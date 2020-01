Ústecká radnice zvažuje úvěr 350 milionů pro zoo, opozice sumu kritizuje

Kromě fondu, do kterého město bude ročně přispívat 20 milionů korun, vedení magistrátu vypočítalo, že zastupiteli schválený úvěr může být ve výši až 350 milionů korun.

„Udělali jsme analýzu finančních možností města ve vztahu k dluhové službě, rozpočtovému výhledu i očekávaným příjmům. V tuto chvíli by Ústí mohlo čerpat úvěr až do maxima 350 milionů tak, aby to neohrozilo stabilitu města,“ sdělila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

Nyní město musí stanovit podmínky úvěru a oslovit bankovní ústavy.

Takový úvěr se však zdá některým členům opozice příliš vysoký a dubnové jednání zastupitelů tak bude bitvou o peníze pro zahradu, která je dlouhodobě podfinancovaná.

Kvůli tomu ústecké zoo hrozí vyloučení z Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), ztráta prestiže a nemožnost chovat určité druhy zvířat.

Už nyní se to týká lachtanů a velké zoologické zahrady z celého světa by kvůli podmínkám chovu do Ústí neposkytly i orangutany, slony či nosorožce.

„Podle mne by si město mělo vzít úvěr až na konkrétní hotové projekty, které budou přesně vyčíslené a budeme znát náklady,“ řekla opoziční zastupitelka Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Podle opozičního zastupitele Martina Hausenblase (PRO! Ústí) je 350 milionů přehnaná částka.

„Zoo potřebuje dlouhodobý stabilní rámec, aby věděla, že například může počítat s 30 miliony korun každý rok a že je má zajištěné deset let, aby připravila strategii, co postaví a v jakém pořadí,“ zmínil Hausenblas.

Podle Nechybové budou zoo přidělovány finance podle projektů. „Pan ředitel nyní má představit prioritní akce, které jsou nejdůležitější, v jaké časové ose se mají dělat a jaký je odhad nákladů,“ uvedla Nechybová.

Podle schváleného generelu by 350 milionů korun například stačilo na Asijský dům.

Prioritou je nyní stavba areálu pro primáty za 100 milionů korun

„Pokud by se zoo podařilo 350 milionů korun opravdu získat, bylo by to skvělé. Znamenalo by to hodně práce, ale byla by velmi příjemná,“ zhodnotil ředitel zahrady Roman Končel.

Prioritou je nyní stavba areálu pro primáty, který by měl stát 100 milionů korun. „To zcela určitě, protože na tom je závislé hodnocení EAZA. Současně by bylo dobré pracovat na areálu pro slony,“ přiblížil Končel.

Zoo dnes už má také jedinou slonici a bez nového areálu už žádného slona nedostane.

„Máme poměrně jasnou představu, jak areál pro čtyři samce postavit. Co se týče primátů, pojedeme ještě do Holandska, kde vše chceme konzultovat s koordinátorem, abychom i do budoucna byli v předstihu. V současnosti se projednávají budoucí velikosti výběhů a ubikací zvířat v zoo, tak toho hned využijeme,“ podotkl Končel.

Letos by podle něj zahrada měla mít hotové projekty, a když vše půjde hladce, v polovině příštího roku by se mohlo začít stavět. „Pokud bude úvěr schválen, určitě je reálné, že se vrátíme do EAZA. Bude to velký signál, že to my i město myslíme se zahradou vážně,“ dodal ředitel.