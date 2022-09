Investice pro zábavu počkají, zásadní je MHD, říká lídr Pirátů v Brně

„Dlouhodobě se věnuji tématu dopravy, které je pro nás velmi důležité, stejně jako veřejný prostor či urbanismus. Kolegové, kteří dnes sedí v radě, však tato témata moc neřeší,“ vytýká spolustraníkům bývalý aktivista spolku Brno na kole.

Usiloval jste o to, aby vznikla společná kandidátka s hnutím Žít Brno a Zelenými. Proč se to nepodařilo?

Záměr takový byl, ale potom to nedopadlo, protože nebyla vůle ze strany naší členské základny.

Proč ale ta stejná členská základna naopak souhlasila, že se spojíte v městských částech?

Nevím, nedokážu mluvit za všech šedesát lidí. Ale asi cítí, že na město bychom měli kandidovat sami, a v městských částech jim to spojení dává větší smysl.

Nebyla skutečným důvodem krachu spojenectví hlavní tvář Žít Brno Matěj Hollan, který se často strefuje do brněnských Pirátů, že nenesou správné pirátské myšlenky? Sám kandiduje právě jen na magistrát.

To opravdu netuším. Se všemi kolegy jsem se nebavil, nedokážu postihnout všechny faktory, které je vedly k tomuto rozhodnutí.

V tomto volebním období jste jako členové vedení Brna měli na starosti kulturu, kam spadá i stavba Janáčkova kulturního centra, tedy nového koncertního sálu. Není ostuda, že jste ani nezačali s jeho výstavbou?

Myslím, že jsme naopak po patnácti letech vyřešili majetkové vztahy se sousedním hotelem International...

... ale až poté, co letos do jednání vstoupila ODS. Proč vám musela pomáhat, když městský majetek spadá do vaší gesce? Takto to vypadá, jako byste ji nezvládali.

Možná má ODS s paní primátorkou větší váhu. To je jediné, co mě napadá a co to mohlo ovlivnit.

Proč se však sál pořád nestaví, ani není vypsané výběrové řízení, když je směna vyřešená a máte i veškerá povolení?

Protože náš koaliční partner přišel s novou podmínkou, že potřebujeme ekonomické posouzení provozu.

ODS?

Ano.

Vy máte za programové priority udržitelnou dopravu, bydlení a životní prostředí. Kam se ztratil územní plán, který jste slovy z minulých volebních novin chtěli co nejrychleji prosadit, ale nakonec jste letos přispěli k jeho neschválení?

To hlasování bylo složitější. My hlasovali pro stažení, jak chtěl předkladatel, tedy zástupce KDU-ČSL. Když jsme neuspěli, hlasovali jsme pro některé úpravy, bohužel se ale nikoli námi schválily i takové, že se plán nevyřeší brzy, ale protáhne se to o několik let.

Zastavím-li se u bydlení, proč město za poslední čtyři roky nezačalo stavět žádný nový velký bytový komplex, když všichni upozorňují na rostoucí ceny?

Řeší se to, projekty se připravují, bylo zahájeno přihlašování do družstev. Nechci teď obhajovat koaličního kolegu z ČSSD…

... úzce to souvisí právě s vaší majetkovou gescí.

Teď opravdu konkrétně nevím. Ale co vím třeba z dopravních staveb, velkým problémem je stavební zákon, který je hodně komplikovaný.

Kdy bude nový, když ho má na ministerstvu pro místní rozvoj na starosti váš předseda Ivan Bartoš?

Říkal, že na tom pracuje a že bude co nejdříve. Původní zákon od minulé vlády ANO byl nekvalitní, což říkali i odborníci. Byly tam zásadní problémy, které je potřeba odstranit.

Jakými způsoby chcete do ulic dostávat více zeleně, když to komplikují podzemní sítě?

Náš stranický kolega v městské společnosti Technické sítě připravil standardy, že v rámci všech staveb se budou nově vytvářet mikrokolektory, takové malé tunýlky, do nichž se sjednotí všechny telekomunikační sítě. Kabely tak budou v jednom místě, jednoduše tam bude možné přidat další a zároveň se uvolní prostor ochranných pásem pro stromy. Jakákoliv stavba, která se dnes připravuje, už se tímto dokumentem řídí.

Ve vašich aktuálních Pirátských listech mě zaujalo, že mezi úspěchy uvádíte rozšíření parku na Kraví hoře. Radní včetně těch pirátských přitom nedávno rozhodli, že o tom bude probíhat anketa mezi občany. Proč to nyní prezentujete jako úspěch, když ještě není definitivně jasno?

Já měl za to, že už je to schválené.

Vy nevíte, o čem rozhodují vaši straničtí kolegové na radě?

Mně to takto bylo prezentováno. Až později vyvstal odpor od části hudebníků, kteří si tam pronajímají jednotlivé objekty. Myslím, že je potřeba pro ně najít jiný prostor, protože souhlasím s tím, aby se tam rozšířil park.

Proč tedy děláte anketu a rozhodnutí odkládáte až za volby? Aby z toho teď nebylo velké téma?

To je rozhodnutí současného vedení města. Já bych jednal s hudebníky a snažil se najít řešení.

Vaším velkým tématem je už zmíněná doprava. Co v ní chcete prosazovat?

Chceme udržitelnou dopravu, což znamená, že budeme podporovat MHD, jízdu na kole, na koloběžce a taky samozřejmě chůzi. Myslíme si, že ta je dnes v Brně hodně zanedbávaná. Při stavbách by se podle nás mělo myslet především na chodce, z ulic by se neměly stávat překážkové dráhy mezi výkopy a auty nelegálně zaparkovanými na chodníku. Vlastně se ani nedodržuje bezbariérová vyhláška, což by se dalo označit za porušování zákona.

Proč s tím jako Piráti a členové vedení Brna nic neděláte?

Já jsem na to opakovaně upozorňoval na komisi dopravy, upozorňoval jsem i vedení města. Ale v tuto chvíli nezmůžu víc než apelovat. Chceme proto příště dostat dopravu na starosti.

Jak byste chtěl řešit vysoké ceny energií, s nimiž se potýká dopravní podnik, a kde byste pro něj vzal potřebné peníze?

Je potřeba najít v rozpočtu rezervy, zároveň se počítá, že se navýší tržby.

Ale tržby tvoří ani ne třetinu nákladů dopravního podniku. Kde vidíte rezervy v rozpočtu města?

Myslím, že je důležitější, aby bylo Brno kvalitně obsloužené MHD, což je pro mě základ fungování města, než aby investovalo do věcí, které jsou pro zábavu.

Narážíte na něco konkrétního?

Těch investic je rozjednaných hodně. Je potřeba určit priority, ale momentálně bych nechtěl být konkrétnější.

Voliči by ovšem měli vědět, co nazýváte investicemi pro zábavu.

Pro zábavu je například multifunkční hala. To je investice, která není nezbytná pro chod města. Byl bych sice rád, aby se postavila, ale částka za ni narostla proti původnímu záměru na několikanásobek. Svou roli hraje i současná ekonomická situace, která takovým projektům příliš nepřeje. Byl bych proto velmi nerad, aby se Brno zadlužilo, dostalo se do dluhové pasti a nemělo pak na věci, které jsou podle mě zásadní, jako třeba udržení MHD na současném stavu nebo dostavba kanalizací. Bez toho se město nepohne.