Primáti v Ústí by se mohli dočkat lepšího zázemí, město uvolnilo peníze

7:07 , aktualizováno 7:07

Primáti z ústecké zoo by se mohli dočkat lepších podmínek pro chov. Radní totiž schválili uvolnit z rozpočtu města částku 3,5 milionu, která má jít na zpracování projektové dokumentace na stavbu nového pavilonu pro lidoopy.

Do nového zázemí by měli jít i orangutani. Pavilon by měl být koncipován jako soubor vnějších a vnitřních expozic | foto: Iveta Lhotská, MAFRA