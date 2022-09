Na každé dítě dáme šest tisíc, slibuje lídr lidovců a STAN v Brně

„Ta kauza je nepříjemná, ale jde o pražskou záležitost, ne brněnskou. My to tady máme založeno na spolupráci s konkrétními starosty,“ vysvětluje lídr, který věří ve více než dvacetiprocentní volební výsledek.

Ve vašem programu kladete velký důraz na bydlení a rovněž přímo na to městské. Proč tedy zrovna městská část Brno-sever, kde jste také zastupitel a kde se KDU-ČSL podílí na vedení, chce více než 1 200 bytů privatizovat?

Myslím, že ta situace se vyvíjí v čase. Byla jiná v roce 2016 a 2022. Pravidla, za nichž se prodávaly byty třeba v předminulém volebním období, jsou oproti dnešku úplně jiná. I pro lidi by bylo velmi složité byty za současné ceny koupit. My jako KDU-ČSL na Brně-sever jsme v roce 2018 neměli privatizaci v programu, ale měly ji jiné strany – jak hnutí SOL, tak ANO. Prodej bytů ale prostě skončil a taková je shoda také v naší volební koalici.

Takže žádosti na prodeje bytů stáhnete a s Martinem Malečkem z hnutí SOL jste už zajedno, když dnes kandiduje za vaši společnou koalici KDU-ČSL a STAN?

Ano, je nasnadě to stáhnout. Nově přijatá strategie směřuje k opravám, jak to činí právě i Brno-sever.

Rozvoj bydlení měl odblokovat i nový územní plán, jehož zpracování si lidovci v dosluhující koalici vzali na starost. Jak teď vysvětlujete lidem, kteří chtějí v Brně žít, že bydlení podraží a rozvoj města bude minimálně několik let stagnovat, protože jste nový plán neschválili?

Upřímně? Ať se obrátí na zastupitele ODS, ČSSD a hnutí ANO, kteří územní plán neschválili a naopak přijali pokyny, podle nichž se bude dopracovávat. Jako lidovci jsme si vzali na starost zpracování územního plánu, připravili jsme jej a splnili svoji odpovědnost.

Nepřipouštíte si tak chybu, že je dokument v některých částech špatně připravený, jak vám jiné politické strany vyčítají?

Ne, žádnou chybu si nepřipouštím.

Kde se tedy vzala ta ostrá kritika návrhu plánu? Jde jen o politikaření před volbami?

Já tomu nerozumím. Když jsem před čtyřmi roky seděl na koaličních jednáních po volbách, všichni jasně řekli, že volby nevolby, jde o tak zásadní dokument, že se musí schválit. Je potřeba si také uvědomit, že původní harmonogram počítal s tím, že územní plán bude hotový až v únoru 2023. Nikdo na začátku nevěřil tomu, že se to dá zvládnout v tomto volebním období, a my to dokázali.

Kritici vám ale odpovídají, že jste to sice stihli, ale s chybami...

Jasně, jenže problém je ten, že nám nic neříkali tři a půl roku a začali až těsně předtím, než se začal územní plán schvalovat. Já v tom tak vidím jen tu politiku.

Jaké jsou vaše hlavní priority, s nimiž jdete do voleb?

Pro nás je důležitá investice do lidí. Aktuálně přichází těžké období, a my proto hodláme pomoci zejména rodičům. Chceme zavést rodičovské vouchery na každé dítě, aby mohli dát děti do Skautu, na sport či do „zušek“. Město vytvoří vouchery, doručí rodičům jeden na každé dítě a ti ho pak mohou uplatnit u střediska organizujícího volnočasové aktivity.

Máte spočítané, kolik město za tuto pomoc zaplatí?

Uvažujeme nad částkou šest tisíc korun na dítě. Pokud bychom dali vouchery všem dětem od šesti do osmnácti let, které mají trvalé bydliště v Brně, jde o 50 tisíc dětí, a tudíž až 300 milionů korun. Logicky se mě zeptáte, kde na to město vezme. A já říkám, že my letos jen na zvýšeném DPH získáme do rozpočtu o miliardu navíc. Ale abychom se nezastavili pouze u voucherů, chceme celkově podporovat bydlení, například rehabilitovat projekt družstevního bydlení.

