jistotou vyjde dráž než avizovaných 568 milionů. Navíc navzdory snaze Hradec musí zapomenout i na až 300milionovou dotaci Národní sportovní agentury.

Holásek versus Springerová

Kandidatura Martina Dvořáka je sice vyloučená, avšak výraznou osobností na prvním místě bude senátor Jan Holásek. Devětačtyřicetiletý advokát svou další politickou misi oznámí teprve tento týden, ale podle informací MF DNES jeho uskupení ponese název Rozvíjíme Hradec.

Holásek po říjnovém vystoupení ze zastupitelského klubu HDK působí jako nezávislý zastupitel a nelze mu upřít, že na často chaotických jednáních zastupitelstva umí vystoupit v pravý čas. Umí to i Pavlína Springerová, jež sice vyhrocenou atmosféru na zastupitelstvech neuklidňuje, zato často ve správném okamžiku tepe rozklíženou koalici.

Lídryně HDK má nejspíš z kandidatury Holáska smíšené pocity. Je totiž jasné, že se vzájemně okradou o podobné typy voličů.

„Iniciativa senátora Holáska je vzhledem k jeho snaze vybudovat si v hradeckém regionu trvalejší politické zázemí pochopitelná. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry může tato iniciativa uškodit hlavnímu černému koni nadcházejících voleb v podobě HDK, za něž byl pan Holásek v minulých komunálních volbách jako nestraník zvolen. Až do nedávného vzájemného ukončení spolupráce bylo totiž do jisté míry logické, aby onu stabilní Holáskovu platformu tvořilo právě HDK,“ říká Jan Květina.

„I bez názorových nesouladů, jež vedly k senátorovu odchodu ze zastupitelského klubu, by však i tak bylo obtížné skloubit Holáskovu vůdčí úlohu s ambicemi HDK, neboť si lze jen stěží představit, že by takto zavedená značka byla ochotná hrát v hradecké politice úlohu pouhého senátorova klubu, zvlášť když po nevydařeném období v radě města 2014 až 2018 i díky fiasku aktuální nefunkční koalice ODS a ANO nabral HDK nový dech a s osvědčenou tváří Pavlínou Springerovou reálně uvažuje o křesle primátorky,“komentoval Květina souboj Holásek versus Springerová.

Kantoři sbírají protestní hlasy

Po Starostech a platformě Rozvíjíme Hradec je třetím nováčkem hradecké scény sdružení Kantoři a nestraníci. Za jeho vznikem stojí velká nespokojenost s podporou školství. Lídrem je ředitel ZŠ Mandysova Jan Faltýnek.

„Občanská iniciativa ředitelů hradeckých škol bude velmi specifickým fenoménem voleb. Budou usilovat zejména o protestní hlasy Hradečáků, jimž s dosavadními garniturami na radnici bez ohledu na stranickou příslušnost došla trpělivost,“ tvrdí Květina.

„I tato iniciativa je vzhledem k nepříliš fungující školské politice města pochopitelná, její případný úspěch u voleb je však podmíněn nalezením určitého modu vivendi s HDK, který vzhledem ke své lokální povaze bude usilovat o podobný typ voličů, ale také přesvědčivé programové DNA, díky níž by volič zjistil, že ředitelé mohou být jakožto manažeři schopni řídit město a zároveň mít i přehled o tématech mimo oblast vzdělávání,“ upozorňuje politolog.