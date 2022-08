Starý územní plán rezaví jako felicia, odrážel brněnský náměstek kritiku

Ještě krátce po poledni společně otevírali nové veřejné toalety v Tyršově sadu. Vpodvečer už však brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a její lidovecký náměstek Petr Hladík seděli každý za svým stolkem a hájili vlastní barvy. Společně s lídrem hnutí ANO Reném Černým a jedničkou Pirátů Markem Lahodou se včera střetli ve vůbec první debatě před nadcházejícími komunálními volbami v Brně, které se konají 23. a 24. září. Pořádal ji Institut pro politiku a společnost spjatý s hnutím ANO.

Přestože se témat otevřela řada už na samém počátku, kdy měli jednotliví lídři hodnotit uplynulé čtyři roky, jako červená nit se 90 minut trvající diskusí linula problematika nového územního plánu. Ten totiž zastupitelé neschválili, přestože pro všechny strany, zejména ty koaliční, byl vůbec největší prioritou tohoto volebního období. Nutnost jeho prosazení vysvětlovali uvolněním možností pro novou výstavbu a rozvoj města.

„Územní plán se vůbec nepovedl a nebyl schválen,“ vytkl Černý koalici jako jediný zástupce stávající brněnské opozice. „Domníváme se, že tam není řada věcí dobrých ani pro občany, ani pro developery,“ prohlásil Černý, jenž zároveň jako místostarosta Řečkovic upozornil na to, jaké problémy by mohly údajně nastat v jeho městské části.

„My z toho děláme chiméru, že je to zlo. Nový územní plán reguluje například vnitrobloky mnohem lépe než stávající. Neschválili jsme nový, ale bude tady starý, podle něhož se tady postavila i zbourala spousta věcí,“ reagoval lídr koalice KDU-ČSL a STAN Hladík, který byl jako náměstek za nový územní plán zodpovědný.

Jenže koaliční kolegové se ho nezastali a jak jednička koalice ODS a TOP 09 Vaňková, tak Lahoda z Pirátů přispěli dalšími výtkami, nad kterými Hladík jen nesouhlasně kroutil hlavou a přirovnal stávající územní plán k felicii, která se začala vyrábět ve stejném roce, kdy začal platit – tedy 1994. „Kdo jste ji měli, tak víte, jak po čase auto rezlo a bylo špatné,“ řekl.

Na modré zóny málem nedošlo

K plánu a jeho potřebě se pak o několik minut později v další části debaty znovu vrátil Lahoda. „Rozvoji bydlení by měl pomoci právě nový územní plán,“ prohlásil, i když ani jeho strana pro něj ruku nezvedla. Především však apeloval na to, aby město drželo 15 procent bytů ve své správě a snažilo se co nejvíce stávajících městských bytů opravovat. V tom si s Hladíkem notoval. „Pokud vím, jsou jich stovky a mohly by se tak co nejrychleji zabydlet,“ poznamenal Lahoda.

Kdyby moderátorka nezmínila sousloví rezidentní parkování, asi by se k hlavnímu sváru minulých komunálních voleb nikdo nevrátil. Situace hned pohotově využil lídr ANO, které bylo za jeho zavádění před čtyřmi lety kritizováno. „Já bych chtěl poděkovat za modré zóny, protože jsme to byli my, kdo je vymyslel,“ podotkl v nadsázce.

Apeloval i na to, aby se více budovala záchytná parkoviště na okraji Brna, a ulevilo se tak silnicím v centru. Jenže jak vzápětí poznamenala Vaňková, řidiči se tam musí naučit jezdit a musí to být pro ně výhodné. „Není to o tom jen stavět. Je to i o přístupu lidí, že tam nechají auto a pak pojedou MHD. Pokud je ale dnes v parkovacích domech v centru volno, tak stejně pojedou autem až tam,“ zmínila.

Jediné záchytné parkoviště, které za poslední čtyři roky vyrostlo v Líšni, je ostatně věčně poloprázdné. Černý proto nabídl, aby se lístek za parkování spojil s jízdenkou na MHD. Lahoda pak v dopravě střílel i do svých koaličních partnerů, zejména ODS, že se při opravách ulic nemyslí na pěší a nejsou dostatečné obchozí trasy.

Na závěr při dotazech publika se dostalo i na Nemocnici Milosrdných bratří, o jejíž provoz usiluje řád. „Pacientovi je jedno, kdo je zřizovatel. Pokud půjdou jednání, jak jdou, nebudu převzetí bránit,“ prohlásila Vaňková s tím, že musejí být zachovány stávající služby. Naopak projekt nové městské nemocnice, s nímž přišli lidovci, označila za neufinancovatelný. A Černý opět zopakoval, že by taková investice i kvůli neschválení územního plánu přišla na řadu kdovíkdy.