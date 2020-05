Žatecký Chrám chmele neplatil desítky měsíců odvody, dluží tři miliony

„Nad situací, kdy si městská organizace dovolí neplatit státu, mi zůstává rozum stát. Navíc to není stav, který by trval jeden měsíc či dva v důsledku nějaké aktuální finanční tísně, ale trvá to několik desítek měsíců,“ říká třeba Marcel Kollmann, zastupitel z opoziční ODS.

Dlouhodobou situaci doslova označil za kriminální případ a na jednání zastupitelstva vyzval k odstoupení městskou radu, která je odpovědná za fungování organizace. Někteří radní se hájili tím, že o této situaci nevěděli.

„Pokud tvrdí, že o tom nevěděli, tak to nejsou lidé na svém místě,“ říká na to Kollmann.

Dluh na zdravotním a sociálním pojištění se podle něj vyšplhal až na 2,3 milionu korun, a k tomu je navíc ještě 1,3 milionu penále.

Ondřej Baštýř, který byl vedením organizace pověřen v březnu 2015, vzal zodpovědnost na sebe a ve funkci končí.

„Nemyslím, že za to může rada města, prioritně jsem odpovědný já. Mělo se to řešit jinak, mohu za to já,“ řekl Baštýř. Ve funkci skončí posledního května.

Dotace města nepůjde na umoření dluhu vůči státu

Kdo je za dluh vůči státu přímo odpovědný, proč vznikl a jak dlouho narůstal, teď má zjistit externí audit. Auditora vyberou zastupitelé.

Chrám chmele a piva v Žatci Turistická atrakce otevřela na podzim roku 2010.

Stavba stála asi čtvrt miliardy, náklady z velké části uhradila evropská dotace ve výši 211 milionů.

Součástí chrámu je expozice, jež představuje celou Žateckou chmelařskou oblast, nebo rozhledna s výtahem, v němž se promítá 3D film.

Lákadlem je také chmelařský orloj a restaurace U Orloje, v níž je také minipivovar.

Po Baštýřovi pověřila rada města vedením Chrámu chmele a piva Karla Havelku, který má v organizaci na starosti sekci turismu.

Čeká ho nastartování areálu, který byl paralyzován opatřeními proti šíření koronaviru a jeho finančních příjmů se citelně dotklo především uzavření restaurace U Orloje.

Město mu pošle jako pomoc mimořádnou dotaci ve výši přes 1,7 milionu korun.

„Jako příspěvková organizace města nemáme nárok na různá kompenzační opatření od státu. Je to pro nás existenčně důležité rozhodnutí,“ přivítal to Baštýř.

Dotace však nepůjde na umoření dluhu vůči státu, nýbrž čistě na provoz areálu, jehož součástí je vedle restaurace prohlídková trasa v chrámu, klášterní zahrada a Galerie Sladovna.

Město zároveň řeší další fungování a financování organizace. Zvažuje transformaci na obchodní společnost či pronájem restaurace. Verdikt bude na zastupitelích.