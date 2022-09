Chceme dotáhnout projekty, jež jsme nachystali, říká brněnský lídr ANO Černý

„Byla to naše obrovská nezkušenost,“ komentuje kauzu lídr letošní kandidátky ANO René Černý, jenž doufá, že se i navzdory těmto problémům bude hnutí prát ve volbách o první místo.

Kam se v Brně ztratilo hnutí ANO? Buňka byla po zrušení obnovena už před rokem a půl, ale já o hnutí do volební kampaně neslyšel ani slovo. Jak to?

To se vám opravdu zdá, nicméně je to těžké, protože jsme v opozici a popravdě řečeno za ty čtyři roky jsme uspěli jen s jednou věcí, když nedávno ODS spolu s námi nehlasovala pro návrh nového územního plánu. Nemyslím si, že naše práce není vidět. Koalice je ale široká a v opozici jsme pouze my a SPD. Navíc to trvalo, rozpuštění buňky, pak to dát znovu dohromady…

Takže kauza Stoka vás paralyzovala?

Dá se říct, že na nějakou dobu nás to paralyzovalo, jestli mám použít vaše slova.

Vy osobně jste i z pozice zástupce ANO hlavní lídr opozice, ale na zastupitelstvu to tak vůbec nevypadá. Víte, kolikrát jste v červnu na schůzi vystoupil s nějakým podnětem či kritikou?

Já myslím, že tak třikrát.

Bylo to dvakrát, jednou k výběrovému řízení na nového ředitele zoo a jednou k územnímu plánu, což mě překvapilo, že jen jednou k tak zásadní věci.

Já mám dojem, že jsem v tom svém vystoupení řekl vše zásadní. Někteří mí kolegové vystupují i čtyřikrát, ale nic zásadního neřeknou. Já upřednostňuji kvalitu nad kvantitou.

Znají vás vůbec lidé mimo Řečkovice, kde jste místostarosta?

Já nevím, jestli je to vůbec důležité. Myslíte si, že Petra Vokřála v roce 2014 někdo znal? Neznal. Markétu Vaňkovou nikdo neznal ani v městské části. Já jsem osm let místostarosta, a ona, co vím, nebyla. Nepovažuji to za handicap, naopak si myslím, že je důležité, jestli do toho jde člověk, který má energii, nápady a je slušný, nejsou za ním žádné kauzy, a já nic takového za sebou nemám.

Zkuste mi říct, proč by měli voliči vůbec dát hlas ANO a chtít, abyste byl primátorem.

Mám zkušenosti z komunální politiky, vím o problémech města Brna, jako celý tým máme jasnou představu, jak bychom ty problémy řešili. Chceme navázat na volební období 2014 až 2018, kdy jsme vedli město, a pokud to ekonomická situace dovolí, chceme dotáhnout projekty, které jsme nachystali. My jsme velice překvapeni, že se nic velkého nedotáhlo do konce…

Ale dotáhla se přece tramvaj do kampusu. Aniž bych se teď zastával vedení Brna, mělo zcela jistě horší podmínky než vy. Byla covidová pandemie, do toho vypukla válka na Ukrajině a přišla energetická krize…

Na to bych se vůbec nevymlouval. Podle mě je to spíš neochota pokračovat v našich projektech. Válka na Ukrajině je teď posledního půl roku, pokračování v projektech nemělo nic společného s covidem. Byla obrovská šance za úplně jiné ceny ve stavebnictví. Například u Janáčkova centra, jehož cena byla tehdy 1,8 miliardy.

Ale až letos se u něj vyřešila směna i povolení. Současná koalice musela řešit i žalobu, což byl důsledek vaší práce na magistrátu.

Já to tak nevidím. Podle mě měly být všechny projekty mnohem dál. Mohly se postavit za jiné peníze, teď už to bude problém.

Zároveň to ale slibujete dotáhnout. Tak to tedy dokončíte, nebo ne?

Uvidíme, jak bude vypadat ekonomická situace v souvislosti s energiemi.

