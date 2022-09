Slibují průjezdnost i byty. Překvapit se v Brně pokusí čtyři menší hnutí

Robert Kotzian (Brno Plus) Město musí být průjezdné

Před deseti lety seděl Robert Kotzian na brněnském magistrátě jako náměstek v barvách ODS. Po volbách v roce 2014 založil spolek Brno Plus, pět let nato se nechal zlákat do Trikolóry, aby se koncem loňského roku vrátil zpět do svého hnutí.

„Trikolóra měla slibný rozjezd, nicméně poté se ukázalo, že nic netrvá věčně. Poté, co z ní odešel zakladatel Václav Klaus mladší, to pro mě ztratilo smysl. Bylo to pro mě zklamání,“ ohlíží se Kotzian, který byl i krajským předsedou této politické strany.

Před nastávajícími komunálními volbami tak ani neuvažoval, že by s Trikolórou navázal nějakou spolupráci, naopak si začal notovat se Svobodnými poté, co nevyšly námluvy s ODS.

„Já se z toho nijak neskládám, ani se v životě nikdy nikomu nemstím,“ odmítá možnost, že teď kritizuje kroky vládnoucí ODS právě kvůli odmítnutí společné kandidatury. Jeho prioritou zůstává stejně jako před čtyřmi lety, kdy dosáhl na zhruba 2,5 procenta hlasů, doprava a průjezdné město pro auta. „Nemyslíme tím sliby o koordinaci, které jsou jen vějičkou na voliče.

Jde o zaměření investic, zejména tlak na stavbu velkého městského okruhu. Jsou to sice investice státu, ale role města je nepominutelná,“ podotýká s tím, že by bylo potřeba upravit i některé křižovatky ve městě, aby se řidičům lépe jezdilo. Jako příklad zmiňuje složitou situaci v Bystrci u kamenolomu, o jejíž úpravě se mluví už řadu let, ale zatím se žádného zlepšení nedočkala.

Podobně je podle něj nutné zatraktivnit pozici městských policistů, aby jich bylo více. Přidá jim tedy peníze? „To musí ukázat analýza. Pokud by to vedlo k nárůstu počtu příslušníků, potom ano,“ říká. Podle něj by nešlo o velké částky, stejně jako v případě jím slibované vyšší podpory sborů dobrovolných hasičů.

David Pokorný (Fakt Brno) Prioritou jsou kultura a zeleň

V roce 2018 ve společném dresu ODS a Svobodných hovořil David Pokorný nelichotivě o „zelených spolcích“ a nesmyslech, které se snaží prosazovat zejména v dopravě. Jako spoluzakladatel spolku Brno autem, který vznikl v reakci na tehdejší kroky vládnoucích politiků, bojoval proti modrým zónám, které však nakonec ODS stejně nezrušila a naopak je dál rozšiřuje.

O čtyři roky později tento sedmadvacetiletý fyzik stojí v podstatě na druhé straně barikády, v čele hnutí Fakt Brno, které paradoxně klade velký důraz na životní prostředí, zeleň ve městě a ekologické způsoby dopravy, tedy třeba cyklistiku. „Myslím, že to není ode zdi ke zdi. Snažíme se, aby to byl vyvážený mix. Určitě nejsme cyklofanatici, lidem říkáme, že mohou jet na čemkoli.

Důraz klademe i na motorky nebo elektrokoloběžky,“ vysvětluje Pokorný, který dnes díky minulé spolupráci s ODS sedí v brněnském zastupitelstvu. Před časem opustil i Svobodné a loni se svým životním partnerem Markem Šoškou začal po Brně sbírat podpisy, aby mohl založit nové politické uskupení. To se jim nakonec povedlo a dnes vedou Fakt Brno jako jednička a dvojka do vůbec prvních voleb. „Mezi naše priority patří čtyři oblasti. Tou první je kultura, dále životní prostředí, doprava a vzdělávání,“ vyjmenovává.

Přestože tentokrát už bude se svým hnutím pro ODS konkurentem, a nikoli spojencem jako před čtyřmi lety, dokáže si představit, že v případě úspěchu společně zasednou k jednáním o koalici. „Víme, že bychom určitě nešli s SPD, Slušnými lidmi nebo Trikolórou,“ oznamuje Pokorný. V opozici by zůstat nechtěl, aby se mu podařilo alespoň nějakým způsobem ovlivňovat brněnskou politiku i v následujících čtyřech letech. Rád by uspěl také na Brně-střed, což je jediná městská část, kde hnutí rovněž kandiduje.

