Trať, kterou v roce 2013 spolu s D8 zavalil sesuv půdy, se dočká opravy

„Centrální komise ministerstva dopravy schválila záměr projektu na znovuobnovení provozu na trati, který Správa železnic v únoru předložila k posouzení,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

„Díky souhlasnému stanovisku mohou následně odstartovat práce na projektové dokumentaci a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ dodal Friebová.

Sesuv v roce 2013 zavalil tehdy rozestavěnou dálnici D8 a dvousetmetrový úsek trati. Její osud byl od té doby nejasný. Ústecký kraj trval na obnově s tím, že chce nadále objednávat regionální vlakovou dopravu v této oblasti.

V roce 2015 vznikla dokonce petice za opětovné zprovoznění trati, již podepsaly dva tisíce lidí.

„Jsem velice, velice rád, že se tato trať opraví. Byla to nejvyužívanější regionální trať, kvůli velkému zájmu se zde musely turistické vlaky přidávat,“ poznamenal hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

„Jakmile začne znovu fungovat, bude využívaná i pro běžnou dopravu. Je to pozitivní zpráva pro kraj,“ dodal hejtman.

Postavit se musí nový železniční most, který zavalený úsek překlene. Dlouhý by měl být 163 metrů a měl by mít sedm polí. Uvažuje se o ocelobetonové konstrukci a je navrženo 16 pilířů.

„Cílem stavby je obnovení provozu na trati s minimálními investičními náklady. Vypsání výběrového řízení na realizaci stavby je plánováno v roce 2022,“ dodala Friebová. Stavět by se mělo začít v říjnu téhož roku.

Při opravě se počítá i se sanací skalních masivů lemujících trať, vyčištěním propustků a štěrkového lože, výměnou pražců a částí kolejnic, se zlepšením a zabezpečením stávajících přejezdů a celkovým vylepšením stavu trati.

„Původní cena rekonstrukce zhruba 800 milionů vycházela z jiného záměru opravy,“ podotkl Marek Illiaš ze Správy železnic.

Co může za sesuv na D8? Podle odborníků déšť a nezajištěný zářez:

VIDEO: Sesuv na dálnici D8 u obce Dobkovičky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další významná rekonstrukce na železnici se chystá už letos ve Šluknovském výběžku. Na trati z Rumburku do německého Sebnitzu je v plánu oprava mostu přes Karolinino údolí ve Vilémově. Správa železnic už podepsala smlouvu se zhotovitelem, obnova má stát 217 milionů.

Most ve Vilémově byl postaven v roce 1904, měří 217,3 metru a má sedm polí. V prvním a sedmém je kamenná klenbová konstrukce, ve druhém až šestém ocelová. V nejvyšším bodě je most vysoký 34 metrů.

„Po 116 letech provozu se zejména jeho ocelové prvky dostaly na konec své životnosti. Proto Správa železnic přistoupila k rekonstrukci, aby trať mohla i nadále sloužit cestám za prací, do škol i na výlety,“ přiblížila Friebová.

„Nový most nijak nezmění krajinný ráz, bude ho tvořit ocelová příhradová svařovaná konstrukce ve stejném tvaru a v obdobných rozměrech, jako jsou ty stávající,“ doplnila Friebová.

Při renovaci mostu se počítá, že žulové zdivo pilířů mostu bude očištěno, přespárováno a posíleno injektážemi, které zajistí další trvanlivost zdiva spodní stavby.

Rekonstrukce pomůže snížení hluku projíždějících souprav

Pro uložení nové ocelové nosné konstrukce budou na pilířích vybudovány železobetonové úložné prahy. Na klenbách bude také osazena železobetonová přechodová deska s římsami, které umožní osazení zábradlí.

„Rekonstrukce si vyžádá nezbytně nutné omezení železničního provozu. Výstavba nových úložných prahů proběhne v rámci dvoudenních výluk naplánovaných na víkendy v období od 16. května do 28. června. Pro výměnu nosné konstrukce mostu pak bude nutná nepřetržitá výluka železničního provozu od 1. září do 30. listopadu,“ upozornila Friebová.

Protože pod částí mostu jsou rodinné domy, bude potřeba podle vilémovského starosty Zdeňka Černého (Nezávislí pro Vilémov – SNK) počítat s nějakým omezením po dobu oprav.

„Občany na tuto akci připravujeme a informujeme je o plánovaném průběhu stavební akce. Osobně vnímám tuto akci jako velmi významnou nejen pro Vilémov, ale široký region, neboť trať, na které se nachází tento most, spojuje přes Německo města Rumburk a Děčín,“ zmínil starosta Černý.

„Zejména v létě je velmi využívaná turisty, kteří míří do národního parku. V rámci rekonstrukce nebude významně pozměněna celková silueta mostu, dojde však k podstatnému snížení hluku projíždějících souprav,“ dodal Černý.