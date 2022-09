Rychleji postavíte elektrárnu v USA než byty u nás, říká náměstek Oliva

„Na jejich přípravě se udělal enormní kus práce, který zatím není vidět,“ tvrdí lídr kandidátky ČSSD Vaši starostové a náměstek primátorky Jiří Oliva. Rozhovorem s ním pokračuje série MF DNES, která představí hlavní strany a hnutí, jež ve volbách usilují o křesla v brněnském zastupitelstvu.

Všude kladete důraz na spojení Vaši starostové a značku ČSSD moc nezmiňujete. Proč ji upozaďujete?

Určitě ji neupozaďujeme. Máme ji v názvu jako první, potom je Vaši starostové. Dovětek jsme tam dali, abychom zdůraznili, že máme nejvíc starostů ze všech stran. Jsou to úspěšní, schopní lidé, kteří opakovaně vyhrávají volby v městských částech a mají důvěru lidí. Nechceme, aby si nás lidé pletli se STAN. S ním nemáme nic společného.

Jeden ze starostů, líšeňský Břetislav Štefan, nemá ČSSD vůbec v názvu kandidátky Váš starosta a občané pro Líšeň.

Máme dohodu, že každý ze starostů si může udělat specifickou kampaň dle potřeb jeho městské části.

V Líšni tedy upozaďujete ČSSD.

Nikomu jsme nedávali noty, jaký má mít název nebo jak vést kampaň. Je to o specifikách každé části.

Za hlavní prioritu máte bydlení, ale třeba družstevní byty jste stále nezačali stavět. Proč?

Usilovně na tom pracuji. Nikdo by to nebyl schopen dělat rychleji. Bohužel povolovací proces staveb je neuvěřitelně zdlouhavý, komplikovaný a byrokratický. Kdo to sám nezažil, nemůže to ani pochopit. Někdy zůstává zdravý rozum stát. S nadsázkou říkám, že je možná rychlejší postavit jadernou elektrárnu v Americe než bytový dům u nás.

Říkáte zdlouhavý povolovací proces, ale za čtyři roky jste zvládli připravit i povolit multifunkční halu.

Je to o tom, jak k věci přistupují dotčené orgány. Projektuje se tak, že projektant dokumentaci pošle na 30 až 40 institucí. Každá může říct, že se jí tam něco nelíbí. Projektant ji musí přeprojektovat a znovu poslat na všechny instituce. Lahůdkou je, když jsou stanoviska navzájem proti sobě. To se pak musí složitě řešit. Ti, kteří projektují a připravují stavby, jsou zajatci orgánů.

Proč se povedla multifunkční hala a družstevní bydlení ne?

Není to tak, že se to nepovedlo. V každé z lokalit se tomu brání místní lidé. Chápu je. Všichni říkají, chceme, aby se stavěly byty, ale ne u nás. Snažíme se najít kompromis, aby městské části i místní byli spokojeni.

Když to hodně přeženu, bylo by jednodušší postavit družstevní byty v areálu městské firmy.

Žádná městská firma nemá ve svém areálu pozemky, na kterých by se daly stavět bytové domy.

Narážel jsem na multifunkční halu plánovanou v areálu veletrhů.

Tam nejsou v bezprostřední blízkosti sousedé, kteří by proti ní bojovali.

Chcete postavit v příštích čtyřech letech 1 005 družstevních bytů. Jak zaručíte, že už skutečně vzniknou?

Dělám pro to absolutní maximum. Nemůžu ovlivnit, pokud úřad státní správy vydá takové podmínky, které zase věc zdrží. Nastavil jsem systém, aby nikde neležel papír déle, než je nezbytně nutné. Aktivně obvoláváme úřady, aby vydaly co nejrychleji rozhodnutí. Svolávám jednání, kde se snažíme problémy řešit v co nejkratším čase maximálně flexibilně.

Družstevní byty se nestaví, nevyšla ani snaha o spolupráci s Českou spořitelnou na výstavbě nájemního bydlení, neotevřeli jste bytový dům připravený vámi. Čím se jako ČSSD můžete za čtyři roky pochlubit?