Leoš Němec (Přísaha) Přidáme tisíce nových bytů

Dnes Leoš Němec řídí Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Střelicích u Brna, už za pár týdnů by však za hnutí Přísaha bývalého elitního detektiva Roberta Šlachty rád zasedl v brněnském zastupitelstvu. „Úspěchem pro nás bude osm až deset procent,“ netají se Němec ambicemi coby brněnský lídr stále ještě nováčka na politické mapě.

Loni Přísaha ve sněmovních volbách skončila těsně pod pěti procenty a do parlamentu se nedostala. Na tuto hranici nedosáhla ani v Brně. Za prioritu Němec označuje bydlení, které je podle něj alfou a omegou všeho. Proto mu vadí, že stávající politici v zastupitelstvu neschválili dlouho očekávaný nový územní plán. „Jsem bytostně přesvědčen, že za tím byly jen politické důvody,“ říká padesátiletý otec dvou dospělých dcer.

Nový územní plán chce tak co nejdříve vyřešit a zahájit masivní výstavbu bydlení. „Plánujeme přímo městské byty a myslím si, že je reálné, abychom jich za volební období postavili 1 500 až 2 000,“ prohlašuje Němec. Kde na to vezme finance? „Musíme hlídat, kam peníze jdou, a nedopustit nějakou další Stoku,“ naráží na korupční kauzu, kterou projednávají soudy. „Samozřejmě je také potřeba zvážit i priority,“ doplňuje.

Nepouštěl by se proto vůbec do stavby koncertního sálu známého jako Janáčkovo kulturní centrum či do hokejové arény na brněnském výstavišti. Miliardy korun by raději přesunul právě na stavbu bytů. V neposlední řadě by pak Přísaha v případě úspěchu chtěla v Brně prosadit takzvanou rodinnou šalinkartu. Pokud by podle Němce měli všichni členové domácnosti předplatní jízdenku do MHD, získali by slevu třicet procent.

„Tím by se ulevilo ulicím od aut,“ podotýká. Přiznává však, že by tím klesly příjmy dopravního podniku, který má už tak napjatý rozpočet.

Martin Říha (Restart pro Brno) Je třeba zastropovat nájmy

Ještě v květnu oznamovali Slušní lidé, KSČM, Zemanovci a „nezávislí“, že půjdou do letošních komunálních voleb ve společné koalici s názvem Restart pro Brno. Jenže nakonec vypadá složení formace poněkud jinak. Zejména kvůli hnutí Slušní lidé, které kvůli soudem pozastavené činnosti nemůže kandidovat samostatně ani v koalici. Jeho nominanti ovšem nakonec získali záštitu strany Domov, jednoho z nástupců Volného bloku, takže se přece jen na kandidátce objeví.

Zákaz si hnutí „vykoledovalo“ za to, že opakovaně neodevzdalo svou finanční zprávu, takže není jasné, kdo platí činnost uskupení, které bylo v minulosti ministerstvem vnitra označeno za extremistické. Ostatním stranám ve společném sdružení nicméně nevadí, že by se měly podílet na tvorbě pravidel pro občany Brna s někým, kdo sám nedodržuje zákony.

„Mají lhůtu do konce roku, aby nedostatky odstranili,“ hájí Slušné lidi lídr společného uskupení a předseda brněnské KSČM Martin Říha. Rok je rovněž zákonem daný termín, po němž v případě nenapravení chyb rozhoduje soud o zrušení politické strany.

Podle Říhy není třeba se podivovat nad tím, že se spojily strany z tak rozdílných částí politického spektra. „Nehledejte v tom ideologii. Jsme na úrovni města, shodli jsme se na programu a vše je také o lidech,“ oznamuje.

Zásadní prioritou je pro něj udržení ekonomické stability města a jeho schopnost pomoct lidem ohroženým současnou energetickou krizí. „Chtěli bychom zastropovat výši nájemného v městských bytech,“ sděluje Říha. Podle něj nestačí, že město zrušilo pro příští rok navýšení nájmu o inflační doložku, ale mělo by plošně zlevnit. „Mně se celkově správa města nelíbí. Moc se neudělalo, spíš se jen plánovalo,“ kritizuje.