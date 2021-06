Fejk v konkurzu neuspěl, novou ředitelkou zoo v Ústí je zooložka Pšenková

Pšenková už v minulosti v ústecké zoo pracovala. Ve volbě zvítězila se svou koncepcí zachovat ikonická zvířata, například slony, orangutany a kočkovité šelmy.

Právě od toho by upustil její protikandidát Fejk s tím, že v Ústí nemají tato zvířata důstojné podmínky. Zároveň uvedl, že místo klasických expozic by v krajském městě měly být ty zážitkové s volně se pohybujícími zvířaty.

Podle Pšenkové, která neměla tak velké zastání mezi experty v Česku i v zahraničí jako Fejk, je důležité pavilony předělat a některá zvířata přesunout. Orangutani by podle ní mohli být nově v nynějším sloninci.

Její vizí je udělat z instituce jakousi archu, která by disponovala ohroženými druhy zvířat, jež by ochraňovala. Podle ní by ústecká zoo měla být nadále uznávána i mezinárodně respektována.

Její projekt počítá s novým pavilonem pro slony, kteří by měli výběhy i v lesním porostu, modernizací systému vytápění geotermální energií, výstavbou ekocentra u horního vstupu, které by mohlo vyřešit i problém s nevyhovujícím hlavním vstupem do zahrady.

Cílem Pšenkové je dodržení stávajícího rozvržení zoo a proměna metodou postupného zlepšování zázemí a navazujících nových staveb. Tím dojde k zachování většiny „ikonických“ druhů zvířat, v jejichž chovu zahrada podle ní dlouhodobě držela krok se světovou špičkou.



Nová ředitelka přichází do dlouhodobě podfinancované zahrady, ve které inspektoři Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) již v říjnu roku 2019 odhalil řadu nedostatků. Pokud je zahrada neodstraní, může přijít o členství.

Z důvodu stesku po slonici Kaly má odejít osamělá slonice Delhi i orangutani kvůli nevyhovujícím podmínkám. EAZA také zahradě vyčítá nezkušený personál a zejména výběhy nesplňující potřeby zvířat. Původně měla zahrada nedostatky napravit do loňského roku, kvůli koronaviru se ale termín posunul.