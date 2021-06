Volba nové ředitelky ústecké zoo zažehla rozkol v koalici krajského města

Radní se ale většinou hlasů ODS a ANO rozhodli její doporučení nerespektovat. Momentální spor se vede o korektnost výběrového řízení, které hlasování radních města předcházelo.

Podle primátora Petra Nedvědického (ANO) se objevilo podezření, že výběrová komise se na vítězi Petru Fejkovi domluvila předem.

„Bohužel se objevilo podezření, že výběrové řízení neproběhlo podle pravidel. Část odborníků přizvaných do výběrové komise se na vítězi domluvila předem, aniž by viděla obě koncepce. Proto rada s rozhodnutím komise nesouhlasila a jmenovala ředitelkou Ilonu Pšenkovou,“ uvedl primátor Nedvědický na webu města.

Zástupci PRO!Ústí, kteří hlasovali pro Fejka, se ale proti takové interpretaci ohrazují.



„Musíme se důrazně ohradit proti tiskové zprávě na webu města, její obsah pro mne byl šokující. Musím říci, že to způsobilo velký rozpor v koalici,“ uvedl náměstek primátora Martin Hausenblas s tím, že jeho uskupení chce dohadovací řízení o spolupráci v koalici.



Další náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) uvádí, že získali informace o tom, že se výběrová komise na Fejkovi dohodla ještě před představením projektů obou kandidátů. „K této věci je nutné se vrátit, zrevidovat, zda k nějakému problému došlo a mít vyjádření více členů komise,“ sdělil Vlach.

Dohodu bez znalosti koncepcí uchazečů ale MF DNES oslovení členové komise odmítají. „Já nevím o tom, že by se někdo ze členů komise domlouval. Já jsem od začátku neznal názory žádného ze svých kolegů a členů komise, ani koho bude volit. Jestli to někdo věděl, tak já ne,“ řekl například šéf Zoo ve Dvoře Králové Přemysl Rabas.

Podle radních za PRO!Ústí se mělo nejprve podezření o dohodě komise veřejně prokázat a výběrové řízení na ředitele zoo mělo být zrušeno, protože poškozuje zahradu a velmi ztěžuje podmínky pro novou ředitelku Pšenkovou.

„I většina zastupitelů i veřejnosti se přiklání k jinému kandidátovi. To bude pro novou ředitelku nesmírně těžké, aby to ustála. Osobně je mi to líto,“ sdělil Hausenblas.

Kdo čte komu poštu

A kde se o ono podezření vzalo? To může být pikantní záležitost. O nějaké dohodě měl zastupitele PRO!Ústí informovat písemně David Nejedlo, šéf liberecké zoo. Jeho dopis se pak záhadně dostal do rukou primátora a dále náměstka Vlacha. PRO!Ústí nyní vedle jednání o konkurzu chce v koalici mluvit o tom, kam a jak dochází na magistrátu pošta a kdo má k čemu přístup.

Otázkou je, zda hrozí pád koalice. Zatím ho nikdo z partnerů nepřipouští. Ostatně i PRO! Ústí už deklarovalo, že byť s Ilonou Pšenkovou nesouhlasí, bude jí podporovat a byť mají politici v koalici spory, spolupráce ve vedení města je důležitější.