Na přípravě výstavby družstevních i městských bytů se udělal enormní kus práce, který zatím není vidět. Můžu říct například i svůj návrh na neuplatnění inflace v městských bytech. Schválili jsme ho v září na zastupitelstvu. Stejnou možnost jsme dali i městským částem. Chceme bojovat proti drahotě, pomoct rodinným rozpočtům, na něž brutálně dopadá inflace i energetická krize. Prosadil jsem zpřístupnění vodojemů. Vedle Špilberku a vily Tugendhat budou jednou z hlavních atrakcí, na niž se turisté do Brna pohrnou. Zájem o ně mají třeba i filmaři z Hollywoodu.

Spadá pod vás projekt nového supermagistrátu, u něhož je po dvou letech hotová dislokační studie. Ukázala, že se do něj úředníci nevejdou. Proč jste to neřešili už dřív, když pozemek i s projektem kupovala ještě minulá koalice?

Projekt jsme zdědili po minulém vedení. Na konci minulého období koupilo akcie společnosti s tím, že druhá část ceny, 30 milionů, bude doplacena, až společnost doprojektuje pravomocné stavební povolení. To se nestalo, ve lhůtě ho nezískali. Město si mezitím nechávalo zpracovat dislokační studii. Z ní k překvapení nás všech, protože jsme čekali, že tato věc byla ošetřena už před koupí akciového podílu, vyšlo, že prostor je pro úředníky malý. Rozhodnutí, jak dál pokračovat, necháme na novém vedení.

Závěr vás tedy překvapil.

Překvapil všechny. Předpokládali jsme, že za minulého vedení, když k projektu přistupovalo, bylo spočítáno, že se tam vejdou úředníci.

Je viníkem minulé vedení města?

To neříkám. Je to asi taky překvapilo. Ale fakta jsou taková, že nákup společnosti udělalo minulé vedení a na základě námi zadané dislokační studie bylo zjištěno, že se tam nevejdou. Ať si z nich každý vyvodí závěry. Nikoho neobviňuji.

Někdo musel udělat chybu.

Řekl jsem fakta. Každý ať si z toho udělá svůj závěr.

Konkrétní nebudete?

Je to docela jasné. Voliči jsou chytří a podle faktů si udělají sami obrázek. Nechci být konfrontační.

Už jste schválili nezdražení nájemného o inflaci, nechcete zdražovat ani jízdné. Jak výpadky pokryjete?

Málo se mluví o tom, že stát vybírá daleko víc na daních, hlavně DPH. Protože se zdražilo všechno, stát z dražšího zboží vybírá vyšší DPH. Výrazně vyšší příjmy má nejen on, ale i města. Během letošního roku už je to pro Brno téměř miliarda. Pro příští rok by to mohlo být o miliardu a půl víc. Protože to jsou příjmy díky drahotě, je správné, aby byly dány do boje s ní. Což je třeba větší kompenzace dopravnímu podniku, který bojuje s cenou elektřiny a plynu, aby nemusel zdražovat jízdné a mohl úměrně zvednout mzdy zaměstnancům.

Peníze navíc tedy dáte na veřejnou dopravu a městské byty?

Nejen na ně. Souvisí to kompletně s vějířem pomoci lidem s drahotou tam, kde město může pomoct.

Jaké budou výpadky kvůli neuplatnění inflace u bytů?

Je to necelých deset milionů pro tisícovku nesvěřených bytů. Město má celkem 28 tisíc bytů, zbytek mají ve správě městské části. Když je to necelých deset milionů pro tisícovku bytů, dá se výpadek lehce spočítat. Bude ale záležet, které části k neuplatnění přistoupí.

S kým půjdete do koalice a s kým rozhodně ne?

To je otázka po volbách.

Ale voliči by to měli vědět. I podle toho se někteří rozhodují.

Myslím si, že voliči se rozhodují podle toho, kdo co pro ně udělal, jaké má kdo výsledky a co řekne, že pro ně ještě udělá. Ne podle toho, kdo je s kým kamarádem.

Rozhodují se i podle toho, s kým strana půjde.

Chceme, aby se lidé rozhodovali podle toho, co jsme – naši starostové a já – pro ně už udělali. A podle našeho programu, co pro ně chceme udělat.

Proč nechcete být konkrétní? Nechcete si to s někým „rozházet“?

Ne, to je skutečně otázka po volbách. A je na voličích, jak karty rozdají. Třeba budeme mít 50 procent a nebude tato otázka relevantní.