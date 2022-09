Na Brno je doprava poměrně plynulá, tvrdí lídryně ODS a TOP 09 v Brně

Mezi nimi je například i majitel hokejové Komety Libor Zábranský. „Nepředpokládám, že by měl být jakkoli zvýhodňován proti současnému období, kdy je nastavené fungování mezi jeho hokejovým klubem a městem,“ říká Vaňková.

Jste právnička. Jaký je podle vás rozdíl mezi střetem zájmů šéfa ANO Andreje Babiše a Libora Zábranského, pokud bude politikem?

Andrej Babiš z mého pohledu dost často tvrdil, že s podnikáním určitých subjektů nemá nic společného. Libor Zábranský nic takového nedělá, nemá snahu cokoli zatajit.

Ale pokud bude politikem, bude nastavovat dotační programy, z nichž jeho klub čerpá peníze. Nemůže je tak nastavit ve svůj prospěch, což ODS kritizovala u Babiše?

Skutečně si myslím, že je to jiný model. Jak říkám, Libor Zábranský má už dnes nastavené vztahy s městem, nic nezatajuje, a pokud by se podílel na jakémkoli schvalování nových pravidel nebo přidělení dotace, musí vyhodnotit, jestli je ve střetu zájmů, a nahlásit jej. Zatímco Andrej Babiš střet zájmů nepřipouštěl.

Nenahráváte tím ale hnutí ANO, které může říkat, že je to od vás pokrytecké?

Nemůžu předjímat, co bude říkat hnutí ANO, ale nemělo by docházet k ničemu, co by mělo být předmětem oprávněné kritiky.

Vlajkovou lodí vašeho primátorství se stala nová hokejová aréna na výstavišti, jejíž cena se vyšplhala na sedm miliard, což je zhruba polovina rozpočtu města. Je vůbec reálné začít s výstavbou?

V tuto chvíli, kdy řešíme energetickou krizi a sestavujeme rozpočet, v němž budeme mít v rezervě minimálně jednu miliardu na energie, nejsem schopna rozhodnout, jestli máme začít s investičním projektem tohoto charakteru. Není to jen otázka multifunkční haly, ale i Janáčkova kulturního centra. Do doby, než se alespoň částečně ustálí ekonomická situace, toto rozhodnutí není vedení města schopno učinit. Klidně se ale může stát, že brzy bude situace taková, že se v listopadu či prosinci jedna, druhá nebo obě stavby zahájí.

Další kandidující strany tvrdí, že jde o astronomickou sumu a že by se spíš mělo podporovat bydlení či MHD.

O MHD bych neměla strach. Na druhou stranu si myslím, že si multifunkční halu tohoto charakteru Brno zaslouží a skutečně sem patří. Má totiž sloužit nejen hokeji, ale i dalším sportům a kultuře. Částka je vysoká, ale peníze, které by na to musely být vynaloženy, odpovídají tomu, co by to městu přineslo.

V programu slibujete postavit 1 600 družstevních bytů. Proč se však v posledních čtyřech letech nezačal stavět ani jeden, když jste je jako koalice slibovali?

Dělali jsme postupné kroky, teď už to nabývá konkrétních rozměrů. Hledali jsme optimální model, jak družstvo nadefinovat, nebo konkrétní lokality, třeba Kamenný vrch.

O něm se mluvilo už v roce 2018. Stále však není ani projekt, zatímco arénu jste dokázali připravit tak, že by se mohla začít stavět.

Řeknu to jednoduše. S družstevním bydlením přišel před minulými volbami můj stávající náměstek pan Hladík (KDU-ČSL). Z mého pohledu to bylo předvolební gesto. Rozjel se boom, že budou družstevní byty, vytvářely se pořadníky. V lidech to vyvolalo pocit, že byty budou co nevidět. To byla velká chyba, protože já už jsem v té době měla informace, že město není v takové fázi, aby mohlo byty v dohledném čase lidem nabídnout.

