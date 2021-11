V Ústí nad Labem se po odchodu hnutí PRO! Ústí rozpadla koalice

Koalici nyní tvoří ANO, ODS a PRO Zdraví a Sport, což je 12 zastupitelů.



V opozici zůstalo PRO! Ústí, Vaše Ústí, SPD, KSČM, Ústecké fórum občanů a dva nezařazení, v součtu 25 zastupitelů. Před odchodem PRO! Ústí z koalice byl poměr 20 ku 17.



Odchod z koalice zdůvodnila Karolina Žákovská (PRO! Ústí) tím, že někteří její členové nepodporovali návrhy hnutí. Řekla to poté, co neprošlo zřízení kanceláře městského architekta. Uvedla, že šlo o zásadní bod koaliční smlouvy.



Primátor Petr Nedvědický (ANO) řekl, že odchod kvůli kanceláři architekta je extrém. Koalice se však neshodla už v minulosti například v otázce odpadů nebo ředitele zoologické zahrady.

„Myslím si, že teď asi budeme muset situaci vyhodnotit všichni jak v koalici, tak v opozici,“ uvedl primátor.



Podle něj může nastat omezení pravomocí rady, kdy musí zastupitelstvo schvalovat například veškeré finanční záležitosti nad deset tisíc korun. Už dnes nebyl projednán návrh rozpočtu na příští rok, protože ho Outlá z programu jednání stáhla.

„Pro mne je to zklamání, protože jsem upřímně věřila tomu, že koalice může fungovat, když jsme do ní vstupovali. Na druhou stranu je to i úleva, protože poslední měsíce se nedařilo prosazovat body, které jsme do zastupitelstva předkládali. Jednání, která jsme s kolegy z koalice vedli, nenaznačovala, že by byli ochotní změnit postoj. ANO se rozpadla druhá koalice, přejeme jim štěstí v hledání dalších partnerů,“ sdělila Žákovská.



Rozpor v ústecké koalici způsobil v červnu výběr nové ředitelky zoologické zahrady Ilony Pšenkové. Rada města ji vybrala v rozporu s rozhodnutím výběrové komise, která doporučila druhého kandidáta, někdejšího ředitele pražské zoo Petra Fejka.

Už tehdy Žákovská vyvolala koaliční jednání, krajním řešením mělo být právě vypovězení koaliční smlouvy. Nedvědický tehdy zdůvodnil výběr Pšenkové tím, že podle tvrzení mentora ústecké zoo a člena výběrové komise Davida Nejedla byli někteří členové komise pro Fejka rozhodnuti předem.



Hnutí PRO! Ústí vstoupilo do koalice letos 1. února. Tehdy ostatní strany vypověděly koaliční smlouvu Ústeckému fóru občanů.