Sami slibujete i jiné investice, domovy pro seniory nebo společenský dům pro ně. To za ty čtyři roky postavíte, nebo také záleží na ekonomické situaci?

Jsou to levnější projekty a hlavně domovů pro seniory i domů s pečovatelskou službou je velký nedostatek. V Brně už se dostáváme do jisté sociální nouze. Umístit staršího člověka do takového zařízení se stává téměř nesplnitelným snem.

Když už to slibujete a mluvíte o nedostatku, tak kolik jich chcete postavit, kolik to bude stát a v jakých městských částech se vybudují?

Určitě tady chybí stovky míst, zatím místa ale vytipovaná nemáme. Bude se obecně stavět tam, kde bude potřeba.

Tomu rozumím, ale členové na kandidátce jsou i členy vedení městských částí, vy sám ostatně v Řečkovicích. Je u vás problém a vidíte možnost, kde by se dal domov postavit?

To se takto nedělá, musíme zanalyzovat celé Brno a vytipovat ta opravdu nejvhodnější místa.

Proč ale chcete budovat velká zařízení, když je trendem terénní práce, která vyjde levněji? Pokud samozřejmě senioři nepotřebují celodenní péči.

A to je právě ten problém, že čím dál více seniorů potřebuje nepřetržitou péči. Je to stresující i pro příbuzné, kteří by se o ně rádi starali, ale musí chodit do zaměstnání. Když už najdou pečovatelky, není to na nepřetržitou péči a spousta seniorů v tomto stavu tak zůstává sama doma.

Na plakátech máte heslo, že zajistíte průjezdné Brno. Proč to slibujete, když za vaší vlády na magistrátu jste byli pod kritikou, že je na silnicích dopravních chaos, a ODS si na tom posledně postavila svou kampaň?

ODS si na tom možná postavila kampaň, ale za ní je to ještě horší než za nás. To je myslím evidentní.

Není to opět planý slib? Zdá se, že to není možné zajistit, když ani vy, ani ODS jste s průjezdným Brnem nic neudělali.

Já si myslím, že to není nesplnitelné, je potřeba to lépe koordinovat. Myslím si, že je povinností politiků, aby se tím zabývali a dokázali to zajistit.

A jak chcete přimět jiné instituce, aby se tomu podřídily? Pak do toho rovněž vstupují výběrová řízení, odvolání a koordinace se hned rozsype.

Já si myslím, že se nemusí rozsypat, když vůbec nějaká bude, což dnes není. Neříkám, že za nás byla dostatečná, ale měli jsme alespoň snahu.

Taky mluvíte o tom, že chcete dostavět městský okruh. To je ale investice státu, který na to musí dát peníze, nikoli města.

Na všechny investice, které nejsou z úrovně města, musí být vyvíjen tlak, je to povinnost samosprávy, tlačit na co nejrychlejší dokončení.

V programu přímo píšete o dokončení městského okruhu, nikoli že budete vyvíjet tlak.

To je slovíčkaření, to se omlouvám.

Na kandidátce ANO je z Brna asi ta celostátně nejznámější tvář, tedy exministryně Alena Schillerová. Před časem se na své sociální síti vyjadřovala k brněnské volební koalici KDU-ČSL a STAN a vymezovala se vůči Starostům kvůli jejich celostátním kauzám. Znamená to, že případná spolupráce po volbách je tady v Brně pro hnutí ANO vyloučená?

Vyloučená není spolupráce s žádným subjektem, ani třeba s SPD. Samozřejmě hnutí STAN má své obrovské problémy, my jsme ale zatím nezaznamenali, že by se mafiánské praktiky, které fungovaly v Praze, dostaly i do Brna. Kdybychom to zjistili, museli bychom se k tomu postavit jinak. Ten vzkaz je potřeba brát spíš jako varování.

Jinými slovy říkáte, že celé hnutí STAN není mafiánské korupční sdružení, jak o tom mluví váš předseda Andrej Babiš, protože Brna se to podle vás netýká.

Zdá se to tak a doufáme, že v Brně toto skutečně není.