To jste slibovali už před čtyřmi lety, ale dodnes se nic nestaví, ačkoli se lidé podle vašeho tehdejšího vyjádření měli už příští rok stěhovat do bytů.

Jak to mám říct... Já jsem měl naplánované, že v prvním roce tohoto volebního období se vytvoří smlouvy s družstevníky, což se ale děje až teď. Nebudu to ale dál komentovat, protože nemám v gesci bydlení.

Na druhou stranu máte už z minulého volebního období na starosti úpravu lokality za Anthroposem, kde má vzniknout sportovní komplex. A taky se tam ještě nic neděje, takže by leckdo mohl říct, že se stavba pod vaším dohledem dost vleče.

Musíme si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území, že se řešily demolice, projekt se také přepracovával. Tím se nevymlouvám, ale jenom chci říct, že dnes je to nachystané.

Už z minulé koalice vám zůstala oblast zdravotnictví. Dobře jste tedy věděl, že v roce 2018 končí původní nájemní smlouva s církevním řádem jakožto majitelem budov Nemocnice Milosrdných bratří. Od té doby mi připadá, že se řeší jen dodatky a nic víc. Teprve poslední měsíce jsou jednání intenzivnější. Když použiji slogan z vašich volebních novin, proč utíkáte od problému a neřešíte jej?

Jednání s konventem jsou velmi složitá. Od začátku nebylo jasné, že chce nemocnici převzít.

Vždyť snad přímo z roku 2018 existují vyjádření řádu, že chce provoz nemocnice získat.

To jeho zástupci říkají až poslední dobou. My těch jednání měli desítky, řešili jsme spoustu věcí a říkali jsme jim, ať se připraví ze začátku na provoz následné péče, ale to se do dnešních dnů nestalo.

Mě nicméně překvapuje, že se dělají kroky až poté, co převor letos na jaře vystoupil na zastupitelstvu. Zadali jste si různé posudky, ale až teď, najednou během pár měsíců.

To tak není. Diskusí byla spousta. Ale až těsně před tím zastupitelstvem, které zmiňujete, řád vůbec poprvé oficiálně sdělil městu, že má zájem nemocnici převzít.

Zatímco ODS v čele se současnou primátorkou Markétou Vaňkovou, a také volební lídryní koalice s TOP 09, by se předání nebránila, vy tomu příliš nakloněn nejste. Není to jediná věc, v níž se s ODS „nepotkáváte“. Je tu i stavba nové městské nemocnice…

(skočí do řeči) A přitom by byla levnější než multifunkční hala.

...nebo nový územní plán. Dokážete případně po volbách s ODS najít shodu? Vy ostatně ani v programu nemáte právě tu halu, tedy takovou vlajkovou loď ODS.

Určitě. Tady nejde přece o Vaňkovou ani Hladíka, ale o budoucnost města. Se vší odpovědností musíme udělat takové řešení, aby se Brno dál rozvíjelo. Je to zájem náš a určitě i ODS.

Proč vlastně nemáte arénu v programu?

Já myslím, že tam je. My ji každopádně podporujeme, ale stát se na ní musí finančně podílet mnohem víc a musíme najít nějakého provozovatele s mezinárodním renomé.

Nedokážete si představit, že by tím provozovatelem byla hokejová Kometa, která se o to načas jako jediný zájemce ucházela?

Kometa by za sebou musela mít takového partnera, který by dokázal uspořádat velké akce evropského formátu. To prostě lokální firma nedokáže.

I když je dlouhodobě nízká nezaměstnanost, téměř čtyřistatisícové Brno plné pracovních příležitostí ji má vyšší i ve srovnání s okolními okresy. Uvědomuje si vedení města, že tento problém existuje a může se vzhledem k celoevropskému dění zhoršovat? Ptám se i proto, že vy sám jste nedávno neříkal pravdu, když jste tvrdil, že je v Brně nulová nezaměstnanost.

Já si myslím, že každý obyvatel Brna, který chce pracovat, pracuje, nebo pracovat může. Je tady opravdu dostatek pracovních příležitostí. Je potřeba si říct, že v Brně žije hodně lidí, kteří pracovat nemohou nebo z nějakého důvodu nechtějí. To tak prostě je.

Nemělo by v tom být město aktivnější?

Je to o zodpovědnosti každého člověka, jestli pracovat chce.