A je reálné, že za čtyři roky slibované byty vzniknou?

Pokud vše půjde, jak si představujeme, 1 600 bytů pro Brňany bude postaveno a zkolaudováno.

Ale co nejrychlejší schválení nového územního plánu nevyšlo, naopak se bude dál upravovat. Proč jste jako ODS s připomínkami přišli až letos, když se opakovaly už v minulosti?

Kritiku jsem nikdy nebrala na lehkou váhu, ale vždy jsem říkala, že nemůžeme vyhovět každému. Občas jsme naráželi na problémy, že jsme nenašli shodu, ale to pro mě nebyl důvod neschválit územní plán. Já skutečně neřeším konkrétní místo, co tam má být, pro mě jsou podstatné systémové věci. Ty ale začaly zaznívat až letos.

Před volbami jste vydala publikaci s názvem Brno nejlepší adresa. Jak ale může být Brno nejlepší adresou, když je v něm bydlení cenově nedostupné, což ještě umocnilo zmíněné neschválení územního plánu?

Myslím si, že to není v žádném rozporu. To, že Brno je nejlepší adresa, není jenom o bydlení. Je tady spousta lidí, kteří tu už bydlí a bytovou potřebu neřeší. Pro ně je nejlepší adresa, že mají jiné možnosti vyžití, pracovní příležitosti, možnost trávení volného času. Bydlení je problém jen pro určitou skupinu lidí, většina Brňanů už tady ostatně bydlí. Tím ale nechci říkat, že to není problém vůbec.

Ještě mě zaujal váš citát z období minulých voleb: „Nezůstaneme jen u plánů, maket a vizualizací. Budeme naše vize opravdu naplňovat.“ Mně se přitom zdá, že za poslední čtyři roky je maket ještě více.

To si rozhodně nemyslím. Neuvěřitelně rychle postupuje například velký městský okruh.

To je však záležitost státu.

To ano, ale probíhá úzká spolupráce s městem, podílíme se i finančně. Například jsme rozhodli o úplné tramvajové výluce na Žabovřeské, čímž jsme tamní stavební práce zkrátili asi o rok, takže zásah města bývá opravdu zásadní. Je také naprosto unikátní, že se nepracuje jen na Žabovřeské, ale i na Tomkově náměstí. Takovým tempem se v posledních letech okruh nikdy nerozvíjel.

V roce 2018 jste slibovali tisíc parkovacích míst, ale jsme asi na třetině. Tentokrát v programu slibujete dokonce tři tisíce. Proč by vám to měli voliči věřit?

Mysleli jsme, že parkovací domy začneme stavět dříve, ale s ohledem na složité procesy jsme teprve před zahájením stavby, například aktuálně na Šumavské. Každopádně jsme výrazně blíže tomu, že se začnou stavět i další.

Vzpomněl jsem si, jak jste před čtyřmi roky natočila video, jak jezdíte po Brně autem, všude jsou uzavírky a nikam se nedá dostat. V kampani jste tím narážela na neschopnost tehdejšího vedení Brna v čele s ANO ohledně dopravy. Podobné video by se však dalo natočit i letos...

Přiznávám, že zkoordinovat všechny zásahy do silnic není vůbec lehké. Koordinace ale intenzivně probíhá, a kdyby nebyla, tak by se Brnem nedalo vůbec projet. My se i nějak domluvíme, vypíšeme tendr a pak stačí, když se v tom kolečku někdo odvolá. Koordinace pak najednou dostává trhliny.

To se však dalo předpokládat. Nebyla tak koordinace jen planým slibem?

Za mě rozhodně ne. My teď koordinujeme intenzivněji, než se to dělo před čtyřmi lety. Doprava sice není úplně ideální, ale na druhou stranu si myslím, že to není žádná tragédie. Na město této velikosti je doprava ještě poměrně plynulá.