Ústecká zoo neprošla kontrolou asociace, může přijít o členství i zvířata

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) ústecké zoo po kontrole na dva roky pozastavila plné členství a změnila ho na dočasné.

„Největší potíž je s dlouhodobým podfinancováním zahrady a s nevyhovujícími podmínkami v pavilonu orangutanů a primátů. Hlavně uvnitř ubikací je to problematické. To víme a vše je popsané v generelu pro rozvoj zoo. Tohle muselo přijít,“ řekl ředitel zahrady Roman Končel.

Zahrada má nyní dva roky na to, aby se podmínky pro zvířata začaly postupně měnit. Pokud se situace nezlepší, může zoo o členství v EAZA přijít definitivně.

„To by byl problém. Například řadu zvířat máme v různých programech, které by skončily. Zvířata by nám asi nechali, protože nevědí, kam s nimi. Ale s novými chovnými jedinci by byl problém a je fakt, že například orangutany by nám mohli teoreticky odebrat. Je to zatím ale velmi předběžné,“ přiblížil ředitel zoo.

Podle Miroslava Bobka, ředitele pražské zoo, který je ve vedení EAZA, by se ztrátou členství ústecká zoo vyřadila ze společenství špičkových evropských zahrad.

„To by byl velký problém a znamenal by zásadní pokles úrovně. Řada zvířat, včetně těch návštěvnicky atraktivních, by se pro Ústí stala nedostupnou,“ uvedl pro Deník, který o výsledku inspekce informoval.

S velkými investicemi si zoologická zahrada sama neporadí

Zahradě dala EAZA i některá drobná doporučení, například aby návštěvníci nemohli strčit prsty ke sněžnému levhartovi. Ta už zoo splnila, sama si však neporadí s nutnými velkými investicemi.

Podle generelu zoo postupně potřebuje 750 milionů korun na to, aby se stala moderní zahradou s příjemným prostředím pro zvířata a kromě orangutanů nepřišla i o další populární zvířata, jako je nosorožec a slon.

„Připravený generel se komisi líbil. Osobně bych chtěl – a generel s tím počítá – aby v horní části zoo naproti slonům byla nová expozice orangutanů, většiny primátů z dolní části zoo i asijských druhů zvířat, například vietnamských jelenů sika,“ představil ředitel nejbližší plán – stavbu Asijského domu.

Asijský dům má stát 100 až 150 milionů korun. Ubikace zvířat musí být vytápěné a výběhy vysoko oplocené i zastřešené.

Nevyhovující podmínky pro orangutany mohou za to, že zde nemůže být chován samec, a tím pádem tu nejsou nová mláďata. Zoo má přitom podle Končela cenné orangutaní samice.

V Ústí sice jeden samec žije, je mu však už padesát, a je navíc křížencem orangutana sumaterského a bornejského, takže pro chov není vhodný.

Změna k lepšímu je závislá na penězích města

Generel byl zastupitelům Ústí nad Labem, které je zřizovatelem zoo, představen na začátku loňského roku, dodnes nepadlo žádné rozhodnutí. EAZA chce nyní znát jasné stanovisko města, jakým směrem se bude zoo dále rozvíjet.

„EAZA nám dala termín do srpna 2020, kdy jim máme dát první zprávu. Zřejmě počítají, že do pololetí bude zastupiteli schválen generel a bude jasné, co dál,“ sdělil ředitel zoo.

„Podle mne asi nečekají, že do roku 2021 postavíme nový pavilon, ale pro ně by bylo dobré, kdyby se vyčlenily finance a začalo se projektovat. To by bylo dostatečným důkazem, že to myslíme vážně. Ústí má omezený rozpočet, ale musíme říci, co chceme,“ dodal Končel.

Změna k lepšímu je závislá na penězích města, které ročně na provoz zoo přispívá 33 až 35 miliony korun. Čerpat dotace na její obnovu se radnici zatím nedaří a rozpočet na letošek na nutné investice do zoo nepamatuje.

Jak vedení města stav zoo zajímá, naznačilo i pondělní zasedání zastupitelů, kdy se opozici situaci v zahradě nepodařilo zařadit na program jednání.

Odchov orangutana v ústecké zoo se nezdařil, dvouměsíční mládě uhynulo: