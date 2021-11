Koalice v Ústí nad Labem skončila i kvůli rozpočtu. Co s ním teď bude?

„Mrzí mne, že hnutí PRO! Ústí v této těžké době, kdy víme, že můžeme očekávat dopady cen energií a růstu cen kvůli inflaci, což jsou těžké zkoušky pro město a jeho obyvatele, odmítlo pracovat ve vedení města,“ řekl v pondělí primátor Petr Nedvědický (ANO).

„Myslím si, že je chyba, že k tomu došlo v době, kdy je ve městě potřeba stabilní vláda,“ doplnil na tiskové konferenci po jednání rady města už bez tří členů PRO! Ústí.

Rozpad koalice v pondělí iniciovalo neschválení Kanceláře architekta města (KAM), což byl jeden z bodů memoranda o spolupráci. Jak se ale ukazuje, úhelným kamenem byl spíše právě rozpočet.

„V tomto momentě to považuji za zástupný problém. Opravdu to bylo jen exitem, který dle mého názoru měl zakrýt problémy, které nás očekávaly při projednávání dalších bodů. A to byl úvěr 100 milionů od Komerční banky a hlavně nekompetentně předložený rozpočet na příští rok,“ tvrdí primátor.

„Příprava rozpočtu začíná v létě a po všech projednáních s odbory města a v koalici. Nebyly dodrženy termíny a hlavně jsem vnímal jako problém, že nebyl jako vždy předem projednán s opozičními kluby. Následně jsme se všichni snažili 14 dní, aby byl vybalancován,“ pronesl Nedvědický.

Přípravu rozpočtu měla na starosti náměstkyně primátora pro finance a investice Eva Outlá z PRO! Ústí. Podle dalšího náměstka Pavla Tošovského (ODS) ale za rozpočtem klopýtala. „Poté, co bylo jasné, že se to nezmění, pan primátor převzal iniciativu, když už se na to nemohl dívat,“ přidal se s kritikou Tošovský.

Neschválení KAM v pondělí označila za zástupný problém i Outlá. „Situace v podstatě dospěla k tomu, že mne do situace s rozpočtem pan primátor vmanévroval a nechali jsme se lapit na KAM,“ sdělila redakci MF DNES.

Outlá přitom poukázala, že rozpočet města se běžně schvaluje až v prosinci a už se také v historii stalo, že byl přijat až v lednu a město bez potíží několik týdnů hospodařilo v rozpočtovém provizoriu.

„Umím si představit, že se bude schvalovat už v listopadu, pokud by do něj nezasahovaly tak výrazné vlivy jako nyní. Nevíme, jak to bude s platy, bylo zde očekávání, že se budou navyšovat. Teď máme informaci, že nebudou. K tomu výrazně zasahují rostoucí ceny energií, což je další věc, která rozpočty vychyluje, kam nechceme,“ podotkla náměstkyně primátora.

Náměstkyně primátora Outlá kritiku odmítá

„Ve hře je také inflace, covidová doba a s tím vším se musíme potýkat. A nyní také nevíme, zda bude nulové DPH u energií, o čemž se hovoří,“ vypočítávala Outlá, podle které však primátor listopadové předložení rozpočtu navzdory tomu všemu požadoval.

„Myslím si, že to byl manévr pana primátora. Nevím, zda mne chtěl znemožnit, nebo co za tím bylo. Ale nechtěl slyšet, že není dobrý nápad přesunout rozpočet do prosince. A všechny kluby jsem na projednávání rozpočtu pozvala 14 dní před zastupitelstvem, ale nikdo nepřišel,“ odmítla dále kritiku.

Podle Nedvědického ovšem nebylo možné předložení rozpočtu posunout. „Vzhledem k termínu předložení jsme museli rozpočet vyvěsit na úřední desce, protože byl plánován do pondělního zastupitelstva,“ sdělil Nedvědický.

Ze stejného důvodu teď podle něj není čas na zpracování nového rozpočtu, když musí být 15 dnů vyvěšen na úřední desce. Na jeho zpracování by tak bylo před prosincovým zastupitelstvem jen 14 dní. Rada tak je podle něj povinna předložit v prosinci již připravený návrh.

„Ale vyzval jsem opoziční kluby, aby připravily své požadavky tak, jak byly zvyklé, aby návrhy změn byly zpracované. Považuji za rozumnější připravit kvalitní návrhy změn rozpočtu, který každý zná,“ poznamenal primátor.

Rozpory v koalici zažehly už zoo či odpady

Otazník teď ovšem visí i nad úvěrem 100 milionů na investice. Radnice musí kvůli jeho neschválení opět požádat banku o prodloužení termínu úvěru. „Záleží na opozičních klubech. Budu je žádat o podporu, a že to bude něco stát, tomu také rozumím. Budu se snažit získat širší podporu na přesně definované investiční akce,“ přiblížil Nedvědický.

V posledních měsících koalicí zmítala řada rozporů – od rozdílného názoru na nového šéfa zoo, kdy ANO a ODS prosadily druhou kandidátku v pořadí u odborné komise Ilonu Pšenkovou, zatímco PRO! Ústí stálo za vítězem výběrového řízení Petrem Fejkem.

Krátce poté následovaly neshody i o způsobu hospodaření s odpady a zavedení poplatku za jeho likvidaci či řešení parkování ve městě. KAM už pak byla pro PRO! Ústí poslední kapka.

Podle primátora v tomto případě k rozporům nemuselo dojít, kdyby KAM nebyla příspěvkovou organizací města, ale jedním z odborů magistrátu.

Ústecké ANO už se rozešlo s druhým partnerem

„Já jsem vnímal, že v tomto případě podporu má. Na KAM v jakékoli struktuře magistrátu nepotřebujete nic schvalovat zastupitelstvem, protože je to jen organizační změna úřadu a schvaluje ji rada. A lidé, kteří mají na starost územní plán, by tam mohli být vedeni a měli by na vše víc času. Na KAM ale opravdu nestačí jen 19 hlasů zastupitelů, na tom musí být větší shoda,“ doplnil ještě.

Příští rok na podzim jsou nové komunální volby a začne boj o hlasy voličů. ANO se ale během jednoho volebního období rozešlo s UFO a teď i s nejsilnějším dalším hráčem PRO! Ústí. Jeho pozice tak nebude jednoduchá.

„Rozhodně budou volby znamenat nově rozdané karty, budeme muset mezi sebou nacházet nové partnery a spojence. Uvidíme, jak to rozdají voliči. Věřím ale tomu, že se podaří vytvořit funkční koalici,“ podotkl Nedvědický.

Přes rotace na magistrátu nepovažuje svou vládu za neúspěšnou. „Nesrovnával bych to, jestli se shodneme, nebo ne, s úspěchem. To by měla být služba občanům a snaha město posunovat. Myslím si, že se nestalo nic tak hrozného, co by hendikepovalo část hnutí ANO ve vedení města,“ dodal Nedvědický.