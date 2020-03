Chmel s růstem nepočká, stovkám brigádníků se však zavřely hranice

„Je to problém číslo jedna. Jsou zavřené hranice, lidé nasmlouvaní v zahraničí sem nyní nemohou. Každoročně je to dva až tři tisíce lidí,“ řekl Michal Kovařík ze Svazu pěstitelů chmele.

Svaz pěstitelů jedná s ministerstvem zemědělství. „Žádnou relevantní informaci zatím nemáme,“ uvedl Kovařík.

Drátkování se provádí na konci března a celý duben podle lokality. „V této době je nutné to navěšet a zapíchat vodící drátky k rostlinám. Když se to neudělá, kytka bude růst a nebude mít, na co se pnout,“ upřesnil Kovařík.

Ze zahraničí přijíždí na jarní práce většina brigádníků. „Pěstitelé měli dohodnuté brigádníky ze Slovenska, Rumunska, Ukrajiny, Bulharka, kdo je nahradí, zatím jasné není,“ sdělil Kovařík.

Sklizeň chmele loni v České republice meziročně vzrostla o 39,4 procenta na 7145 tun s průměrným výnosem 1,43 tuny na hektar. Sklizeň tak byla nadprůměrná. Nejvíce chmelnic je na Žatecku. Na export jde ročně 60 až 80 procent úrody, nejvíce do Japonska a Číny.